Les projets de Noël pour des millions de personnes ont été plongés dans le chaos, après que Boris Johnson a interdit les rassemblements à Londres et de grandes parties du sud-est et réduit la période de restrictions assouplies à un seul jour dans le reste de l’Angleterre.

Quelques jours seulement après, il a confirmé les plans pour une amnistie festive de cinq jours du 23 au 27 décembre, au cours de laquelle jusqu’à trois ménages pourraient se réunir à l’intérieur, et a déclaré qu’il serait «inhumain» de demander aux gens de renoncer à leurs projets de Noël, le premier Le ministre a annoncé de nouvelles règles en réponse à l’émergence d’une souche mutante virulente de Covid-19.

Plus de 10 millions de personnes à Londres et dans les comtés environnants n’ont pas le droit de se mélanger avec des personnes extérieures à leur foyer.

Et pour le reste de l’Angleterre, la période de «bulle de Noël» est réduite à un seul jour, le 25 décembre même.

«Compte tenu des premières preuves dont nous disposons sur cette nouvelle variante du virus et du risque potentiel qu’elle représente, c’est le cœur très lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

M. Johnson a déclaré qu’il n’y aurait pas d’assouplissement des règles le soir du Nouvel An.

Le Premier ministre a déclaré: «Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important, par exemple, que les grands-parents voient leurs petits-enfants et que les familles soient ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant. Mais nous avons dit tout au long de cette pandémie que nous devons et nous serons guidés par la science. Lorsque la science change, nous devons changer notre réponse.

«Et en tant que Premier ministre, je crois sincèrement qu’il n’y a pas d’alternative qui m’est offerte. Sans action, les preuves suggèrent que les infections exploseraient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d’autres perdraient la vie.»

Interrogé sur le message qu’il enverrait aux personnes qui ont fait des plans et dépensé de l’argent pour se préparer à Noël, M. Johnson a déclaré: «Bien sûr, nous regrettons amèrement que cela soit nécessaire cette année.

«Je sais à quel point les préparatifs de Noël sont liés à l’amour et à la bienveillance.

L’interdiction de niveau 4 du mélange des ménages à Noël couvre l’ensemble de l’intérieur et de l’extérieur de Londres, ainsi que les comtés de Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Bedfordshire, Hertfordshire et Surrey, à l’exclusion de Waverley.

Peterborough, Portsmouth, Gosport, Havant, Rother et Hastings, ainsi que l’ensemble de l’Essex, à l’exception de Colchester, Uttlesford et Tendring, entrent également dans le niveau 4 à partir de dimanche et sont soumis à l’interdiction des bulles de Noël.