Les Buffalo Bills réagissent à la promotion de Bobby Babich : “Le meilleur entraîneur que j’ai jamais eu, haut la main”

Les Bills de Buffalo ont officiellement promu Bobby Babich au poste de coordonnateur défensif mardi après-midi.

Babich, 40 ans, a rejoint les Bills en 2017 en tant qu’entraîneur adjoint des arrières défensifs. Il a été promu entraîneur des sécurités la saison suivante et a occupé ce poste de 2018 à 2021. En 2022, Babich a été nommé entraîneur des secondeurs de Buffalo, rôle qu’il a occupé pendant deux saisons. Durant son séjour à Buffalo, les joueurs de Babich ont bien performé. Micah Hyde a obtenu une nomination au Pro Bowl en 2017 et a été membre de la deuxième équipe All-Pro en 2017 et 2021, tandis que Jordan Poyer a remporté une nomination All-Pro dans la première équipe sous Babich en 2021. La saison dernière, Matt Milano a remporté la première équipe All-Pro. Pro honore et a été nommé au Pro Bowl.

Quelques heures seulement après que la nouvelle ait été officialisée, certains joueurs des Bills ont réagi à la promotion de Babich sur les réseaux sociaux.

Tyrel Dodson a qualifié Babich de meilleur entraîneur qu’il ait jamais eu.

“Si je voulais dire tout ce que j’ai sur Bobby, je manquerais d’espace” Dodson a écrit sur Twitter. “Le meilleur entraîneur que j’ai jamais eu, haut la main. Il a cru en moi avant tout le monde. J’ai placé la barre plus haut pour moi-même. Je ne suis pas du tout surpris. Non seulement vous l’avez mérité, mais vous l’avez bien mérité !! Amour !!!”

Dodson, qui vient de connaître sa meilleure saison en tant que professionnel sous Babich, semble pouvoir être convaincu de signer à nouveau à Buffalo en fonction de cette décision.

Les plaqués défensifs Ed Oliver et DaQuan Jones ont également réagi à la nouvelle. Oliver, dans une histoire Instagram, a écrit : « Ohhhhh s–t » tandis que Jones a déclaré que la promotion était « bien méritée ».

