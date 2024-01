Les bugs de Fujitsu qui envoyaient des innocents en prison étaient connus « depuis le début »

Les bugs du logiciel Fujitsu qui ont contribué à envoyer des postiers innocents en prison au Royaume-Uni étaient connus “dès le tout début du déploiement”, a déclaré un responsable de Fujitsu à un enquête publique aujourd’hui.

“Tous les bugs et erreurs sont connus à un niveau ou à un autre, depuis de très nombreuses années. Dès le début du déploiement du système, il y avait des bugs, des erreurs et des défauts, qui étaient bien connus de toutes les parties.” dit Paul Patterson, co-PDG de la division européenne de Fujitsu.

Cela remonte à 1999, lorsque le système logiciel Horizon a été installé dans les bureaux de poste par International Computers Limited, filiale de Fujitsu. De 1999 à 2015, le logiciel de comptabilité défectueux de Fujitsu a contribué à la poursuite et à la condamnation de plus de 900 sous-maîtres de poste et maîtresses de poste accusés de vol ou de fraude lorsque le logiciel faisait croire à tort qu’il manquait de l’argent dans leurs succursales.

Certaines personnes innocentes sont allées en prison, tandis que d’autres ont été contraintes de verser des paiements à la poste britannique pour couvrir les prétendus déficits. Jusqu’à présent, “seulement 93 condamnations ont été annulées et des milliers de personnes attendent toujours un accord d’indemnisation”, selon un rapport. Reportage de la BBC dit.

Les avocats de la Poste ont réécrit les déclarations des témoins de Fujitsu

Au cours des poursuites, les tribunaux saisis des affaires contre les employés des postes “n’ont pas été informés des 29 bugs identifiés dès 1999 dans le système qu’ils ont construit”, Le Guardian a écrit dans un résumé du témoignage de Patterson aujourd’hui. L’article disait :

Lorsque des bugs ont été reconnus, les déclarations des témoins du personnel de Fujitsu qui devaient être entendus devant le tribunal ont ensuite été modifiées par la Poste, qui cherchait à maintenir l’impression que le système fonctionnait bien tout en poursuivant des innocents devant les tribunaux. Paul Patterson a reconnu que les deux organisations avaient laissé tomber l’accusé. “Je suis surpris que ce détail n’ait pas été inclus dans les déclarations des témoins données par le personnel de Fujitsu au bureau de poste et j’ai vu des preuves de modifications des déclarations de témoins par d’autres”, a-t-il déclaré. Interrogé par l’avocat principal de l’enquête publique, Jason Beer KC, pour savoir s’il était d’accord sur le fait que cela était honteux, Patterson, qui travaille dans l’entreprise depuis 14 ans, a répondu : « Ce serait un mot que j’utiliserais. Honteux et épouvantable. Ma compréhension de la façon dont nos lois fonctionnent dans ce pays est que toutes les preuves auraient dû être présentées aux sous-maîtres de poste sur lesquels la Poste comptait pour les poursuivre en justice. »

UN Article du Financial Times a déclaré que l’enquête publique “a appris en décembre de l’année dernière que les avocats de la Poste avaient réécrit les déclarations des témoins de Fujitsu”.

L’article du FT indiquait également que la Poste, qui utilisait pouvoirs de poursuite dont disposent les sociétés privées au Royaume-Uni, a obtenu 700 des 900 condamnations. Les autres condamnations ont été prononcées dans des affaires intentées par des procureurs écossais. Le scandale peut conduire à des réformes du système de poursuites privées qui permet aux organisations de poursuivre les gens en justice.

Les bugs ont été compris « dès 1999 »

Plus tôt cette semaine, Patterson a déclaré aux membres du Parlement britannique que “Fujitsu aimerait s’excuser pour notre part dans cette effroyable erreur judiciaire. Nous avons été impliqués dès le début. Nous avons eu des bugs et des erreurs dans le système et nous avons aidé la Poste. dans leurs poursuites contre les sous-maîtres de poste. Nous en sommes vraiment désolés.

Patterson a également déclaré aux députés que Fujitsu avait « l’obligation morale » de contribuer à l’indemnisation des victimes.

Patterson a témoigné aujourd’hui dans un contexte différent, répondant aux questions des avocats représentant les victimes. L’une de ces avocates, Flora Page, demanda Patterson.“Historiquement, personne n’a fait ce lien assez évident entre un code très médiocre mis en service et des données très médiocres publiées et via le service d’assistance en cas de litige ?”

Patterson a répondu : « Que les gens aient fait ce lien ou non, ce qui est très évident… c’est que ce lien et cette compréhension de ce qui se passait et de l’endroit où cela se passait étaient certainement compris par Fujitsu et certainement par la Poste dès 1999. ” Tout dépend de ce que vous faites avec ces informations… c’est une question pour cette enquête. “

Le ministre des Postes Kevin Hollinrake, le député de Thirsk et Malton, dit à la BBC que sa « priorité numéro un » est « d’essayer d’obtenir une compensation et d’obtenir des réponses pour les gens ».

“Des mariages ont échoué, des gens se sont suicidés, ce qui a eu un impact épouvantable sur la vie des gens”, a-t-il déclaré. “Il est tout à fait raisonnable que le public exige que les gens soient tenus responsables et cela implique des poursuites pénales autant que possible.” Le gouvernement britannique également a des projets pour une nouvelle loi pour « exonérer et indemniser rapidement » les personnes qui ont été faussement condamnées.