Les Buffalo Bills marquent lors du coup d’envoi du premier match depuis l’effondrement de Hamlin

“Nous avons vu cet homme tomber – je suis ému d’y penser maintenant – et je suis ému à ce sujet depuis”, a déclaré Markowski, qui avait fabriqué un feutre bleu n ° 3 fait maison et l’avait épinglé. manteau. « J’ai dit : ‘Je veux aller à ce match de football.’ Je n’ai jamais voulu aller à un match de football, jamais de ma vie.

Dans le magasin de l’équipe des Bills, un commis a déclaré que c’était la première fois qu’il voyait le maillot de Hamlin, un joueur de deuxième année peu connu, vendu parmi les autres stocks. Les chemises n ° 3 sont apparues sur un support derrière une corde de sécurité, où un autre employé a imposé une limite d’un par client.

Les fans dans les parkings à proximité ont talonné à côté des panneaux indiquant « Prières pour Damar », « Amour pour Damar » et « Nous sommes Damar ». Une autre pancarte posée sur le plateau d’une camionnette disait : « Apprenez la RCR, car on ne sait jamais » – une référence aux procédures qui ont aidé à sauver la vie de Hamlin.

“C’est très émouvant, et ça devrait l’être”, a déclaré Lisa Bubel, 44 ans, technicienne médicale d’urgence pompier de Rochester, NY, qui portait des sandales sur le thème des Bills et qui avait fait le signe de la RCR. “C’est une tragédie réconfortante, je suppose, c’est une façon de le dire. C’est uni tout le monde. Et dans un monde où nous voyons tout le temps de mauvaises nouvelles, c’est formidable de voir les gens se rassembler en tant qu’êtres humains.

Quelques heures avant le match, le compte de Hamlin a publié un message d’accueil sur Twitter. Son état s’est progressivement amélioré au cours des derniers jours et le récit le montre dans son lit d’hôpital au centre médical de l’Université de Cincinnati.

“Rien que je ne veux plus que courir dans ce tunnel avec mes frères”, a écrit Hamlin, qui a également publié une photo de lui avec ses parents, Nina et Mario. “Dieu m’utilise d’une manière différente aujourd’hui. Dites à quelqu’un que vous l’aimez aujourd’hui !

L’atmosphère chargée d’émotion n’a fait que croître à mesure que le temps de jeu approchait.

Les joueurs ont enroulé leurs doigts dans des cœurs et les fans ont rendu le geste avec amour.