Les Bucs récupéreront-ils le centre du Pro Bowl Ryan Jensen pour le match des Cowboys?

TAMPA, Floride – Est-ce le jour tant attendu du retour du centre du Pro Bowl Ryan Jensen aux Bucs?

Alors que Tampa Bay se prépare pour le match à domicile de lundi soir contre les Cowboys, les Bucs s’attendent à être en aussi bonne santé qu’ils l’ont été toute la saison, une semaine après avoir reposé neuf joueurs souffrant de blessures ou de maladies dans l’espoir de les avoir quand il dénombré.

La seule exception, la seule préoccupation persistante pour Tampa Bay sur le front des blessures, concerne la ligne offensive intérieure, où les quatre meilleures options ont toutes été limitées par une blessure sous une forme ou une autre la semaine dernière à l’entraînement. Et pour Tom Brady, jouant potentiellement dans le dernier match d’une carrière de 23 ans dans la NFL, la position est essentielle à son niveau de confort pendant n’importe quel match.

“Très”, a déclaré Brady vendredi lorsqu’on l’a interrogé sur l’importance du poste pour lui. “C’est un poste très important. Il y a une partie de cela qui est très agréable de savoir exactement à quoi vous avez affaire. Parfois, c’est nouveau et vous devez juste faire face [with it]. Chaque poste s’en occupe. Je pense que le quarterback-center est naturellement unique. … Il faut que beaucoup de gens arrivent quand les gars se font cogner, se blessent et se mettent KO. J’espère que nous verrons celui qui est prêt à y aller et qui peut y aller et bien jouer.”

Les Bucs ont perdu Jensen à cause d’une blessure au genou gauche en juillet, lors du deuxième entraînement du camp d’entraînement, et cela a jeté un voile sur une saison prometteuse, emportant le ton de la ligne offensive, un leader vétéran qui a toujours été le premier pour protéger son quarterback, pendant et après un jeu. Ils ont remporté un Super Bowl avec Jensen au centre lors de la saison 2020, et il a remporté son premier clin d’œil au Pro Bowl la saison dernière.

Lorsque Brady est sorti d’une brève retraite ce printemps, la prochaine action des Bucs a été de ramener Jensen sur un contrat de 39 millions de dollars sur trois ans avec deux ans garantis. Ainsi, lorsque Brady a vu Jensen tomber à l’entraînement, lorsqu’il a immédiatement réalisé la gravité de la blessure et son impact sur la saison, le quart-arrière s’est mis à genoux pendant un moment.

Les Bucs n’ont pas partagé les détails de la blessure de Jensen, mais ils ont pris soin de ne pas le placer dans la réserve des blessés avant le lendemain des dernières coupes, le portant sur leur liste initiale pour laisser ouverte la possibilité qu’il revienne à certains. point, en fin de saison. Pendant cinq mois, la réponse a été qu’il n’y avait qu’une petite chance que Jensen puisse revenir du tout, et même alors, cela pourrait être au plus profond des séries éliminatoires.

Mais il y a trois semaines, les Bucs ont désigné Jensen pour revenir de la réserve blessée, ouvrant une fenêtre de 21 jours qui lui permettrait de s’entraîner avec l’équipe, testant son genou chaque jour alors qu’il progressait vers un retour potentiel. Cette fenêtre se termine mercredi, et les Bucs ont jusqu’à 16 h HE aujourd’hui pour l’activer à temps pour jouer contre les Cowboys, et ils pourraient vraiment avoir besoin de lui.

Robert Hainsey, un choix de troisième ronde en 2021 de Notre-Dame, a succédé à Jensen et a bien géré le travail de départ, jouant tous les clichés offensifs toute la saison. Mais Hainsey a peaufiné ses ischio-jambiers au début de la finale de la saison régulière de la semaine dernière à Atlanta, un match dans lequel les Bucs n’ont joué aucun tacle offensif de départ pour leur donner les meilleures chances d’être en bonne santé pour les séries éliminatoires.

Hainsey a été remplacé dans le match par le garde gauche partant Nick Leverett, un autre partant de première année qui n’a pas raté un clin d’œil lors des 10 derniers matchs après avoir pris le relais à la garde gauche de la recrue Luke Goedeke, qui avait eu du mal au cours des deux premiers mois de la saison. Leverett a disputé tous les matchs contre les Falcons, mais il est sorti du terrain avec des blessures au genou et à l’épaule, s’est à peine entraîné cette semaine et est répertorié comme “douteux” de jouer contre les Cowboys. Même la quatrième option, John Molchon, qui a fait ses débuts dans la NFL en garde contre les Falcons la semaine dernière, a été limité par une blessure à la cheville cette semaine et est répertorié comme discutable.

Alors que feront les Bucs ? Une pratique de la NFL a un contact très limité, il sera donc difficile de savoir avec certitude dans quelle mesure Jensen peut gérer les défis physiques d’un match complet au centre, contre l’un des fronts défensifs les plus dangereux de la ligue. Il est possible qu’il n’efface pas les tests médicaux nécessaires pour être activé et n’est pas une option, quel que soit son propre désir de revenir sur le terrain et de rejoindre l’équipe et le quart-arrière avec lequel il a remporté un championnat il y a à peine deux ans.

Les Bucs pourraient rester avec Hainsey, et l’entraîneur Todd Bowles l’a décrit comme ayant un « ischio-jambier douloureux », suggérant que la blessure était quelque chose qu’il pouvait traverser et jouer avec, sachant que ce sont les séries éliminatoires et qu’une défaite signifie avoir six mois pour se reposer toute blessure . Ce qui complique la décision, c’est la blessure de Leverett, soudainement indispensable, qui serait la réponse facile au centre s’il était en bonne santé. S’il ne peut pas jouer contre Dallas, comme prévu, les Bucs retourneront probablement à Goedeke, confiant qu’il a fait des progrès en une demi-saison depuis qu’il est allé sur le banc avec une blessure au pied. Ils pourraient se tourner vers un autre jeune joueur polyvalent, Brandon Walton, qui a concouru pour le poste de garde en pré-saison et a joué plus de 200 clichés en remplacement d’une blessure au tacle.

Tampa Bay est soudainement en bonne santé sur tout le terrain – les plaqués Donovan Smith et Tristan Wirfs joueront tous les deux, aidant les Bucs à mieux gérer un talent de pass-rush comme Micah Parsons de Dallas. Les plaqués défensifs Vita Vea et Akiem Hicks sont tous les deux en bonne santé, et les Bucs ont une fiche de 6-1 cette saison lorsque les deux jouent au moins 10 clichés, contre 2-8 lorsque l’un ou l’autre échoue. Dans le secondaire, ils auront leurs trois meilleurs corners et leurs trois meilleures sécurités en bonne santé et joueront pour la première fois depuis la semaine 4.

La question persistante est au centre et à la garde gauche, un facteur limitant dans le succès offensif des Bucs toute la saison. Tampa Bay a connu le pire match de la ligue dans la ligue, et bien que l’équipe n’ait pas abandonné beaucoup de sacs, c’est plus une fonction de Brady ajustant son horloge interne et se débarrassant du ballon extrêmement rapidement avec un œil sur l’auto-préservation . À 45 ans, cela s’est avéré intelligent, car trois équipes des séries éliminatoires ce week-end avaient leur quart-arrière n ° 3 sur le terrain, dont deux éliminés de cette façon. Les Bucs n’ont pas eu la même menace de passe vers le bas qui était un élément central de leur moyenne de 30 points par match au cours des deux saisons précédentes, mais leur quart-arrière a survécu pour se qualifier pour les séries éliminatoires pour une 14e saison consécutive.

Maintenant, la question est de savoir quelle sera leur réponse au centre, et dans une moindre mesure à la garde gauche. Même si Jensen ne joue pas contre Dallas, les Bucs ont jusqu’à mercredi pour décider de l’activer dans la liste des 53 joueurs ou de le garder en réserve pour le reste de la saison. En théorie, s’il est proche, le geste intelligent serait de l’activer, même s’il n’est pas prêt à jouer ou à commencer immédiatement, sachant que le Super Bowl est encore dans quatre semaines et que les Bucs pourraient continuer à gagner assez longtemps pour qu’il revienne. sain à un moment donné.

Pour les fans de Bucs, cette possibilité a été une source motivante d’optimisme et de confiance pendant cinq mois – il suffit de participer aux séries éliminatoires, de continuer à gagner et peut-être que Tom Brady récupère son centre du Pro Bowl. Il a le même sentiment qu’en 2020, lorsque Vea a été perdu à cause d’une fracture de la jambe inférieure en octobre et est parti pendant trois mois avant de revenir dans le match de championnat NFC, aidant les Bucs à remporter leur deuxième championnat.

Les Bucs doivent établir leur liste de 53 joueurs pour le match des Cowboys d’ici 16 h HE lundi, et c’est à ce moment-là que les fans sauront si Jensen est effectivement de retour d’une longue absence, essayant d’aider son équipe dans l’un des rares domaines encore limité par blessure. . Sinon, ils feront confiance à Hainsey ou à un autre remplaçant et essaieront de faire comme ils l’ont fait toute la saison.

“Ils sont tous endoloris – nous verrons”, a déclaré Bowles à propos de ses centres et gardes incertains samedi matin. “Ils ont encore deux jours et demi. Nous allons lui donner le temps. Nous devons probablement prendre la décision [on] le jour du match. … Il est encore trop tôt. Nous prendrons ces décisions au fur et à mesure, probablement lundi.”

Lorsque Vea est revenu il y a deux ans, il était parti depuis 108 jours. Pour Jensen, le match de lundi tombe 172 jours après sa blessure, près de six mois de récupération et de rééducation patientes dans le but d’aider son équipe cette saison. Arrivera-t-il à faire cela lors d’un match éliminatoire à domicile? Les Bucs et leurs fans le découvriront aujourd’hui.

