INDIANAPOLIS — Les Chicago Bulls se sont améliorés à 2-2 avec une victoire de 112-105 sur les Indiana Pacers. Voici 10 observations de la victoire :

—Les Bulls ont désormais une fiche de 17-9 lorsque Nikola Vucevic, DeMar DeRozan et Zach LaVine marquent chacun 20 points ou plus dans le même match. Contrairement à la victoire en prolongation contre Toronto, au cours de laquelle DeRozan a joué le ballon de héros offensivement et Alex Caruso a utilisé sa magie défensive, cette victoire avait le sentiment d’une plus grande endurance. Bien que les Bulls aient tenté un record de 17 paniers à 3 points, l’entraîneur Billy Donovan a déclaré qu’il avait vu des améliorations dans ce qu’il voulait voir stylistiquement de l’offensive des Bulls — des décisions rapides, des descentes et plus d’attaques de peinture.

“Je pense que nous avons essayé de jouer avec cette identité pendant tout le match”, a déclaré Donovan. « Au cours des six à huit dernières minutes, vous allez commencer à vraiment réfléchir aux affrontements. Mais je pensais que nous avions essayé de faire bouger le ballon.

—Vucevic a terminé avec 24 points, 17 rebonds et trois passes décisives sur un tir de 10 sur 19 et aurait pu marquer plus s’il n’avait pas manqué inhabituellement quelques regards rapprochés.

“Mes coéquipiers ont fait du très bon travail en essayant de me retrouver”, a déclaré Vucevic.

—Donovan a estimé que le match était le meilleur exemple à ce jour de la jeune saison de prise de décision rapide et d’offensive à égalité des chances.

« Il y a suffisamment à manger pour tout le monde », a déclaré Donovan.

—Les Bulls n’ont aidé que sur 19 des 40 paniers, mais cela était principalement dû à des tirs manqués après une possession de plusieurs passes.

«Je n’avais pas l’impression que le ballon restait coincé. Même s’il y a eu une possession où il n’y a pas eu beaucoup de passes, c’était décisif. Dès que nous commençons à tenir le ballon et à évaluer les gars, le terrain rétrécit, tout le monde est en aide et c’est vraiment difficile de jouer comme ça », a déclaré Donovan. “Vous pouvez avoir de telles possessions mais vous ne pouvez pas les entretenir.”

DeRozan a réalisé 19 tirs et LaVine a terminé avec 17. Les Bulls ont également attaqué le panier à plusieurs reprises tout au long de la séquence, DeRozan profitant d’un affrontement avec Tyrese Haliburton pour marquer un drive et un plat à Vucevic pour un lay-up. LaVine a également eu un lay-up de conduite dans ce tronçon.

“Nous avons été plus patients en lisant ce qu’ils faisaient défensivement”, a déclaré Vucevic. «Nous avons attaqué certains affrontements et attaqué la peinture. Nous n’avons pas très bien tiré le ballon, mais nous avons tenu bon et avons continué à attaquer la peinture. Maintenant, la question se pose : allons-nous le faire de manière cohérente ? »

—Les Bulls continuent de produire sur le verre offensif, une faiblesse la saison dernière. Ils ont terminé avec 10 rebonds offensifs et 18 points de seconde chance. Vucevic a fait le plus de dégâts, avec Andre Drummond et Torrey Craig également. Avant le match, l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle, qui a entraîné Craig, l’a qualifié de « rebondeur offensif d’élite ». Craig a reçu un coup au visage et aux yeux de Bennedict Mathurin et a porté un sac de glace tout au long du match extrêmement physique, qui comprenait également une escarmouche mineure entre Zach LaVine et plusieurs Pacers lorsqu’ils ont piégé LaVine physiquement tard. LaVine a commis une faute technique.

—Coby White a enregistré un vol et a marqué un panier à 3 points seulement 19 secondes après l’annonce après n’avoir pas marqué le dernier match. Il a également brièvement quitté la zone de jeu et du banc au troisième quart après avoir reçu un coup violent d’Aaron Nesmith lors d’un entraînement alors qu’il tentait de prendre une charge. Les Blancs avaient pris les commandes plus tôt dans le match et ont bien joué défensivement au début de cette saison.

—Donovan a affronté Jevon Carter pendant 18 minutes, un sommet pour la saison, et Carter a répondu avec son premier score à deux chiffres de la jeune saison. Il a également fait équipe avec Ayo Dosunmu pour réaliser un énorme jeu défensif au début du quatrième. Tout d’abord, Dosunmu a bloqué Myles Turner alors qu’il se levait pour un dunk apparent. Après que Turner ait récupéré le ballon libre, Carter l’a déshabillé lors de sa prochaine tentative, conduisant à un lay-up de LaVine en transition.

—Donovan a gardé Patrick Williams plus longtemps pour son premier relais en rotation. Après avoir été sans but lors du dernier match et avoir à peine joué au quatrième quart des deux derniers matchs, Williams a joué les 8 premières minutes et 55 secondes. Il en a emballé beaucoup lors de ce premier relais. Le bon? Deux frappes fortes, dont une réussie, avec deux rebonds, une interception et un contre. Le mauvais? A cédé un rebond offensif à Obi Toppin, a bloqué un tir et a accordé deux tirs en ligne droite, même si l’un d’entre eux est arrivé lorsqu’il a glissé sur un endroit humide.

Williams a terminé avec neuf points et quatre rebonds en 22 minutes. Alex Caruso a de nouveau fermé.

«Je pensais qu’il jouait bien. Son énergie était bien meilleure. Il était agressif. Il a essayé de descendre. Il était actif sur la vitre », a déclaré Donovan. “Au fur et à mesure que le jeu se déroulait, je termine probablement en ce moment avec Alex en termes d’expérience.”

—Donovan a recommencé à utiliser DeRozan comme partant « décalé » pour jouer avec la deuxième unité. Il l’a fait maintenant deux fois avec LaVine et deux fois avec DeRozan. Donovan a déclaré qu’il pourrait continuer à alterner tout au long des prochains matchs.

—DeRozan et Craig ont partagé un rire après la fusillade matinale lorsque DeRozan a essayé avec légèreté de recréer le tir à 3 points unijambiste et gagnant qu’il a coulé sur Craig le soir du Nouvel An 2021 dans ce bâtiment. Craig avait traqué DeRozan pendant une grande partie du match et DeRozan a tiré 7 sur 23 avant ses exploits. « Qu’est-ce que tu as tiré sur ce jeu ? » » a demandé Craig. “Nous avons gagné”, a répliqué DeRozan avec un sourire.

