Les Buffalo Bills font un autre ajout important à la précipitation des passes dans l’ancien Rams LB

Les Bills de Buffalo signant Leonard Floyd loin des Rams de Los Angeles sont un énorme pick-up.

En faisant en sorte que Leonard Floyd accepte une contrat d’un anles Buffalo Bills tentent de remporter un Super Bowl cette saison.

Après avoir joué collégialement pour Mark Richt à Georgia, Floyd était l’un des 10 meilleurs choix du Ours de Chicago en 2018. Bien que cela n’ait pas fonctionné pour lui avec les Monsters of the Midway, Floyd a prospéré en jouant pour les Rams de Los Angeles, enregistrant au moins neuf sacs au cours des trois années où il a joué pour Sean McVay. Floyd est peut-être du mauvais côté de 30, mais il peut avoir encore beaucoup de balles de haute qualité dans le réservoir.

En se rendant à Buffalo, Floyd retrouve son ancien coéquipier des Rams Von Miller. Ensemble, ils ont aidé Los Angeles à remporter le Super Bowl 56 contre les Bengals de Cincinnati il ​​y a seulement deux saisons.

Source : Le #Factures font un éclaboussement tardif dans l’agence libre, acceptant des conditions avec d’anciens #béliers remarquable pass-rusher Leonard Floyd. Il obtient un contrat d’un an après 9 sacs la saison dernière. Et Buffalo ajoute un autre joueur clé sur le bord. pic.twitter.com/26il6sleMX – Ian Rapoport (@RapSheet) 5 juin 2023

Ce fut une décision fantastique des Bills si tard dans le match en agence libre, mais il reste à voir si cela les aidera à prendre le dessus dans l’AFC profonde pour jouer pour un trophée Lombardi.

Les Buffalo Bills ajoutent l’ancienne star des Los Angeles Rams Leonard Floyd à leur ruée vers les passes

De toute évidence, il y a beaucoup à aimer dans cette acquisition en agence libre. Bien que Floyd ne soit pas vraiment un joueur de calibre Pro Bowl, il est un lanceur de passes n ° 2 haut de gamme dans cette ligue. Il a été un meneur de jeu constant pour les Rams au cours des trois dernières années. Encore plus impressionnant, il a continué à bien jouer, alors que Los Angeles vient de subir sa pire saison depuis que McVay a repris l’équipe.

En allant à Buffalo, ça nous montre deux choses. Premièrement, Floyd parle de football. C’est pourquoi vous allez à Buffalo en tant qu’agent libre, volontairement. Et deux, il veut jouer pour une franchise en lice. Buffalo est sur une courte liste d’environ sept ou huit équipes qui peuvent de manière réaliste gagner le Super Bowl. Bien que j’aie des réserves quant à leur éclipse de Cincinnati ou des Chiefs de Kansas City dans l’AFC, cette décision aide.

Dans l’ensemble, ce sont le type de types de vétérans à faible risque et à haute récompense que font les équipes de calibre de championnat. Pour ne pas dire que Floyd est un joueur d’année en année à ce stade de sa carrière, mais il n’est plus non plus un enfant. Ce que je préfère dans ce mouvement, ce sont tous les combos sympas de précipitation de passes que Floyd et Miller pourraient théoriquement faire en jouant l’un contre l’autre, en supposant que Miller revienne bientôt à pleine puissance.

Pour l’instant, il est difficile de faire des trous dans ce qui semble avoir été une signature fantastique pour les Bills ici.