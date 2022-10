Les Buffalo Bills dévoilent les premières images de conception de leur nouveau stade de 1,4 milliard de dollars

Les Buffalo Bills ont publié le premières images de leur nouveau stade très attendu, qui devrait être achevé en 2026.

Créé en collaboration avec Légendes et le cabinet d’architectes Populous, le stade en plein air sera construit en face du stade Highmark à Orchard Park. Le stade actuel des Bills a été construit en 1973 et est le quatrième plus ancien de la NFL.

Le stade a également été un pôle d’attraction pour la controverse. En mars, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a annoncé un accord de 1,4 milliard de dollars pour un bail de 30 ans. Sur ce montant, 850 millions de dollars du financement proviendront des contribuables des États et des comtés – un montant record pour un stade. L’accord suscité de nombreuses critiques.

Le stade n’aura pas de toit, mais il comportera un bol intérieur et des sièges empilés pour fournir une certaine protection contre les vents et les hivers enneigés auxquels l’ouest de New York est habitué.

Le chef d’exploitation de Bills, Ron Raccuia, a déclaré à Buffalo Sports Radio WGR 550 jeudi que la verrière qui entoure le stade couvrira 65% de tous les sièges du stade et contribuera à atténuer le vent pour les supporters. Ils auront un chauffage radiant étendu en place pour rendre les ventilateurs plus confortables.

“Nous pensons que c’est l’auvent le plus efficace et qu’il couvre le plus grand nombre de personnes pour faire tout ce que nous devons faire”, a-t-il déclaré.