Les Buffalo Bills promeuvent officiellement Joe Brady au poste d’OC

Les Bills de Buffalo ont officiellement promu le coordonnateur offensif par intérim, Joe Brady, pour devenir le coordonnateur offensif à temps plein de l’équipe.







C’est, bien sûr, une nouvelle qui ne devrait surprendre presque personne au sein de Bills Mafia. Même Joe Brady lui-même a corrigé un journaliste en cours de saison lorsqu’il lui a demandé s’il rentrait « à la maison » pour un match à l’extérieur contre l’équipe. Dauphins de Miamidisant « c’est chez nous », avant la finale de la saison de l’équipe.

Brady a servi de coordinateur offensif par intérim pendant la saison 2023 de la NFL après le licenciement de Ken Dorsey à la suite de la défaite de l’équipe lors de la 10e semaine à domicile contre le Broncos de Denver.

Avant que Joe Brady ne soit promu à temps plein au poste de CO de l’équipe, il avait le soutien de tous les joueurs offensifs et autrement lorsqu’on lui a posé des questions sur son travail par intérim. Plus important encore, le quart-arrière Josh Allen a apporté son plein soutien à Brady pour conserver son rôle d’appelant au jeu offensif.

Lors de leurs conférences de presse de fin de saison, l’entraîneur-chef Sean McDermott et le directeur général Brandon Beane ont tous deux parlé avec tendresse de Brady sans trop en dire sur la direction dans laquelle ils penchaient pour nommer officiellement un coordinateur offensif.

Avec Brady, l’équipe conserve sa cohérence en attaque grâce à son travail antérieur en tant qu’entraîneur des quarts de l’équipe sous Ken Dorsey. Ce rôle est peut-être ce qui a permis à Joe Brady d’établir une véritable connexion avec Josh Allen avant de lui demander des jeux sur la ligne de mêlée.

Lorsque Brady a pris le relais, l’équipe a semblé établir une identité plus physique qui s’appuyait sur le porteur de ballon James Cook – et a réintroduit la menace courante de Josh Allen. Dans l’ensemble, l’offensive de Buffalo semblait mieux fonctionner dans le cadre de l’attaque équilibrée annoncée.

Avec Dorsey, les Bills ont réalisé en moyenne 116,5 verges par match au sol (sans parvenir à atteindre 100 verges au sol en quatre matchs). En travaillant avec Brady, Buffalo 156,4 ypg au sol, gagnant 100 verges ou plus au total à chaque match avec Brady appelant des jeux.

De plus, Brady a montré sa volonté et sa capacité à ajuster son jeu à la volée (à la fois pendant les matchs et à la mi-temps) pour mieux s’adapter à la défense. Peut-être plus important encore, Josh Allen était autorisé à faire des choses avec Josh Allen lorsque le jeu l’exigeait.

Avec le responsable de la promotion de Joe Brady, il aura désormais l’opportunité d’installer plus complètement le type de jeux et de schémas qui, selon lui, conviendront le mieux à Josh Allen et à l’offensive. La clé pour Brady sera de travailler avec les entraîneurs des positions offensives, en particulier l’entraîneur des receveurs Adam Henry. L’équipe a besoin de contributions plus significatives de la part de la salle des receveurs, que ce soit via des appels de jeu ou leur approche du football sur un essai donné.

Il reste à voir ce que les Buffalo Bills feront pour remplacer le rôle d’entraîneur des quarts que Brady occupait avant la semaine 11 de la saison 2023 de la NFL. Gardez-le verrouillé avec Buffalo Rumblings pour des mises à jour sur tous les mouvements intersaisons des Bills.

