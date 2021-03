BESOINS: Les champions du Super Bowl veulent donner à Tom Brady toutes les chances de remporter un huitième titre NFL. Cela commence par faire tout ce qui est nécessaire pour garder intacte une liste de stars assemblée autour du quart-arrière de 43 ans. L’entraîneur Bruce Arians et le directeur général Jason Licht ont déjà placé l’étiquette de franchise sur WR Chris Godwin et ont convenu d’un contrat de 25 millions de dollars sur deux ans pour conserver LB Lavonte David. Un contrat à long terme avec LB Shaquil Barrett est une priorité majeure, tout comme la re-signature de TE Rob Gronkowski et DT Ndamukong Suh. Le WR Antonio Brown et le RB Leonard Fournette sont des meneurs de jeu de haut niveau que l’équipe aimerait également ramener. Re-signer le botteur Ryan Succop serait également important. Il a converti 37 des 40 essais au panier, dont les neuf lors des séries éliminatoires par équipes.

