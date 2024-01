Les Bulls survivent aux Raptors mais perdent Zach LaVine à cause d’une blessure à la cheville droite – NBC Sports Chicago

Présenté par l’agent d’assurance Nationwide Jeff Vukovich

Les Chicago Bulls ont utilisé un score équilibré pour survivre aux Raptors de Toronto 116-110 sur la route jeudi soir. Voici 10 constats :

—Les Bulls ont semblé éviter une blessure lorsque Zach LaVine est revenu après avoir roulé sa cheville droite avec 5 minutes et 40 secondes à jouer au troisième quart. LaVine a marché sur le pied de Jontay Porter lors d’un drive avec 10:39 à jouer en troisième et s’est dirigé directement vers les vestiaires, jetant une serviette de frustration alors qu’il partait.

–Mais LaVine s’est retiré après seulement 2:20 au quatrième quart et n’a pas terminé le match, partant pour de bon avec 7:23 à jouer. Il a terminé avec huit points sur sept tirs, le plus bas de la saison, et a commis quatre fautes. Cela a poursuivi la tendance de LaVine au cours des sept matchs depuis son retour après avoir raté 17 matchs en raison d’une inflammation du pied droit. LaVine a déclaré qu’il se concentrait davantage sur la défense et la mise en place de ses coéquipiers. Il a tenté huit tirs lors de deux de ses six premiers matchs avant jeudi et est entré dans le match des Raptors avec une moyenne de seulement 11,8 tirs lors de ses six premiers matchs.

—Les Bulls ont affiché un record de 74 points dans la peinture alors que Nikola Vučević s’est régalé de la plus petite formation des Raptors avec 24 points, 13 rebonds et sept passes décisives. Les Bulls ont connu une brève période au deuxième quart-temps au cours de laquelle ils n’ont pas réussi à reconnaître pleinement les confrontations favorables de Vučević, mais ont par ailleurs fait du bon travail pour le trouver.

— Dans le même ordre d’idées, les Bulls ont enregistré 30 passes décisives et ont tiré à nouveau à plus de 50 pour cent, se connectant à 52,7 pour cent. DeMar DeRozan (24 points, six passes décisives) et Coby White (23 points, quatre passes décisives) ont aidé Vučević du côté offensif.

—Patrick Williams est revenu après avoir raté deux matchs avec une douleur persistante à la cheville droite qui a également conduit à une douleur au talon. Donovan a déclaré après l’entraînement de mardi à Chicago qu’il n’y avait aucun problème structurel avec la cheville et que Williams essayait de surmonter les douleurs le plus souvent, mais que Williams devait être plus ouvert sur la situation persistante à l’avenir.

—Williams a quitté le banc alors que l’entraîneur Billy Donovan a gardé Alex Caruso dans la formation de départ. Williams a terminé avec 12 points en 23 minutes.

—Les Raptors ont terminé une série de matchs consécutifs à domicile, après avoir battu Miami mercredi soir après avoir échangé le meilleur buteur Pascal Siakam aux Indiana Pacers. Mais ce match marque les débuts de Bruce Brown, qui termine avec 15 points en 25 minutes.

—Vučević a inscrit 10 points, cinq rebonds et trois passes décisives lors de son premier tour de rotation alors que les Bulls ont profité de la plus petite formation des Raptors pour marquer 24 de leurs 38 points au premier quart, un sommet de la saison. Les Bulls ont construit une avance de 14 points au premier quart.

—Les Raptors se sont ralliés dans la seconde alors que les Bulls ont brièvement arrêté de chercher Vučević et se sont contentés de sauteurs après son arrivée à 8 minutes et 14 secondes de la fin de la mi-temps. Mais à la mi-temps, ils avaient redécouvert la formule qui leur avait assuré leur avance au premier quart-temps. Ils avaient 42 points dans la peinture à la mi-temps, soit seulement trois de moins que leur moyenne de la saison.

—Williams est revenu, tout comme la rotation de 10 joueurs de Donovan — en quelque sorte. Jevon Carter n’a enregistré que trois minutes en première mi-temps. Donovan préfère généralement utiliser une rotation de neuf joueurs.

