Les bulletins de vote de 2 pages de l’Arizona pourraient entraîner de longues files d’attente le jour du scrutin

PHÉNIX — Les responsables électoraux de l’Arizona préviennent qu’il pourrait y avoir des retards dans les bureaux de vote et que les machines de comptage des votes pourraient se bloquer pendant que les électeurs remplissent un bulletin de vote de plusieurs pages, un événement inhabituel dans cet État clé pour l’élection présidentielle.

La majorité des électeurs de l’Arizona recevront un bulletin de vote de deux pages imprimé recto verso, ce qui marque la première fois depuis près de deux décennies que les bulletins de vote du comté le plus peuplé de l’État sont plus longs qu’une seule page.

Les responsables du comté de Maricopa, qui comprend Phoenix, affirment que neuf des 15 comtés de l’État abandonnent cette année les bulletins de vote à feuille unique au profit de bulletins de vote en papier de 17 pouces, nouvellement conçus. Ils varieront légèrement selon les comtés en raison du nombre de courses locales, mais comprendront en moyenne 79 concours pour les bureaux locaux, d’État et fédéraux, ainsi que des propositions de vote à l’échelle de l’État.

Alors que de nombreux autres États traitent régulièrement des bulletins de vote de plusieurs pages sans problème, tout changement dans le mode de vote en Arizona constitue un terrain fertile pour les contestations judiciaires et la propagation de théories du complot électoral.

L’État est devenu un foyer de désinformation électorale depuis l’ancien Le président Donald Trump a perdu de justesse au démocrate Joe Biden en 2020. Les fonctionnaires publics qui nient les résultats de cette élection ont peuplé les bureaux électoraux locaux et les commissions de comté.

Stephen Richer, le responsable républicain des élections du comté de Maricopa qui a défendu sans relâche la légitimité des élections en Arizona, a perdu son enchère pour sa réélection cet été lors des primaires républicaines.

Le passage à un bulletin de vote de plusieurs pages, le premier depuis 2006, a incité les responsables électoraux à commencer à éduquer les électeurs avant le début du vote anticipé.

Le directeur des élections du comté de Maricopa, Scott Jarrett, a déclaré qu’il y aurait un nombre record de 246 centres de vote, contre 175 lors de la dernière élection présidentielle, et 8 000 bureaux de vote, contre 5 000.

Il encourage les quelque 2,1 millions d’électeurs qui devraient se rendre aux urnes dans tout l’Arizona à étudier les élections et les mesures de vote avant l’élection du 5 novembre et à décider comment ils voteront – par correspondance ou en personne.

Jack Balson, un retraité républicain de 64 ans de Phoenix, estime que le délai plus long pourrait dissuader certains électeurs. Il compte néanmoins voter pour la présidence.

« Rendez les choses difficiles, bloquez les lignes et les gens feront demi-tour et rentreront chez eux », a-t-il déclaré.

Un long scrutin ne découragera pas Ahmad Tamini, un électeur indépendant qui vote pour la première fois.

« Les questions ne me dérangent pas vraiment », a déclaré Tamini, une étudiante en soins infirmiers de 23 ans au Phoenix College.

Dans le nord de l’Arizona, les autorités du comté de Coconino encouragent également les électeurs à planifier à l’avance. Certains électeurs de la ville de Page recevront un bulletin de vote de deux pages et de quatre côtés, ce qui pourrait contribuer à allonger les files d’attente le jour du scrutin.

Les responsables de l’Arizona prévoient que plus d’un million de personnes voteront par anticipation en utilisant des bulletins de vote par correspondance et qu’entre 625 000 et 730 000 électeurs déposeront leur bulletin de vote le 5 novembre, les autres votant en personne.

« Ce que les électeurs doivent savoir, c’est qu’il leur faudra plus de temps pour remplir le bulletin de vote, simplement parce qu’il y a beaucoup plus de questions », a déclaré Jarrett.

Il a estimé qu’il faudrait à la plupart des électeurs entre neuf et treize minutes pour remplir leur bulletin de vote, mais certains pourraient mettre jusqu’à deux heures.

Jarrett a prévenu que les machines de dépouillement des votes pourraient se bloquer dans le comté de Maricopa, car les électeurs devront insérer deux feuilles de papier au lieu d’une lors du dépôt de leur bulletin. Les agents électoraux reçoivent une formation supplémentaire sur la manière de résoudre les problèmes liés aux machines de dépouillement et de dissiper les inquiétudes soulevées par les électeurs.

Gabriel Sandoval est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.