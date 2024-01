Les Bulls battent les Trail Blazers pour couronner un voyage 1-2 – NBC Sports Chicago

Présenté par l’agent d’assurance Nationwide Jeff Vukovich

PORTLAND, Oregon — Les Chicago Bulls ont couronné un score de 1-2 dans l’Ouest avec une victoire de 104-96 dimanche soir contre les Portland Trail Blazers.

“Je pensais vraiment que nous essayions de partager le ballon”, a déclaré l’entraîneur Billy Donovan. “Nous avons tenu bon défensivement. . . . À la fin du road trip, c’est dur. Nous avons subi une défaite émotionnelle à Phoenix. Je pense que nous avons été vraiment déçus de la façon dont nous avons joué contre les Lakers. C’est un jeu difficile à situer. ici. Et nous avons trouvé un moyen de réaliser suffisamment de jeux lorsque nos tirs n’étaient pas excellents.

Voici 10 constats :

—DeMar DeRozan a ouvert le jeu en facilitant les autres. Ensuite, Portland a commencé à le piéger et il a continué à céder le ballon. Au quatrième, DeRozan a commencé à chercher davantage son tir – une formule familière pour lui. Il termine avec 20 points, sept rebonds et six passes décisives. Il en a marqué 12 en quatrième.

—Avec Patrick Williams mis à l’écart en raison d’une blessure au pied gauche, Ayo Dosunmu a pris le départ dans un alignement plus petit. Dosunmu a marqué six secondes après l’annonce sur un dunk et a marqué six points dans la première minute et 52 secondes sur deux autres lay-ups rapides. C’est la spécialité de Dosunmu : pousser le ballon en transition et attaquer le bord.

“C’est arrivé si vite que j’ai pensé que c’était le mauvais côté de la jante”, a déclaré Dosunmu. “Je n’ai entendu personne crier, alors je me suis dit : “Cool”. Quand c’est aussi ouvert, vous vous demandez un peu : “Pourquoi est-ce ouvert ?”

Mais il a gardé son plus gros panier pour la fin, en inscrivant un énorme panier à 3 points à 20,5 secondes de la fin pour une avance de six points. Dosunmu a prolongé à sept sa séquence de matchs à deux chiffres en carrière.

“Dans ces cas-là, vous essayez de ne pas penser et de vous fier simplement à votre instinct”, a déclaré Dosunmu. “Je comprends que nous avions besoin d’un bon tir. Ils piégeaient DeMar. J’ai pensé à conduire mais j’ai frappé Vooch (Nikola Vucevic) sur la ligne de fond. Une fois que Vooch l’a eu, je suis prêt à tirer. Il m’a riposté. L’entraîneur Donovan a toujours me dit d’être prêt, d’avoir les yeux rivés sur le bord.”

—Avec Torrey Craig également absent, la liste de gardes des Bulls est en cours de test. L’entraîneur Billy Donovan s’est rendu dans l’alignement double de Nikola Vucevic et Andre Drummond au premier quart et a également inséré le choix de deuxième ronde Julian Phillips juste au milieu de la période d’ouverture.

—Phillips a terminé avec un sommet en carrière de 11 points en 23 minutes. Il a dit que Donovan lui avait dit d’être lui-même, de courir fort sur le terrain et d’utiliser ses qualités athlétiques. Il a certainement fait ce dernier peu de temps après son enregistrement, en décochant avec insistance un tir de Malcolm Brogdon par derrière, puis en propulsant un et-un sur lequel il n’a pas réussi à convertir les lancers francs.

—C’est le deuxième match consécutif et la troisième fois récemment que Donovan utilise le duo Vucevic-Drummond. Cette fois, c’était par nécessité, les blessures s’accumulant. Contre les Lakers, le duo a bien joué ensemble et Donovan a toujours dit qu’il aimait le look dans certains affrontements. Drummond a commis trois fautes en huit minutes en première mi-temps, mais s’est ressaisi avec de solides minutes en seconde période pour terminer avec 15 points et sept rebonds en 17 minutes.

—Les neuf joueurs qui ont joué ont marqué — et ils l’avaient fait à la mi-temps. En première mi-temps, les Bulls ont contribué à 18 des 24 paniers. Ils ont terminé avec 27 passes décisives. Ce mouvement de balle a défini leur jeu amélioré depuis début décembre.

—Coby White, l’un des six à deux chiffres, a perdu une passe décisive d’un double-double points-passes avec 15 points et neuf passes décisives. White a également une meilleure séquence de buts à deux chiffres en carrière, maintenant jusqu’à 34 matchs.

—Les Bulls sont tombés à court d’un désavantage de 29-17 tentatives de lancers francs. Mais ils ont compensé avec un avantage de 52-40 points dans la peinture. Particulièrement en première mi-temps, ils ont fait un excellent travail de pénétration et de rebondissement et ont également reconnu les confrontations favorables.

—Les Bulls menaient par 11 à la mi-temps et n’ont commis qu’un seul turnover. Mais les Trail Blazers ont pris leur première avance de la soirée avec 2 minutes et 12 secondes à jouer en troisième après que Jerami Grant ait effectué un blocage spectaculaire sur Andre Drummond et commis une faute, réalisant un lancer franc. Les Bulls ont enregistré quatre revirements au cours du seul troisième quart-temps et ont commencé à se contenter de tirs sans peinture après avoir dominé dans ce domaine en première mi-temps.

—La première réunion des équipes a rappelé à nouveau que les Bulls n’obtiendront pas encore cette saison le choix de première ronde des Trail Blazers lors de l’échange de Lauri Markkanen. C’est protégé par la loterie et Portland reste coincé dans une profonde reconstruction. S’il ne se concrétise pas d’ici 2028, il deviendra un choix de deuxième tour. Les Bulls ont également reçu Derrick Jones Jr., qui joue désormais pour Dallas, dans le cadre de cet accord. Markkanen organise une autre saison de calibre All-Star dans l’Utah.

