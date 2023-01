Les Buffalo Bills peuvent-ils produire la finale de conte de fées de la turbulente campagne 2022 ? Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati ne pensent pas | Nouvelles de la NFL

Les fans montrent leur soutien à la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin

Y a-t-il un livre d’histoires se terminant à l’histoire des Buffalo Bills 2022 ? La phase de perturbation de chaque arc narratif traditionnel continue de s’attarder, et maintenant les Bengals de Cincinnati attendent comme le prochain Big Bad dans leur quête vers la richesse et la résolution du Super Bowl.

La NFL a peu de temps pour le destin supposé, et pourtant un cocktail de Mère Nature, une quasi-tragédie, une blessure de A-lister, une attente de trois décennies pour la rédemption de Lombardi et toutes les nuances intermédiaires du football n’importe quel dimanche – n’importe quel cliché mantra menacent de fusionner comme la finale imparfaite parfaite.

En tant que produit sur le terrain, l’équipe de Sean McDermott persiste à tester les limites de l’agression à plein régime, dont le visage a été le quart-arrière Josh Allen et une croyance infaillible en son bras mutant et sa capacité à décapiter une défense, peu importe les circonstances.

Ils sont devenus la quintessence du football de cinéma aux deux extrémités du spectre, du foin culminant à balle profonde à l’intrépidité de trop. Ils vacillent au bord du chaos, le plus souvent bien qu’ils l’emportent sur la négligence avec une exécution dévastatrice. Et la NFL les aime pour ça.

Il y avait 1,54 au compteur au deuxième quart de leur victoire par Wild Card contre les Dolphins de Miami, les Bills faisant face à un troisième et huit à la suite d’un sac généré par le 256e blitz de Josh Boyer de la journée. La réponse de Ken Dorsey a été de composer et de déguiser un concept de quads (quatre récepteurs alignés sur un côté du terrain), Khalil Shakir reflétant la libération intérieure incurvée de Gabe Davis dans une sortie avant de passer subtilement à un champ post-route; Allen avait déjà liquidé (d’accord, il a besoin de peu de liquidation) et trempé sur un secondaire exposé avec le plus Allenest de boules de lune pour rencontrer le chemin de son receveur, seulement pour que la recrue tâtonne une capture potentielle de 54 verges et probablement touché sans rendez-vous.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Miami Dolphins avec les Buffalo Bills dans le jeu Super Wild Card Faits saillants de l’affrontement des Miami Dolphins avec les Buffalo Bills dans le jeu Super Wild Card

Les Bills avaient augmenté de 17-6; cela aurait été un match hors de vue contre un Miami, quart-arrière de Skylar Thompson, qui a plutôt fermé dans les trois points à la mi-temps avant de prendre la tête sur un retour échappé immédiatement après la pause et de forcer des bottés de dégagement consécutifs alors qu’Allen reniflait un Troisième et septième achèvement facile d’un passage Shakir ayant raté un Davis ouvert sur son schéma de va-et-vient lié à la zone d’extrémité.

C’était frénétique, Orchard Park n’arrivait pas à s’installer, c’était ‘et après ?’ Factures football.

Le blitz Boyer était implacable car il a choisi de jeter tous les corps disponibles de Miami pour émousser le personnage principal de l’histoire. Le fait qu’il ait eu recours à Allen audacieux pour le battre était – bien que potentiellement un plan pour attirer les erreurs d’Allen-esque de 2018 contre Cover 0/1 – témoigne de la « seule chose que vous puissiez faire pour le ralentir » qu’il a développée sous le centre.

La superpuissance de Buffalo est leur seau sans fin de jeux d’éclaboussures avec lesquels reprendre l’élan s’il les quitte un jour. Pour chaque bizarrerie erratique d’Allen, il faut s’attendre à un chef-d’œuvre de représailles. Ils ont de nouveau trouvé un moyen.

Tremaine Edmunds et Matt Milano brûlaient le gazon alors qu’ils volaient d’un tacle à l’autre, Leslie Frazier tressaillit à peine sur la ligne de touche tout en balançant élégamment le bonnet incliné pour laisser son oreillette exposée, Allen commençait un nouveau club en tant que seul quart-arrière de la ligue étant prête à se battre avec le plaqueur défensif Christian Wilkins, le demi de coin recrue Kaiir Elam préparait sa quatrième et six passes héroïques. Sur le bord, le football Bills très chargé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les meilleurs jeux d’une incroyable saison 2022 par le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen Regardez les meilleurs jeux d’une incroyable saison 2022 par le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen

Relever un défi fait désormais partie de leur identité, ils en ont plus que jamais eu besoin cette année. Et les voici toujours.

Dimanche, ils affronteront les Bengals pour la première fois depuis que Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain lors de leur match de football du lundi soir de la semaine 17. Des scènes déchirantes avaient vu les joueurs et le personnel des Bills être consolés sur le terrain alors qu’ils regardaient et disaient leurs prières, tandis que le personnel médical administrait la RCR à leur coéquipier et frère, avant de prendre un genou ensemble au milieu du terrain alors que Hamlin était transporté à local hôpital de Cincinnati et placé en soins intensifs pendant la nuit.

Cela a suscité une sensibilisation à l’échelle de la ligue alors que la nation retenait son souffle pour le joueur de 24 ans, qui, jeudi, aurait ouvert les yeux et affiché des progrès remarquables avant que les médecins ne retirent son tube respiratoire le vendredi alors que Hamlin était capable de parler avec les joueurs et les entraîneurs des Bills sur FaceTime.

Une semaine épuisante faite de scènes émotionnelles ce week-end lorsque les Bills ont accueilli les Patriots de la Nouvelle-Angleterre lors de leur finale de saison régulière, Orchard Park jouant sur scène sous un flot de chemises et de chapeaux n ° 3 en hommage à Hamlin en tant qu’Allen et co. a dédié la performance à la sécurité de deuxième année, qui résumerait son amélioration stupéfiante en tweetant une photo de lui regardant depuis son lit d’hôpital.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nyheim Hines marque un incroyable deuxième touché de retour de coup d’envoi pour les Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre Nyheim Hines marque un incroyable deuxième touché de retour de coup d’envoi pour les Bills de Buffalo contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le reste était des trucs de contes. Lors du jeu d’ouverture du match, le retourneur Nyheim Hines frappait la voie ouverte et déchirait pour un touché de 96 verges du coup d’envoi au son d’une mafia bruyante des Bills. Il le ferait à nouveau au troisième quart, cette fois rebondissant sur plusieurs plaqueurs potentiels pour rentrer chez lui pour un score de 101 verges alors qu’une ville enflammée éclatait à nouveau. Comme si le scénario ne pouvait pas être meilleur, le premier match de Hines a marqué le premier touché de retour de l’équipe en trois ans et trois mois. Un rappel : Hamlin porte le No 3.

“Si vous voulez la vérité, c’était spirituel”, a déclaré Allen. “C’était vraiment. Effroyable. C’était spécial.”

La magie à part entière pourrait encore atteindre de plus hauts sommets alors que John Brown célébrait sa prise de touché de 42 verges lors du prochain entraînement en offrant le ballon à l’un des entraîneurs des Bills chargés de sauver la vie de Hamlin sur le terrain cette nuit-là.

Se concentrer sur le football alors que le football avait temporairement perdu tout sens ou importance était le reflet élogieux d’une famille déjà soudée qui avait maintenant quelque chose d’autre pour les galvaniser. Et cela n’a pas été leur seul obstacle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un regard sur certains des meilleurs jeux de cette saison du quart-arrière des Bengals Joe Burrow Un regard sur certains des meilleurs jeux de cette saison du quart-arrière des Bengals Joe Burrow

En novembre, sept pieds de neige en seulement 24 heures ont obligé les Bills à se rendre à Detroit pour un match à domicile déplacé contre les Browns de Cleveland, avant de rentrer chez eux puis de retourner à Detroit pour affronter les Lions à Thanksgiving quatre jours plus tard.

Ils ont de nouveau lutté contre des conditions dangereuses en décembre lorsqu’une autre tempête de neige a obligé les joueurs à creuser leurs voitures, la préoccupation la plus pressante étant la perte d’au moins 39 personnes dans la région. Les Bills ont depuis surpris le résident local Jay Withey avec des billets pour le Super Bowl en récompense de ses efforts pour sauver 24 personnes pendant la tempête en pénétrant par effraction dans une école pour fournir un abri.

Ailleurs loin du terrain, 2022 a vu les Bills se positionner en première ligne du soutien à la communauté locale suite à une fusillade raciste qui a entraîné la mort de 10 Noirs dans un supermarché en mai, avant de se rallier dans la foulée autour de Dawson Knox. de la mort de son jeune frère Luke en août.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La famille Buffalo Bills montre son soutien à Damar Hamlin avant leur match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre La famille Buffalo Bills montre son soutien à Damar Hamlin avant leur match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Sur le terrain, le choix de nombreuses personnes pour le Super Bowl a subi un revers au cours de la deuxième semaine lorsque le demi défensif vedette Micah Hyde a subi une blessure au cou mettant fin à la saison, avant que le rusher Von Miller lié au Temple de la renommée ne soit également exclu pour l’année avec une blessure au genou contractée à Thanksgiving.

Quatre défaites consécutives au Super Bowl de 1990 à 1993 restent un point de référence indéfectible. Il en va de même pour les Chiefs de Kansas City qui brisent le cœur des Bills avec 13 secondes à jouer lors du match de la ronde divisionnaire de l’année dernière après que Buffalo ait passé la majeure partie de l’année à concevoir un plan pour Patrick Mahomes à la suite de leur défaite dans le match de championnat de l’AFC.

Allen tente des lancers de plus de 20 verges à un rythme absurde et joue avec des tirs d’interception comme peu d’autres, tandis que la défense des Bills a elle-même été parmi les plus sensibles aux passes de bombes sur le terrain toute l’année. Ils sont au box-office, avec une histoire à raconter.

À Joe Burrow, ils rencontrent un maître de la démolition narrative. Mais est-ce que quelqu’un peut contrecarrer ces factures chargées?

