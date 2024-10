Les bulletins de vote par correspondance qui arrivent après le jour du scrutin dans le Mississippi ne devraient pas être comptés, selon la cour d’appel

Une cour d’appel fédérale a statué vendredi qu’une loi du Mississippi autorisant le décompte des bulletins de vote par correspondance s’ils portent le cachet de la poste avant le jour du scrutin – mais sont reçus jusqu’à cinq jours après Jour d’élection – est préempté par la loi fédérale.

La décision de la 5e Cour d’appel des États-Unis n’a pas d’impact immédiat sur les élections en cours, car les trois juges nommés par Trump ont refusé d’émettre une injonction bloquant le décompte des votes et ont renvoyé l’affaire devant le tribunal inférieur pour action supplémentaire.

Cela ouvre cependant la voie à un éventuel défi qui pourrait aller jusqu’au Cour suprême des États-Unisce qui pourrait avoir des conséquences pour les États qui autorisent le décompte des bulletins de vote oblitérés avant le jour du scrutin.

La décision de la cour d’appel indique qu’aucun bulletin de vote ne doit être compté.

« Le Congrès a statutairement désigné un ‘jour unique pour l’élection’ des membres du Congrès et la nomination des électeurs présidentiels », a écrit le panel de trois juges dans son avis. « Le texte, les précédents et la pratique historique confirment que ce « jour des élections » est le jour avant lequel les bulletins de vote doivent être à la fois casting par les électeurs et reçu par des représentants de l’État.

Le décision Les juges James Ho, Kyle Duncan et Andrew Oldham notent qu’en novembre 2022, 18 États et le District de Columbia autorisent la réception des bulletins de vote après l’élection – et suggèrent qu’ils ne devraient pas être autorisés à le faire.

« La loi fédérale exige que les électeurs prennent des mesures en temps opportun pour voter avant le jour du scrutin. Et la loi fédérale ne permet pas à l’État du Mississippi de prolonger la période de vote d’un jour, de cinq jours ou de 100 jours », indique le jugement.

Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Los Angeles, directeur du Safeguarding Democracy Project et analyste du droit électoral de NBC News, a qualifié la décision de «dingue.»

« Il suffit de dire que la loi fédérale a laissé cette responsabilité aux États et qu’elle exige que les gens voter le jour du scrutin n’est pas la même chose que de dire que leurs bulletins de vote doivent être reçu le jour du scrutin. Tous les autres tribunaux confrontés à ces affaires ont rejeté cet argument », Hasen a écrit dans un article sur son site vendredi.

« Je serais très surpris si un tribunal modifiait les règles du Mississippi à une date aussi tardive, et encore plus surpris si une telle ordonnance survivait à l’examen de la Cour suprême », a-t-il écrit.

Cette décision constitue une victoire majeure pour Comité national républicainqui a intenté le procès initial contestant la règle du vote par correspondance du Mississippi. Michael Whatley, président du RNC, a salué la décision comme une « VICTOIRE MASSIVE D’INTÉGRITÉ ÉLECTORALE ».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com