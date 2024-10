Les Buffalo Bills échangent contre le receveur Amari Cooper

Les Buffalo Bills ont réussi à aider leur salle de réception en difficulté, en faisant appel à Amari Cooper via un échange avec le Browns de Cleveland. L’accord a été rapporté pour la première fois par Jordan Schultz de Fox Sports.

Quelle a été la compensation commerciale pour Amari Cooper ?

Ian Rapoport est arrivé avec les détails disant que Cleveland obtient le troisième choix de Buffalo tandis que les Bills obtiennent le choix de sixième ronde des Browns, mais Buffalo aura le même nombre de choix qu’il avait pour commencer la journée. Buffalo obtient également un septième tour en 2026. La valeur équivaut à celle d’un choix compensatoire de troisième tour en fin de tour ou d’un choix de quatrième tour en début de tour selon la destination des équipes.

Pourquoi Amari Cooper avait-il du sens d’échanger contre les Bills ?

Cooper figurait sur la courte liste de récepteurs contre lesquels nous pensions que les Bills pourraient échanger la semaine dernière. Voici ce que j’ai écrit alors :

Cooper a récolté en moyenne plus de 48 verges par match pour chaque saison de ses 10 ans de carrière et a atteint 1 000 verges en réception au cours de cinq des six dernières années et huit saisons au total. C’est un marqueur de touché constant. Il a joué avec de mauvais QB et veut clairement partir à Cleveland. Il en est à la dernière année de son contrat, atteignant le minimum dans la NFL après que Cleveland a restructuré son contrat, donc toute équipe qui échange pour lui ne coûtera pas beaucoup d’espace de plafond.

Comme me l’a fait remarquer Dan Lavoie, écrivain émérite de Buffalo Rumblings : « Cooper est aussi automatique que possible. Je sais qu’il a eu 30 ans cette année, mais ce mec est aussi automatique que possible. En neuf ans, il a réalisé en moyenne 80 attrapés, 1 134 verges et 7 touchés.

Pour aider à graisser les dérapages, l’entraîneur des receveurs des Bills, Adam Henry, a travaillé avec Cooper lorsque les deux étaient avec les Cowboys de Dallas en 2020 et 2021.

Quel est l’impact de l’échange d’Amari Cooper sur la liste des Buffalo Bills ?

Cette décision devrait faire sortir Mack Hollins de la formation de départ dès que Cooper sera au courant. Hollins a mené les Bills en instantanés au receveur, mais est la figure de proue d’un groupe qui ne peut vraiment pas se séparer des défenseurs en dehors de Khalil Shakir.

Le candidat le plus probable est Marquez Valdes-Scantling, qui a vu 141 clichés en attaque mais ne contribue pas aux équipes spéciales. Il ne compte que 2 réceptions pour 26 yards sur la saison. (Mise à jour : MVS est sorti.)

Qu’a dit Amari Cooper à propos de l’échange avec les Bills ?

« [Browns general manager] Andrew Berry m’a appelé et m’a dit ce qui se passait. Cooper a dit à Josina Anderson. « En ce qui concerne jouer avec Josh [Allen] J’ai toujours été fan de son jeu. Je suis sûr de le voir de près et personnellement et de jouer à ses côtés, je suis sûr que ça va être génial.

« J’ai déjà été dans cette situation, donc ça aide. Je suis simplement ravi de tourner un nouveau chapitre et de pouvoir contribuer.

C’est la troisième fois de sa carrière que Cooper est échangé. Après avoir passé ses 3,5 premières années avec les Raiders d’Oakland, il a été échangé aux Cowboys de Dallas à la mi-saison 2018. Dallas l’a échangé aux Browns de Cleveland avant la saison 2022.

Quel est l’impact de l’échange d’Amari Cooper sur le plafond salarial des Buffalo Bills ?

Dès le début, Cooper semblait être la meilleure solution financière pour les projets de loi à court de plafond salarial lorsque nous les avons examinés début octobre. Les Browns ont payé l’argent de Cooper d’avance pour la saison, donc le seul argent restant que Buffalo doit payer est le minimum de la ligue.

Le Browns de Cleveland Je n’ai sûrement pas abandonné la saison 2024, mais le receveur Amari Cooper l’a peut-être fait. De toute évidence, il est en train de bouger à Cleveland et pourrait changer de décor. Les Browns ont déjà restructuré le contrat de Cooper, il atteint donc actuellement le minimum de la ligue de la NFL après avoir reçu un bonus de 19 millions de dollars plus tôt cette année. Cleveland a également l’espace de plafond pour absorber l’énorme coup mort de Cooper s’ils l’échangent. À toutes fins utiles, les Browns ont déjà jeté les bases de cette décision.

Nous avons couverture complète des détails du contrat Amari Cooper ici si vous voulez vous déchaîner.

Quel est le précédent pour un échange de mi-saison des Buffalo Bills ?

Il s’agit du dernier d’une série d’échanges en cours de saison pour le directeur général Brandon Beane, même si la plupart d’entre eux ont eu lieu à la date limite. En 2023, Beane a échangé contre le demi de coin des Packers de Green Bay Rasul Douglas à Halloween lorsque Tre’Davious White a été blessé. En 2017, les Bills ont échangé contre le receveur Kelvin Benjamin, une décision qui n’a finalement pas très bien fonctionné pour Beane. (Il a également envoyé le receveur Zay Jones aux Raiders d’Oakland en 2019.)

Au cas où vous souhaiteriez vous lancer dans la machine du retour, nous couvrons Amari Cooper depuis si longtemps que nous avons même un rapport de dépistage du repêchage de la NFL 2015 pour vous !