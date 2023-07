Les Bulls ajoutent l’attaquant indépendant Torrey Craig, qui devrait aider à renforcer la profondeur de la zone avant

Torrey Craig a montré comment il s’intègre en tant que pièce complémentaire lors des quatre premiers matchs des Phoenix Suns des séries éliminatoires de la NBA de cette année.

Jouant aux côtés de Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul, Craig s’est régalé de tirs ouverts face aux LA Clippers. En plus de défendre Kawhi Leonard, Russell Westbrook et Eric Gordon entre autres, Craig a réalisé 10 des 18 points à 3 points lors des quatre premiers matchs des Suns. Tous les 10 étaient des 3 catch-and-shoot qui sont venus alors que les Clippers se concentraient sur ses coéquipiers vedettes.

Les Bulls espèrent que Craig, 32 ans, apportera la même chose à Chicago.

Craig rejoint les Bulls pour un contrat de deux ans avec une option de joueur la deuxième année, selon ESPN. L’attaquant de 6 pieds 7 pouces ajoute de la profondeur à la zone avant des Bulls et des figures pour servir de remplaçant à l’attaquant de départ sortant Patrick Williams.

En ajoutant Craig, les Bulls améliorent la flexibilité de leur alignement avec une autre aile longue dont la valeur réside dans sa polyvalence. Craig peut jouer aux deux positions avant et défendre plusieurs positions. Sa capacité à passer à des joueurs plus petits sur le périmètre et à se défendre contre des joueurs plus gros aidera les schémas défensifs des Bulls.

Avec Craig, Williams, Jevon Carter, Alex Caruso, Andre Drummond, Dalen Terry, Julian Phillips et, potentiellement Ayo Dosunmu, les Bulls ont constitué un casting de défenseurs volontaires pour entourer les joueurs vedettes Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vučević.

Craig comble également le besoin de tir des Bulls. En 79 apparitions pour les Suns la saison dernière, dont 60 départs, il a récolté en moyenne 7,4 points, 5,4 rebonds et 1,5 passes décisives, tous des sommets en carrière. Il s’est connecté sur un record en carrière de 39,5% sur 3,2 3 points par match.

Chicago s’est classée dernière en moyenne de 3 points tentés au cours de chacune des deux dernières saisons. La direction des Bulls a déclaré que le tournage serait un point central de cette intersaison. Tous les mouvements d’agent libre de l’équipe ont abordé le tir.

Les Bulls ont signé à nouveau Vučević, un grand espacement au sol utilisable, pour un contrat de 60 millions de dollars sur trois ans. Ils ont prolongé Coby White, un tireur à 3 points en carrière à 36,7%, à un contrat de 33 millions de dollars sur trois ans. Ils ont ajouté Carter, qui a tiré 42,1% sur 4,2 3s par match la saison dernière avec Milwaukee, sur un contrat de 20 millions de dollars sur trois ans. Vient maintenant Craig.

Tels qu’ils sont actuellement construits, les Bulls ne sont pas très différents de la saison dernière. Mais sur le papier, le roster semble meilleur. Carter est une amélioration par rapport à Patrick Beverley, tandis que Craig peut être considéré comme une amélioration par rapport à Derrick Jones Jr. ou Javonte Green.

Les mouvements ne déplacent pas l’aiguille à l’échelle nationale et pourraient ne pas déplacer les Bulls beaucoup plus haut au classement de la Conférence de l’Est. Pourtant, ils sont un signe bienvenu pour une franchise qui était en grande partie inactive alors que les rivaux de la conférence se sont améliorés autour d’eux au cours des 1 1/2 dernières années.

Les Bulls pivotent enfin vers un plan B logique après avoir annoncé que Lonzo Ball manquera la saison 2023-24 alors qu’il revenait d’une opération de remplacement du cartilage au genou gauche.

L’Athlétisme Shams Charania a rapporté dimanche que les Bulls avaient demandé l’exception pour joueur handicapé qui, s’il était accordé par la NBA, donnerait aux Bulls 10,2 millions de dollars à utiliser pour signer ou échanger contre un joueur. Mais comme les Bulls sont plafonnés à 172 millions de dollars de salaire, il leur sera difficile d’utiliser cet outil de dépense supplémentaire.

Auparavant, les Bulls ont essayé des palliatifs et des solutions rapides qui ne faisaient que maximiser leurs chances d’atteindre un plafond de médiocrité.

Quand il était clair que Chicago avait besoin de tirer la saison dernière, les Bulls ont signé Goran Dragić, alors âgé de 36 ans, et Drummond, un centre meurtrier de 6 pieds 10 pouces. À la date limite de négociation de février, les Bulls ont résisté. Ils ont récupéré Beverley, 34 ans, à bas prix pour les 22 derniers matchs après avoir été échangé par les Lakers de Los Angeles avant la date limite et annulé par Orlando. Chicago a poursuivi une sortie du tournoi Play-in plutôt que des cotes plus élevées pour conserver son choix de premier tour.

Plutôt que de faire exploser la liste et de reconstruire, les Bulls ont juré de se rééquiper une fois de plus. Les mouvements jusqu’à présent ont été mineurs. Mais ils ont du sens cet été et rendront les Bulls meilleurs la saison prochaine.

(Photo de Torrey Craig : Barry Gossage / NBAE via Getty Images)