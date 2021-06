Les gens votent pendant le jour des élections primaires à PS 249 The Caton School le 22 juin 2021 dans le quartier Flatbush de Brooklyn à New York. Michael M. Santiago | Getty Images

Ce n’est pas ainsi que la ville de New York voulait que se déroule sa première incursion dans le vote par classement. Après que les tabulations préliminaires du conseil des élections de New York ont ​​montré mardi qu’Eric Adams avait franchi le seuil des 50 pour cent lors de la 11e ronde du vote par classement pour le candidat démocrate à la mairie, il y avait plus de questions que de réponses à la fin de la nuit. Adams n’a pas tardé à répondre avec scepticisme à l’égard des chiffres des résultats initialement publiés. Il a remis en question le décompte total des voix du BOE par rapport à ce qui avait été annoncé le soir des primaires. « Le total des votes que vient de publier le conseil électoral est supérieur à 100 000 ou plus que le total annoncé le soir des élections, ce qui soulève de sérieuses questions. Nous avons demandé au conseil électoral d’expliquer une augmentation aussi massive et d’autres irrégularités avant de commenter le classement. Choice Voting projection », a déclaré Adams dans un communiqué, ajoutant que la campagne est « confiante qu’Eric Adams sera le prochain maire de New York ».

La BOE a déclaré dans un tweet qu’elle était au courant d' »une divergence dans le rapport d’élimination officieux du RCV tour par tour », et a demandé « au public, aux élus et aux candidats de faire preuve de patience ». Environ deux heures après cette annonce, la BOE a publié les résultats sur son site Web, qui a plutôt déclaré que les résultats non officiels seraient publiés mercredi. Le site n’a ensuite produit qu’un message d’erreur. Plus tard dans la soirée, le Conseil des élections a publié une déclaration clarifiant l’origine de l’écart dans les chiffres, affirmant que cela résultait du fait que les résultats de la nuit des élections avaient été combinés par erreur avec les résultats des tests effectués avant le jour du primaire. Les bulletins de vote test n’avaient pas été effacés du système avant que la BOE ne procède au premier tour des résultats du vote par ordre de priorité, a déclaré la BOE, ce qui signifiait que 135 000 bulletins de test supplémentaires avaient été comptés comme de vrais. « Le personnel du conseil a supprimé toutes les images des bulletins de vote test du système et téléchargera les résultats de la soirée électorale, en les comparant avec le logiciel de rapport de la soirée électorale à des fins de vérification. L’enregistrement des votes exprimés sera regénéré et les tours RCV seront recalculés », dit la BOE, s’excusant pour la confusion. Avant que les résultats ne soient retirés, ils ont montré à Adams l’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia par un peu moins de 16 000 voix (Adams obtenant 51,1% des voix contre 48,9% pour Garcia) dans les calculs, qui n’ont jamais été officiels ou définitifs.

À la fin du vote le 22 juin, Adams, un ancien policier, avait une avance d’environ 75 000 voix sur l’avocate des droits civiques Maya Wiley, suivi de près par Garcia à la troisième place. Ancien candidat à la présidentielle Andrew Yang a concédé après la publication des premiers résultats. Ces décomptes de voix, cependant, étaient très incomplets. Ils ne comportaient qu’un aperçu de ceux que les électeurs considéraient comme leur premier choix pour le poste. New York permet désormais aux électeurs de classer cinq candidats, par ordre de préférence. Le dépouillement des votes se fait en tours. A chaque tour, le candidat en dernière place est éliminé. Les votes émis en classant ce candidat en premier sont ensuite redistribués aux seconds choix de ces électeurs. Ce processus se répète jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux candidats et que celui qui a le plus de votes l’emporte. Dans ce système, il serait toujours possible pour Wiley ou Garcia de dépasser Adams si davantage d’électeurs les considéraient comme leur deuxième, troisième, quatrième ou même cinquième choix dans la course. Dans le décompte officieux des tours de choix classés, initialement publié mardi après-midi, la différence de pourcentage de votes entre Adams, Wiley et Garcia est restée à peu près la même jusqu’au neuvième tour, lorsque les candidats Dianne Morales, Shaun Donovan et Scott Stinger ont été éliminés. Au tour 10, Andrew Yang est éliminé. Une fois que les votes pour lui ont été redistribués entre les trois candidats restants, Garcia reçoit un coup de pouce considérable – ce qui n’est pas surprenant étant donné que les candidats ont fait campagne ensemble le dernier week-end avant la primaire. Mais alors que Garcia était capable de prendre une légère avance sur Wiley à ce moment-là, Adams détenait toujours une avance d’environ 11 points. Après être tombée à la troisième place, Wiley est éliminée au tour 11, et Garcia voit sa plus forte augmentation. Adams obtient un peu plus de 44 000 voix de plus lors de ce dernier tour, mais Garcia en gagne près de 117 000, ce qui signifie un bien meilleur soutien parmi les électeurs de Wiley qu’Adams.

Des panneaux à l’extérieur d’un site de vote à Manhattan alors que les électeurs se rendent aux urnes pour la primaire démocrate du maire et d’autres postes élus le 22 juin 2021 à New York. Spencer Platt | Getty Images

Mais tout ce qui vient avant que les bulletins de vote par correspondance ne soient comptés – une mise en garde cruciale qui pourrait finalement déterminer le gagnant. Même avant l’« écart », il y avait toujours une chance que les résultats non officiels qui devaient être publiés mardi aient considérablement changé dans les semaines à venir, des dizaines de milliers de ces bulletins de vote par correspondance étant comptés. Plus de 125 000 démocrates ont voté par correspondance lors de la primaire, sur la base des bulletins de vote reçus jusqu’à mardi. L’arrondissement avec le plus grand nombre de bulletins de vote absents retournés était Manhattan avec plus de 40 000. Queens et Brooklyn n’étaient pas loin derrière, avec environ 37 000 et 33 000, respectivement. Aucun de ces bulletins de vote n’a été inclus dans le premier passage de la ville lors de l’analyse des choix classés. Les responsables électoraux prévoient de mener une autre série d’analyses des choix classés le 6 juillet, qui comprend des bulletins de vote par correspondance. Dans un communiqué publié après la publication des résultats non officiels et incomplets, la campagne Garcia a déclaré qu’elle était « confiante quant à la voie de la victoire », mais a également appelé à la patience dans l’attente des résultats complets. « Une fois tous les votes comptés, je sais que tout le monde soutiendra le candidat démocrate et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire. Nous attendons avec impatience les résultats finaux. La démocratie vaut la peine d’attendre », a déclaré Garcia dans un communiqué. Wiley a fait écho à ce sentiment, affirmant que « nous devons permettre au processus démocratique de se poursuivre et de compter chaque vote afin que les New-Yorkais aient confiance en notre démocratie et notre gouvernement. Et nous devons tous soutenir ses résultats ».