Les Buffalo Bills ont mis en place des verges au sol au sommet de la saison, traversant les Bears de Chicago – Shaw Local

CHICAGO – Les bonnes équipes de football ont plusieurs façons de battre un adversaire.

Les Bills, l’une des meilleures équipes de la NFL, sont connus pour lancer le football dans la cour avec le quart-arrière Josh Allen. Dimanche, ils ont vu des conditions froides et venteuses à Chicago et un adversaire des Bears qui se classe près du bas de la ligue contre la course.

Ils ont donc ajusté le plan de match.

Les Bills ont couru pour un sommet de la saison de 254 verges au sol samedi à Soldier Field dans une victoire contre les Bears, 35-13. Le sommet de Buffalo la saison précédente était de 175 verges au sol lors d’un match en prolongation contre le Minnesota. Les Bears ont résisté en première mi-temps, prenant une avance de quatre points à la mi-temps, mais les Bills les ont frappés à la bouche pour commencer le troisième quart.

Buffalo a ouvert la seconde mi-temps avec des entraînements consécutifs de touchés. Le porteur de ballon Devin Singletary a inscrit un score de 33 verges et le porteur de ballon auxiliaire James Cook a marqué un touché de 27 verges pour donner une solide avance aux Bills par une journée froide et venteuse à Chicago.

La température au coup d’envoi était de 9 degrés avec un refroidissement éolien de moins 12. Les vents soufflaient à plus de 20 milles à l’heure avec des rafales dans les années 30. C’était le septième match le plus froid à Chicago depuis au moins 1963, selon les Bears. La fréquentation annoncée était de 59 929 billets vendus, mais la fréquentation réelle était probablement beaucoup plus faible lors du concours de la veille de Noël.

Les Bills, qui ont beaucoup d’expérience par temps froid, ont choisi de garder le ballon au sol pendant une grande partie du match.

“[We were] de nos lacunes, ne pas faire notre travail, ne pas être physique », a déclaré la sécurité recrue Jaquan Brisker. «Ils étaient plus physiques. A fait beaucoup de bons jeux.

Singletary a mené les Bills avec 106 verges au sol et un touché en 12 tentatives. Cook a terminé l’après-midi avec 99 verges et un touché en 11 tentatives. Le touché de 33 verges de Singletary a donné à Buffalo sa première avance quelques minutes après la fin de la mi-temps.

Le secondeur Nicholas Morrow a déclaré que les Bills avaient fait une bonne décision alors que les Bears mettaient la pression. Buffalo a tiré le tacle droit au milieu de la formation juste après le claquement, ce qui a conduit à un avantage numérique. Brisker a eu un tir sur un tacle mais a été barré.

“Les gars ne sont pas là où ils doivent assumer leurs responsabilités”, a déclaré l’entraîneur-chef Matt Eberflus lors du diagnostic des problèmes. “Ensuite, lorsque le ballon passe par là dans le secondaire, alors vous avez votre sécurité au milieu du terrain, il doit être capable de travailler à l’envers.”

De l’autre côté du ballon, les Bills faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour garder le ballon hors des mains de Justin Fields. Fields, qui mène les QB de la NFL en se précipitant cette saison avec plus de 1 000 verges, a couru pour 11 verges en sept courses.

“Ils ont fait du bon travail en mettant la pression et en nous forçant à aller là où ils voulaient”, a déclaré l’ailier rapproché Cole Kmet. «Cela apporte de la pression à l’arrière et ils ont de bons joueurs à l’avant. Il suffit de le forcer là où ils le veulent.

Les Bills ont forcé Fields à céder ses options de run-pass, puis leur défense a fait du bon travail en retenant le porteur de ballon David Montgomery. Montgomery a terminé avec 62 verges en 16 courses et a également capté quatre passes pour 22 verges.

Les Bears ont chuté à 3-12 cette saison avec deux matchs à jouer. Leur attaque n’a récolté que 13 points et est allée 2 en 12 sur les troisièmes essais. Ils ont totalisé 80 verges au sol pour le match.

L’attaque n’a récolté que deux premiers essais en seconde période lorsque Fields était dans le match. Cela a ajouté quelques premiers essais supplémentaires dans le temps des ordures avec Nathan Peterman jouant le quart-arrière. Après l’entraînement d’ouverture du match, lorsque Fields a trouvé le receveur Dante Pettis pour le seul touché des Bears du match, l’offensive a stagné à plusieurs reprises.

“Le premier trajet, j’ai eu l’impression que nous étions [having] jeux explosifs, courses explosives et des trucs comme ça », a déclaré Fields. “Après cela, je ne pense pas que nous ayons bien géré le ballon.”

Le receveur recrue Velus Jones Jr. a attrapé une balle profonde de 44 verges de Fields, mais c’était le seul jeu explosif en seconde période pour l’attaque des Bears.