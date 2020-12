DETROIT: Tom Brady a lancé quatre passes de touché dans la seule demie dont il avait besoin pour jouer et les Buccaneers de Tampa Bay ont ensuite mis en déroute les Lions de Detroit 47-7 samedi, obtenant une place en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007.

Les Bucs (10-5) ont établi un record de franchise avec 588 verges et ont mis fin à la deuxième plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL derrière les 18 ans de Clevelands qui peuvent se terminer dimanche.

Tampa Bay a reposé Brady devant 34-0, sa plus grande avance à la mi-temps de l’histoire de la franchise. Blaine Gabbert a lancé une passe de touché de 25 verges à Rob Gronkowski lors de son premier snap, un jeu après que le porteur de ballon de Detroit D’Andre Swift a échappé et une passe de 22 verges à Mike Evans plus tard au troisième quart.

Brady a été 22 sur 27 pour 348 verges avec un mélange de passes au fond du terrain et de fléchettes dans le trafic. Le quart-arrière six fois vainqueur du Super Bowl a lancé des passes de touché à Gronkowski, Evans, Chris Godwin, qui a réussi une prise à une main, et Antonio Brown de 33, 27, 7 et 12 verges.

Brady, âgé de 43 ans, qui a partagé le temps avec Drew Henson à l’université au Michigan, a commencé son 298e match pour égaler le record de Brett Favre pour un quart-arrière de la NFL et a disputé son 300e match.

Les Lions (5-10) ont commencé le match sans l’entraîneur par intérim Darrell Bevell avec les assistants du personnel défensif en raison de COVID-19[feminine recherche de contacts.

Et ils ont joué une grande partie du jeu sans Matthew Stafford. Il était douteux de jouer avec des blessures à la hanche et au pouce, puis s’est blessé à la cheville droite lors du premier drive et n’est pas revenu.

Chase Daniel a eu du mal à déplacer le ballon beaucoup pour les Lions, qui ont évité de se faire blanchir pour la deuxième fois cette saison au troisième quart lorsque Jamal Agnew a renvoyé un botté de dégagement de 74 verges pour un touché. Daniel a été remplacé au quatrième quart par David Blough, une recrue non repêchée l’an dernier.

MONTRE RECORD

Brady a lancé un record de franchise de 36 touchés et établi un record personnel avec 348 verges à la mi-temps. Brady et Gabbert ont combiné pour lancer un record de Bucs six touchés. Tampa Bay a établi des records d’équipe en points (34) et en verges (410) en première mi-temps. Evans, qui a réussi 10 attrapés pour 181 verges, a marqué deux fois pour établir un record d’équipe avec 13 touchés de réception.

POUR COMMENCER

Tampa Bay a été battu 59-7 dans le premier quart de ses six derniers matchs et semblait pouvoir recommencer lentement lorsque Brady a été limogé au troisième essai du premier entraînement. Detroit, cependant, a annulé le jeu en étant hors-jeu.

Brady en a profité. Il a converti le troisième essai suivant avec un court lancer avant de descendre sur le terrain pour se connecter avec Evans sur un lancer de 33 verges et de lisser parfaitement une passe de touché de 33 verges sur un défenseur et entre les mains de Gronkowski.

L’entraîneur des receveurs de Detroit, Robert Prince, a pris sa première grande décision en tant qu’entraîneur-chef de la journée lors de l’entraînement qui a suivi lorsqu’il a eu l’attaque avec un quatrième et un au milieu de terrain. Hélas, le plaqueur offensif Taylor Decker a été signalé pour un faux départ et les Lions ont fait un botté.

RAPPORT DE BLESSURE

Bucs: S Mike Edwards a quitté le match avec une blessure à la hanche et CB Carlton Davis (aine) était inactif.

Lions: Stafford a quitté le match avec une blessure à la cheville après avoir été 2 sur 3 pour 17 verges sur sa seule possession.

SUIVANT

Bucs accueillera à Atlanta le 3 janvier.

Les Lions accueillent le Minnesota le 3 janvier.

