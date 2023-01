Les Buffalo Bills reviennent sur le terrain avec des plans pour honorer Damar Hamlin et les premiers intervenants

Le stade Highmark d’Orchard Park, à New York, pourrait émettre le plus d’émotions et d’acclamations les plus bruyantes de ses près de 50 ans d’histoire aujourd’hui.

Les Buffalo Bills de la NFL porteront un écusson numéro 3 pour honorer leur coéquipier Damar Hamlin lorsqu’ils affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les fans verront le premier match des Bills depuis que des millions de personnes ont vu Hamlin s’effondrer et subir un arrêt cardiaque après avoir terminé un tacle lors du match télévisé de lundi soir à Cincinnati.

Les Bills prévoient également de rendre hommage aux premiers intervenants et au personnel médical qui ont soigné le joueur lors de la clôture de la saison dimanche.

Les médecins de Hamlin ont décrit hier sa fonction neurologique comme “excellente” et il continue de respirer par lui-même, mais reste dans un état critique dans l’Ohio.

Samedi, les Steelers ont également rendu hommage à Hamlin, originaire de la région de Pittsburgh, en livrant des jouets, des livres et des fournitures pédagogiques à la garderie Kelly & Nina, où le joueur organise une collecte de jouets annuelle.

Les fans, les joueurs et les propriétaires d’équipes ont également fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui a recueilli un peu plus de 8,3 millions de dollars samedi après-midi.