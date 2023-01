Les Bulgares célèbrent l’Epiphanie avec des rituels traditionnels

SOFIA, Bulgarie – Des milliers de jeunes hommes plongent dans les rivières et les lacs à travers la Bulgarie pour récupérer des crucifix, dans un ancien rituel marquant la fête de l’Épiphanie.

Par tradition, un crucifix est jeté dans les eaux d’un lac ou d’une rivière, et on pense que la personne qui le récupère sera libérée des mauvais esprits et sera en bonne santé toute l’année.