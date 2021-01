Les Bills de Buffalo sont dans une position inconnue en tant qu’hôtes samedi avec l’équipe affrontant les Colts d’Indianapolis lors de son premier match éliminatoire à domicile en un quart de siècle tout en accueillant les fans pour la première fois depuis 2019.

Alors que les entreprises de New York continuent de faire face aux restrictions du COVID-19, le gouverneur Andrew Cuomo, un fervent partisan des Bills, et le commissaire à la santé de l’État de New York, Howard Zucker, ont récemment accepté d’autoriser environ 6700 places dans le stade de 71000 places de l’équipe.

Bien que ce soit un nouveau développement pour la seule équipe de football de l’État de New York (les Jets et les Giants jouent dans le New Jersey, qui a également interdit les fans en 2020), ce n’est pas un départ majeur pour la ligue. La NFL a confié aux responsables locaux de la santé le soin de déterminer les niveaux de fréquentation au milieu de la pandémie.C’est pourquoi les Cowboys de Dallas, par exemple, ont accueilli 30 000 fans dans leur stade de 80 000 places quatre fois cette saison.

Et les 6700 fans du match des Bills-Colts de samedi avaient quelques obstacles de plus à franchir que les autres spectateurs de la ligue.

Tout d’abord, ils devaient tester le COVID-19 négatif dans les 72 heures suivant le coup d’envoi de samedi à 13 heures. Les fans ont été facturés 63 $ de plus pour la projection et ont demandé à visiter un centre de test au volant dans un parking près du stade des Bills à Orchard Park, New York, mercredi et jeudi.

Il y avait un taux de positivité de 1,9% parmi ces tests, selon Joseph Spector de USA Today, donc environ 130 fans infectés ont par la suite été interdits d’assister au match.

Ceux dont le résultat était négatif ont été invités à fournir des documents avant d’entrer dans le stade, ainsi qu’une pièce d’identité. Il leur a également été demandé d’accepter la distanciation sociale, de s’abstenir de faire une porte arrière et de coopérer avec tout suivi des contacts après le match qui pourrait être nécessaire.

À Buffalo, il y a eu un certain soulagement que les membres de la soi-disant Mafia des Bills puissent enfin voir leurs champions de l’AFC Est en action de près. Ce sera la première apparition de Buffalo en séries éliminatoires à domicile depuis une défaite 30-27 contre Jacksonville le 28 décembre 1996, dans ce qui s’est avéré être le dernier match du quart-arrière du Hall of Fame Jim Kelly. (Kelly était présente samedi)

Alors que d’autres peuvent objecter, les fans de Bills à Buffalo glacial ne semblaient pas dérangés par les exigences de masque

Presque tout le monde dans les gradins d’Orchard Park a été vu porter correctement son masque

Anciennement connu sous le nom de Ralph Wilson Stadium, la maison des Bills compte généralement jusqu’à 71000 fans.

Comme illustré par WGRZ, des voitures alignées pendant la semaine pour que les fans soient testés pour COVID-19

Une paire de fans de Bills attend le début du match de samedi, où la foule était limitée à 6700

Les fans de Bills ont un peu plus d’espace à ce match éliminatoire par rapport au dernier à Orchard Park

Cuomo avait prévu d’y assister également, mais les fans et les habitants de New York qui étaient mécontents de sa réglementation en matière de pandémie ont demandé son interdiction du match. En fin de compte, la pétition change.org a recueilli plus de 40 000 signatures.

Les fans ont été invités à distancer et à s’abstenir de talonner avant le match de samedi

« Donc Cuomo va assister à notre match éliminatoire après nous avoir dit que nous ne pouvons y assister qu’à moins de 10% de capacité? » lisez la pétition. « S’il pense qu’il a plus droit à un siège dans ce stade que les gens qui ont attendu plus de 20 ans pour cette opportunité, alors les gens feraient mieux d’être là pour protester contre son entrée. C’est NOTRE équipe! C’est notre maison. Nous ne voulons pas de vous ici.

Cependant, les projets de loi n’ont jamais interdit Cuomo et il a volontairement donné son billet à un professionnel de la santé de la région de Buffalo.

« Je vais donner mon billet Bills à une infirmière du centre médical du comté d’Erie comme un moyen de dire merci et d’honorer tous les héros de la santé », a déclaré le gouverneur lors d’un point de presse.

Bien qu’une victoire des Bills leur garantirait de jouer à nouveau à domicile la semaine suivante, il n’y a eu aucune discussion sur la question de savoir si les fans seraient autorisés à assister à un deuxième match, a déclaré Cohen.

« Tout le monde est totalement concentré sur le fait de faire le travail à portée de main, puis nous déterminerons s’il y aura des prochaines étapes », a déclaré Cohen.