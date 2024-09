Les bulletins de vote par correspondance de Pennsylvanie dont les dates sur les enveloppes sont erronées peuvent être rejetés, selon le tribunal

HARRISBURG, Pennsylvanie — Les électeurs de Pennsylvanie pourraient voir leurs bulletins de vote par correspondance rejetés s’ils n’inscrivent pas les dates exactes sur les enveloppes qu’ils utilisent pour les renvoyer, en vertu d’une décision de la Cour suprême de l’État rendue vendredi qui pourrait avoir un impact sur la course présidentielle.

La Cour suprême de l’État a statué pour des raisons de procédure, affirmant qu’un tribunal inférieur avait déclaré a jugé le mandat inapplicable Le Congrès n’aurait pas dû se saisir de l’affaire car elle n’a pas impliqué les commissions électorales des 67 comtés. Les comtés administrent les rouages ​​des élections en Pennsylvanie, mais les groupes de gauche qui ont déposé l’affaire n’ont poursuivi que deux d’entre eux, les comtés de Philadelphie et d’Allegheny.

Il y a deux semaines, la Cour suprême avait suspendu l’application des dates manuscrites sur les enveloppes extérieures. L’annulation de cette décision par la Cour suprême laisse craindre que des milliers de bulletins de vote arrivés à temps soient rejetés dans un État clé lors d’une élection présidentielle qui s’annonce serrée.

Les démocrates sont bien plus nombreux que les républicains à voter par correspondance dans cet État. Lors des dernières élections, les électeurs les plus âgés ont été beaucoup plus susceptibles de voir leur bulletin de vote par correspondance invalidé en raison de problèmes de date sur l’enveloppe extérieure.

Les juges ont statué à quatre voix contre trois, deux démocrates rejoignant les deux républicains à la Cour suprême pour annuler la décision de la Cour du Commonwealth.

Les trois autres juges démocrates ont émis une opinion dissidente, estimant que la Cour suprême aurait dû se saisir du litige.

« Une décision rapide et définitive sur la question constitutionnelle soulevée dans cet appel est d’une importance publique primordiale dans la mesure où elle aura une incidence sur le décompte des bulletins de vote lors des prochaines élections générales », a écrit le juge David Wecht. Lui et les deux autres dissidents auraient statué sur la question en se fondant sur des mémoires écrits.

Le procès, intenté en mai, a fait valoir que le mandat n’était pas exécutoire en vertu d’une disposition constitutionnelle de l’État qui stipule que toutes les élections sont « libres et égales ».

D’après les résultats des dernières élections en Pennsylvanie, plus de 10 000 bulletins de vote pourraient être rejetés cette année en raison de dates d’envoi erronées ou manquantes, ce qui pourrait suffire à faire basculer la course à la présidence. Les 19 votes électoraux de la Pennsylvanie en font le plus gros lot parmi les sept États clés.

Les électeurs de Pennsylvanie devront également décider s’ils souhaitent remplacer le sénateur démocrate Bob Casey par son rival républicain Dave McCormick. Les élections législatives de 228 États et celles du trésorier, du vérificateur général et du procureur général sont également au programme.

Des messages demandant des commentaires ont été laissés aux avocats des deux parties dans l’affaire.