ORCHARD PARK, NY – Vingt-cinq ans dans la fabrication, c’est ce que c’était samedi après-midi pour les Buffalo Bills et leurs fans longtemps torturés.

Ce n’est pas depuis 1996 que les Bills avaient disputé un match éliminatoire à domicile, pas depuis 1995 s’ils en avaient remporté un, mais finalement, les Bills ont mis fin à cette séquence avec une victoire passionnante de 27 à 24 contre les Colts d’Indianapolis dans ce qui est devenu un après-midi aussi stressant que quiconque aurait pu. imaginé au stade Bills.

Les Colts ont remporté 11 matchs pour de nombreuses raisons, et ils étaient tous exposés alors qu’ils poussaient les Bills au bord du gouffre et avaient une possession à la fin du match pour égaliser ou gagner.

Mais la défense de Buffalo, qui a joué horriblement sur les deux possessions précédentes des Colts qui se sont terminées par des touchés, a eu le dernier mot et a empêché ce qui aurait été une défaite déchirante, renvoyant à la maison heureux, sinon essoufflé, la première foule en personne capable. pour assister à un match en personne cette saison.

Il est descendu à un Je vous salue Mary dans la zone des buts du Buffalo 48, et contrairement à ce cauchemar en Arizona, cette fois, les Bills ont frappé le ballon juste avant la ligne de but et se sont échappés avec la victoire.

Les Bills attendent maintenant leur adversaire de la ronde de division, un match qui se jouera à Buffalo samedi ou dimanche prochain.

Josh Allen a lancé pour 324 verges et deux touchés plus un autre et a mené l’équipe avec 54 verges au sol, mais ce n’était pas une belle journée pour l’attaque et les Bills devraient se sentir chanceux d’avoir survécu.

Rivers a lancé pour 309, et les Colts ont creusé Buffalo sur le terrain, seulement pour être court parce qu’ils ont fait une foule d’erreurs et de mauvaises décisions tout au long de la journée.