Les bulletins de vote par correspondance autour de Las Vegas sont susceptibles de faire avancer les démocrates

Même ainsi, Mme Cortez Masto construirait une avance de plus de 5 000 votes si elle se débrouillait aussi bien dans les derniers bulletins de vote par correspondance de Clark que dans ceux comptés jusqu’à présent. On s’attend également à ce qu’elle ait un avantage sur les bulletins de vote par correspondance restants du comté de Washoe, ainsi que sur les plus de 10 000 bulletins de vote par correspondance que les électeurs peuvent «guérir» après avoir été initialement rejetés pour une mauvaise correspondance de signature.

Il ne reste que quelques milliers de votes par correspondance dans les comtés ruraux et républicains de l’État.