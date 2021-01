Avec Lamar Jackson et les Ravens sur le point d’égaliser le match éliminatoire de la division de l’AFC samedi à la fin du troisième quart, les Bills de Buffalo ont renversé leur fortune et ajouté des blessures pour insulter Jackson dans une victoire de 17-3.

Premièrement, avec les Ravens en visite traînant 10-3 et ayant troisième et but, le demi défensif des Bills Taron Johnson a intercepté une passe de Jackson dans la zone des buts et l’a renvoyé 101 verges pour un touché. Il a égalé un record de la NFL pour le plus long retour d’interception en séries éliminatoires tout en donnant une avance de 14 points à Buffalo avec 41 secondes à jouer au troisième quart.

Puis, lors du dernier jeu du troisième quart, un mauvais claquement des Ravens 10 a envoyé Jackson chasser le ballon vers sa propre zone d’en-but. Il a été blessé quand il est tombé et s’est cogné la tête en lançant le ballon – et en recevant une pénalité intentionnelle au sol.

Jackson a été emmené au vestiaire, soumis à des protocoles de commotion cérébrale et officiellement exclu du match.

« Taron Johnson … quel jeu », a déclaré le quart Josh Allen. « Les gars ont intensifié quand leur numéro a été appelé. C’est tout ce qu’il a fallu. »

La recrue non repêchée Tyler Huntley de l’Utah, qui venait juste d’être élevée de l’équipe d’entraînement, a remplacé Jackson. Sur sa deuxième possession, il a conduit les Ravens juste à l’intérieur des Bills ’10, mais ils ont retourné le ballon sur des bas avec environ deux minutes et demie à jouer. Buffalo a alors épuisé l’horloge.

Plus:Opinion: Un Aaron Rodgers très zen et son « attitude de gratitude » rendent cette équipe des Packers spéciale

Par une nuit venteuse qui a vu chaque équipe manquer deux buts sur le terrain, les Bills se sont qualifiés pour le match de championnat de l’AFC le 24 janvier contre le vainqueur du match de division des Chiefs-Browns dimanche. Si Kansas City, première tête de série, gagne, Buffalo voyagera. Si les Browns gagnent, Buffalo sera l’hôte.

Quoi qu’il en soit, les Bills joueront pour leur premier voyage au Super Bowl depuis la saison 1993. Ce match était leur quatrième Super Bowls consécutif – toutes les défaites.