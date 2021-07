Les bulles SCOLAIRES risquent de paralyser la société et de provoquer un verrouillage par la porte arrière, a déclaré un conseiller principal du gouvernement en matière de vaccins.

Le professeur Adam Finn s’exprimait alors que Boris Johnson subit une pression croissante pour éliminer les bulles, ce qui oblige une classe entière à s’isoler si un élève est positif pour Covid.

Des classes entières doivent s’isoler si l’élève est positif Crédit : PA

Le Premier ministre travaillerait sur un plan de sauvetage en cinq points pour aider à atténuer l’impact de la pandémie sur les enfants au milieu de la pression croissante des députés.

Selon le professeur Finn, la menace de Covid pour les enfants était « principalement due à une perturbation de leur développement et de leur éducation », rapporte le Telegraph.

Le professeur Finn est membre du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation et expert en pédiatrie.

« Il est clair non seulement dans les écoles mais dans la société plus généralement qu’en raison de l’augmentation rapide des cas et du nombre de contacts, que beaucoup de domaines d’activité ont été paralysés par le besoin d’isoler », a-t-il déclaré.

« Donc, il y a un dilemme émergent que soit vous acceptez ce genre de paralysie, soit vous assoupissez les règles.

« À un moment donné, qu’il s’agisse d’écoles ou de lieux de travail, nous allons avoir une sorte de verrouillage de facto, simplement parce que tant de personnes sont invitées à s’isoler. »

Le document rapporte également les détails du plan de huit pages divulgué qui a été rédigé par des responsables du groupe de travail Covid-19 du Cabinet Office.

L’un des changements proposés serait de supprimer les « bulles » des écoles à partir du 19 juillet – la première date à laquelle l’Angleterre pourrait rouvrir.

Les règles actuelles exigent que les enfants s’auto-isolent si l’un de leurs camarades de classe est positif, obligeant les parents à garder leurs enfants à la maison dans un court délai.

Mercredi, le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a subi une pression croissante pour abandonner les « bulles » de la classe maintenant, plutôt que d’attendre le Jour de la liberté.

Des députés furieux ont assiégé le ministre avec des appels à rompre avec les règles strictes d’isolement qui s’avèrent un gros casse-tête pour les enseignants et les parents.

M. Williamson a confirmé que le gouvernement échangerait les bulles contre des tests de routine « le plus rapidement possible ».

M. Williamson a déclaré: « Des mesures supplémentaires seront prises pour réduire le nombre d’enfants qui doivent s’isoler, notamment en examinant les résultats d’un essai de test de contact quotidien alors que nous envisageons un nouveau modèle pour garder les enfants dans les écoles et les collèges. »

Pendant ce temps, les élèves pourraient être obligés de porter à nouveau des masques faciaux en classe après les appels du plus grand syndicat de l’éducation du Royaume-Uni pour que les couvre-visages soient réimplémentés à partir de septembre.

L’abandon des couvre-visages dans les centres éducatifs devrait « absolument » être reconsidéré lorsque les enfants reviendront pour la nouvelle année scolaire si les infections à Covid restent élevées, a déclaré le National Education Union.

Les syndicats veulent que le gouvernement mette en œuvre un certain nombre de mesures en échange de leur soutien – telles que des masques faciaux, une meilleure ventilation et des tests bihebdomadaires par des responsables de la santé publique pour limiter la propagation dans les écoles de la variante Delta.