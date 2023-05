Les Bulldogs plus puissants que les Vikes – Shaw Local

GENÈVE – Les supporters genevois espéraient que ce qu’ils avaient vu lors de la finale de la saison régulière était un mirage.

Peut-être que Batavia avait surpris Genève trop confiant la première fois que les équipes se sont rencontrées. Peut-être que ce sont des revirements intempestifs qui ont condamné les Vikings. Peut-être qu’un temps d’entraînement supplémentaire permettrait à Genève de résoudre avec succès les problèmes.

Non.

Il s’avère que les Bulldogs sont juste meilleurs. Beaucoup mieux.

« Il n’y a pas d’autre moyen de le dire que nous avons de meilleurs joueurs … s’ils ne le croient pas maintenant, je n’ai pas de mots », a déclaré l’ailier défensif de Batavia, Kevin McFarland.

L’étranglement 28-0 de Batavia contre Genève lors sans doute de la plus grande soirée de l’histoire du sport préparatoire des Tri-Cities samedi n’était pas du genre à suranalyser.

Il existe de nombreuses façons de gagner un match de football, mais peu sont possibles lorsque l’autre équipe a un gros avantage musculaire. Batavia était déterminé à ne pas laisser son avantage de force se perdre.

« Notre objectif était de frapper », a déclaré le secondeur de Batavia Nick Bex. « C’est ce que nous avons fait la dernière fois, et ils sont tombés. C’est ce que nous voulions faire. Frappez, frappez et frappez.

Les Bulldogs se sont attaqués aux hommes de ligne de Genève, ont battu le quart-arrière genevois Shaun Ratay et ont avalé le porteur de ballon Chris Modjeski chaque fois qu’il osait s’approcher de la ligne de mêlée.

Espérons que les supporters genevois ont apprécié chaque minute de la préparation menant à cette demi-finale d’État de classe 6A, car une fois le match commencé, ce fut une nuit maussade pour être en bleu.

Tout ce que les fans de Batavia ont fait en rentrant chez eux a dû donner un sérieux mal de tête aux fans de Genève, mais ce n’est rien comparé à la sonnerie dans la tête des joueurs des Vikings après certains des coups qu’ils ont absorbés.

Les Vikings ne sont pas des faibles. Leur jeu de ligne a submergé la plupart de tous leurs adversaires au cours de leur saison 11-2.

Mais ces deux-là dans la colonne des pertes sont venus dans une équipe qui semble si dévouée à la salle de musculation, vous pensez que les Bulldogs ont fait quelques séries de squats lorsque les bus les ont déposés à l’école.

Mec, est-ce que Batavia aime frapper. Les bouts défensifs Mike Garrity et McFarland sont particulièrement robustes, mais presque tout le monde aux couleurs de Batavia est capable de lancer les bloqueurs adverses à l’envers.

On s’attendrait à ce qu’une équipe aussi vicieuse ait un entraîneur dans le moule de Mike Ditka, hargneux et brusque. Mais l’entraîneur des Bulldogs, Mike Gaspari, est à peu près aussi doux que possible. Il ressemble plus à ce qu’il devrait entraîner au croquet.

Les joueurs savent mieux.

« Il se présente comme un gars calme, mais quand nous nous préparons avant le match, il devient un peu effrayant », a déclaré Bex. « Ce n’est pas un grand gars, mais il a une grosse voix. »

Le personnage de M. Mellow de Gaspari est par conception. Garder son sang-froid donne aux joueurs « un air de confiance », a déclaré Gaspari, dont la transformation du programme de Batavia en l’une des élites de l’État est maintenant terminée.

« Ils savent à quel point je suis intense et à quel point je veux gagner », a déclaré Gaspari.

Les Vikings voulaient tout autant gagner, mais cela n’a jamais vraiment été une option samedi.

Genève a connu une belle saison. Cela ne s’arrêtera pas à Champaign, où Batavia doit effectuer son voyage inaugural le week-end prochain.

Sûr de dire que les Bulldogs feront une bonne première impression.

• Jay Schwab est rédacteur sportif du Kane County Chronicle. Il peut être joint au (630) 845-5382 ou [email protected].