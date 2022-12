Les Bucs renforcent les espoirs des séries éliminatoires derrière la victoire de retour en OT en Arizona

Greg Auman Journaliste NFC Sud

En baisse de 10 points au quatrième quart, Tom Brady a rallié les Buccaneers pour forcer les prolongations, puis a terminé le retour avec un entraînement pour mettre en place le placement de 40 verges de Ryan Succop et une victoire de 19-16 contre les Cardinals de l’Arizona à Noël.

Brady a complété six passes consécutives pour 69 verges en prolongation pour atteindre la ligne des 19 verges, et le coup de pied de Succop a donné aux Bucs une victoire dans un match où leur attaque avait très peu fait au début du quatrième quart. Brady a terminé avec 281 verges.

Les Bucs (7-8) se sont bien préparés, de sorte qu’une victoire à domicile contre la Caroline la semaine prochaine décrocherait le titre NFC Sud. S’ils avaient perdu dimanche, les Panthers auraient pu éliminer les Bucs avec une victoire à Tampa.

En baisse de 16-6 au quatrième quart, l’offensive des Bucs s’est réveillée, avec Leonard Fournette prenant une passe d’écran pour un gain de 44 verges. Brady est allé 6 en 7 pour 67 verges sur le disque, terminant troisième et but avec une passe de touché de 3 verges au porteur de ballon recrue Rachaad White pour obtenir à moins de trois points.

Ensuite, les Cardinals ont tâtonné sur un terrain en option, le joueur de ligne défensive des Bucs Will Gholston sautant sur la balle lâche. Cela a créé un autre but sur le terrain de Succop pour égaliser le match à 16 avec 2:27 restants.

La défense des Bucs a tenu l’attaque de l’Arizona sous contrôle pendant la majeure partie de la nuit, mais une passe de 47 verges de Trace McSorley au receveur Hollywood Brown a mis en place un placement de 39 verges de Matt Prater pour donner aux Cardinals leur première avance à 9-6 avec 14 :07 restant.

Cette conduite a commencé après la deuxième interception de Brady du match, toutes deux par Marco Wilson de l’Arizona. Brady n’a eu que trois interceptions au cours des 12 premiers matchs de cette saison, mais en a maintenant deux chacun au cours des trois derniers matchs, ce qui lui en donne neuf sur l’année.

Les deux équipes ont eu du mal offensivement sur le chemin d’un match nul 6-6 à la mi-temps, l’Arizona obtenant un panier de 53 verges de Prater juste avant la mi-temps pour égaliser le match.

Les Bucs ont obtenu 48 verges lors de leurs deux premiers jeux – un drapeau d’interférence de passe et une course blanche de 18 verges – mais cette course a calé à l’Arizona 20, menant à un panier. La défense des Bucs a répondu par un revirement, alors que le secondeur extérieur Anthony Nelson a limogé McSorley et a forcé un échappé que le secondeur Devin White a récupéré pour les Bucs. Ce chiffre d’affaires n’a rapporté aucun point, car les Bucs ont tenté le coup en quatrième et premier rang à l’Arizona 48 et Fournette a été arrêté pour un chiffre d’affaires sur les downs.

Un panier de 56 verges de Prater a égalé le match à 3-3, et un autre entraînement des Bucs a calé dans la zone rouge, avec un touché annulé par une pénalité de décalage illégal, suivi d’une prise, établissant un autre panier de Ryan Succop. Brady a eu du mal à déplacer les chaînes avec cohérence, un autre entraînement se terminant par une interception lorsqu’il a lancé alors qu’il se faisait toucher.

Brady n’était que 12 pour 20 pour 87 verges en première mi-temps, cinq de ces passes complétées sur des dépotoirs à Fournette. McSorley, faisant son premier départ dans la NFL après les blessures de Kyler Murray et du remplaçant Colt McCoy, a été 10 en 21 pour 79 verges.

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman.