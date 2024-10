Les bulletins de vote par correspondance retournés totalisent déjà plus de 46 000 dans le Grand Lansing

À moins de trois semaines du Élections générales du 5 novembre672 585 électeurs dans le Michigan avoir retourné un bulletin de vote par correspondanceun chiffre qui représente environ 31 % des plus de 2,1 millions d’électeurs de l’État qui ont demandé à voter, selon les chiffres publiés mardi par le bureau du secrétaire d’État du Michigan.

Dans la région du Grand Lansing, le nombre de bulletins de vote par correspondance retournés s’élève déjà à plus de 46 000 à trois semaines du jour du scrutin.

Par rapport aux élections générales précédentes de 2020, le ratio de bulletins de vote par correspondance retournés dans tout l’État et dans la région de Lansing est légèrement en baisse pour cette période. À l’horizon de trois semaines avant les élections de 2020, 977 694 électeurs du Michigan avaient renvoyé un bulletin de vote par correspondance. Cela représentait environ 34 % des plus de 2,8 millions d’électeurs qui avaient demandé un vote par correspondance à ce moment-là en 2020, selon le bureau du secrétaire d’État.

Dans un communiqué de presse, le bureau de la secrétaire d’État Jocelyn Benson a noté que les élections de 2020 avaient eu lieu pendant la pandémie de COVID-19. Les électeurs ont été encouragés à voter par correspondance cette année-là en raison de leurs inquiétudes concernant le virus.

Cette année, à Détroit, 41 205 électeurs ont retourné un bulletin de vote par correspondance, soit un peu plus de 40 % des 102 401 habitants de Détroit qui en ont demandé un. Aucune ville du Michigan n’a reçu autant de bulletins de vote renvoyés au 15 octobre, selon les données publiées par le bureau de Benson. Détroit est la ville la plus peuplée du Michigan.

En 2018, Les électeurs du Michigan ont adopté une proposition de vote apportant des changements radicaux au voteparmi lesquels permettre aux électeurs de demander des bulletins de vote par correspondance sans avoir besoin d’excuse. Le vote par correspondance permet aux électeurs de retourner leurs bulletins de vote par la poste, au bureau de leur greffier local ou dans une boîte de dépôt sécurisée sans avoir besoin de se rendre aux urnes le jour du scrutin.

Combien de personnes ont voté par correspondance dans la région du Grand Lansing ?

Selon un Tableau de bord des élections du secrétaire d’Étatles électeurs du comté d’Eaton ont renvoyé 10 679 des 25 900 bulletins de vote par correspondance envoyés. Les électeurs du comté de Clinton ont déposé 7 687 bulletins sur 20 069.

Et dans le comté d’Ingham, 28 202 bulletins de vote sur 67 484 ont été restitués.

Le vote par correspondance pourrait être en passe d’être inférieur à celui de 2020, mais il n’est pas clair si cela est dû au fait que les gens voteront le jour du scrutin ou parce qu’ils envisagent de participer au vote anticipé en personne.

Dans le comté de Clinton, un peu plus de 80 % des 48 208 habitants les bulletins de vote exprimés en 2020 étaient des bulletins de vote par correspondance, selon un total non officiel fourni par le bureau du greffier du comté après l’élection. Dans le comté d’Eaton, 54 % des 64 451 personnes qui ont voté lors de la course à la présidentielle l’ont fait par correspondance, selon les résultats disponibles en ligne.

Dans le comté d’Ingham, 101 264 des 145 586 personnes qui ont voté pour cette élection l’ont fait par correspondance, a déclaré la greffière du comté d’Ingham, Barb Byrum, au conseil des solliciteurs du comté en 2020.

Guides : Vous vous demandez si votre bulletin de vote par correspondance a été reçu ? Vous pouvez vérifier en ligne dans le Michigan

Comment vérifier si vous êtes inscrit pour voter dans le Michigan avant les élections de novembre

Il est encore temps de demander un vote par correspondance

Si vous souhaitez demander un vote par correspondance, il existe plusieurs façons de le faire au Michigan.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent être demandés en ligne à michigan.gov/vote en remplissant le formulaire de candidature en ligne et en vous faisant envoyer votre bulletin de vote par correspondance. Le formulaire en ligne doit être soumis avant 17 heures le vendredi précédant le jour du scrutin. Nous sommes le vendredi 1er novembre.

Vous pouvez également imprimer la demande en ligne et retourner le formulaire dûment rempli au bureau de votre greffier local. Si vous ne savez pas où se trouve le bureau de votre greffier local, vous pouvez également le trouver à michigan.gov/vote.

Les électeurs inscrits peuvent également appeler le bureau de leur greffier et demander qu’un bulletin de vote par correspondance leur soit envoyé par courrier.

Vous pouvez également vous rendre au bureau de votre greffier local et demander un vote par correspondance en personne jusqu’à 16 heures la veille d’une élection.

Où puis-je retourner mon bulletin de vote par correspondance ?

Les bulletins de vote par correspondance doivent parvenir au bureau de votre greffier local avant 20 heures le jour du scrutin, heure de fermeture des bureaux de vote.

Les bulletins de vote par correspondance peuvent être envoyés par la poste au bureau de votre greffier local, remis en main propre à votre greffier local ou retournés en les plaçant dans une boîte de dépôt sécurisée. Les emplacements des boîtes de dépôt pour votre ville, canton ou village peuvent être trouvés sur michigan.gov/vote.

Dans les deux semaines suivant le jour du scrutin, les responsables recommandent de retourner les bulletins de vote par correspondance en personne pour éviter tout retard potentiel dans le courrier.

Comment suivre un vote par correspondance

Les électeurs du Michigan qui ont déjà rempli et soumis un bulletin de vote par correspondance peuvent suivre son statut en ligne pour s’assurer que le bureau de leur greffier local le reçoit avant le jour du scrutin.

À michigan.gov/voteles électeurs peuvent connaître l’état de leur vote par correspondance. Une fois que vous avez accédé au site, cliquez sur « Vos informations d’électeur », saisissez les informations pertinentes et vérifiez si votre greffier local a reçu votre bulletin de vote par correspondance.

Autres façons de voter

Bien entendu, les électeurs inscrits dans le Michigan peuvent également se rendre aux bureaux de vote le jour du scrutin pour voter. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 20h le jour du scrutin. Si vous faites la queue pour voter avant 20 heures le jour du scrutin, vous serez autorisé à voter. Vous pouvez trouver votre bureau de vote à michigan.gov/vote.

En 2022, les électeurs du Michigan ont adopté une proposition exigeant que les communautés organiser au moins neuf jours de vote anticipé en personne. Le vote anticipé dans la plupart des communautés commence le 26 octobre, mais certaines communautés ouvrent des bureaux de vote anticipé plus tôt. Pour trouver les lieux et les heures d’ouverture des lieux de vote anticipé dans votre communauté, visitez michigan.gov/vote.

Vous cherchez à en savoir plus sur les élections au Michigan cette année ? Consultez notre guide de l’électeurabonnez-vous à notre bulletin d’information sur les élections et n’hésitez pas à partager vos réflexions de manière lettre à l’éditeur.

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : Les bulletins de vote par correspondance retournés totalisent déjà plus de 46 000 dans le Grand Lansing