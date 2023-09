Les Bully XL américains ne seront pas éliminés sous l’interdiction de Rishi Sunak, déclare la vétérinaire en chef Christine Middlemiss

Les propriétaires de chiens tyranniques américains XL ne seront pas confrontés à l’abattage de leurs animaux de compagnie, a déclaré le plus haut vétérinaire du Royaume-Uni, après que le Premier ministre s’est engagé à interdire la race.

Les groupes de campagne ont salué la promesse de Rishi Sunak d’interdire les chiens d’ici la fin de l’année après qu’une série d’attaques ait suscité des appels pour inscrire la race sur la liste du Dangerous Dogs Act.

Les chiens American Bully XL devraient être interdits d’ici la fin de l’année au Royaume-Uni Crédit : Getty

Rishi Sunak s’est engagé à imposer l’interdiction dès que possible Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Mais des questions demeurent quant à la manière exacte dont une interdiction sera mise en œuvre et appliquée, avec des inquiétudes quant au défi de définir la race de chien compte tenu de sa nature croisée.

Le professeur Christine Middlemiss, vétérinaire en chef, a déclaré que parvenir à un « consensus » sur cette définition serait l’une des premières choses que les responsables feraient.

S’exprimant dans l’émission Today de la BBC Radio 4, elle a également confirmé qu’une approche « d’amnistie » signifierait qu’il n’y aurait pas d’abattage des chiens.

« Il y aura une amnistie. Ainsi, les personnes qui possèdent déjà ces chiens – et certains d’entre eux seront bien socialisés, bien gérés, bien dressés – devront s’enregistrer et prendre certaines mesures.

« Votre chien devra être castré. Il devra être muselé lorsqu’il sortira en public, tenu en laisse et assuré.

« Mais si vous respectez ces actions, et cela signifie que nous saurons où se trouvent ces chiens, ce qui sera un énorme avantage, alors oui, vous pourrez absolument garder votre chien. »

Une telle approche ferait écho à celle adoptée lorsque les pitbulls ont été interdits en vertu de la loi sur les chiens dangereux dans les années 1990.

L’interdiction intervient après qu’un homme est décédé après avoir été attaqué jeudi par deux chiens – soupçonnés d’être des tyrans XL – dans le Staffordshire.

M. Sunak a utilisé une vidéo sur les réseaux sociaux pour promettre que le gouvernement « interdirait la race en vertu de la loi sur les chiens dangereux et que de nouvelles lois seraient en place d’ici la fin de l’année ».

« Ces chiens sont dangereux, je tiens à rassurer le public sur le fait que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il avait ordonné aux ministres de réunir la police et des experts pour définir la race de chien derrière ces attaques afin qu’elles puissent être interdites.

Le professeur Middlemiss a déclaré : « Nous travaillerons avec des experts vétérinaires, des experts en chiens, la police et d’autres agences qui ont été impliquées dans ces chiens et nos ONG de protection des animaux afin que nous puissions parvenir à un consensus sur le type de chiens que nous avons vus et qui sont en train de se comporter. ces attaques et une définition de race appropriée.

« Et ce sera l’un des premiers travaux que nous devrons entreprendre. »

La décision a été bien accueillie par les militants, mais d’autres groupes – dont la RSPCA et le Kennel Club – ont déclaré que l’interdiction des chiens tyranniques américains XL n’arrêterait pas les attaques.

Lord Baker, l’architecte de la loi à l’époque de Sir John Major, a déclaré que les chiens tyranniques américains XL devraient être « castrés ou détruits » une fois l’interdiction entrée en vigueur, et que ceux autorisés à vivre seraient « muselés pendant tout ce temps ».

S’adressant à LBC, le pair conservateur a déclaré : « Cela devrait être fait presque immédiatement car il s’agit d’une race très dangereuse et elle a en fait tué des enfants et attaqué d’autres personnes, et je n’accepte pas les opinions du Kennel Club et de la RSPCA qui élèvent des chiens. ne devrait pas être interdit.

« Ce chien est en fait élevé pour se battre et être agressif. Il a déjà fait suffisamment de dégâts et le Premier ministre a tout à fait raison de l’ajouter. »

Les travaillistes, tout en soutenant l’interdiction, ont critiqué le Premier ministre pour avoir « tergiversé » sur l’introduction de restrictions sur leur propriété.

Sir Keir Starmer a déclaré aux médias : « Depuis longtemps, il existe des arguments évidents en faveur de leur interdiction. Ce que je dis au gouvernement est bon, continuez, et plus tôt nous pourrons le faire, mieux ce sera. »

Les partisans de l’interdiction ont rejeté les suggestions selon lesquelles la décision aurait été prise malgré un manque de données et de preuves.

Le professeur de droit Lawrence Newport a déclaré à Times Radio : « Nous savons en fait que les interdictions fonctionnent, car nous en avons une sur les pitbulls depuis 1991.

« Cette interdiction a été très efficace. Et nous le savons parce que, par exemple, au Royaume-Uni, nous avons la moitié des décès de chiens par habitant qu’aux États-Unis, et cette différence s’explique entièrement par les pitbulls. »