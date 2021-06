Les Bucks survivent aux Nets dans le thriller en prolongation du match 7 pour atteindre la finale Est

L’épuisement a drapé Giannis Antetokounmpo en début de match, en fin de match et à tous les points intermédiaires.

Avec ses deux principaux coéquipiers en difficulté offensivement, Antetokounmpo a aidé les Milwaukee Bucks à remporter une victoire 115-111 en prolongation contre les Brooklyn Nets samedi et en finale de la Conférence Est.

Antetokounmpo a récolté 40 points, 13 rebonds et cinq passes décisives et a reçu une aide offensive bien nécessaire au quatrième quart et en prolongation. Tirant de l’arrière 101-96 avec quatre minutes à jouer, les Bucks ont dominé les Nets 19-10 dans le dernier droit et en prolongation.

Les Bucks n’ont pas marqué pour le premier 3:48 de prolongation. Mais Brooklyn n’avait fait qu’un seul panier. Le sauteur court d’Antetokounmpo a égalé le score à 111-111, et Khris Middleton a donné aux Bucks une avance de 113-111 avec 40,7 à faire en prolongation.

Kevin Durant, qui avait un autre chef-d’œuvre offensivement en régulation, a raté un 3 points avec 0,3 seconde à jouer en prolongation qui aurait donné à Brooklyn une avance de 114-113. Il était 0-en-6 en prolongation après avoir marqué un record du match 7 avec 48 points au cours des quatre premiers quarts.

Les paniers consécutifs d’Antetokounmpo et de Jrue Holiday ont permis à Milwaukee de mener 104-103. Les lancers francs d’embrayage ont donné à Milwaukee une avance de 109-107 et le long 2 points de Durant (son pied était sur les 3 points avec une seconde à jouer en prolongation forcée réglementaire.

Milwaukee s’est qualifié pour la finale de la conférence pour la première fois depuis 2019, mais seulement la deuxième fois au cours des 21 dernières saisons. Les Bucks affronteront le vainqueur du septième match Atlanta-Philadelphie dimanche lors de la finale Est à partir de mercredi.

Milwaukee a dû surmonter une autre merveilleuse performance offensive de Durant, qui a également obtenu neuf rebonds et six passes décisives, et pour la deuxième fois de la série, il a joué tout le match.

Holiday et Middleton ont lutté offensivement pendant une grande partie du match. Ils étaient un combiné de 14 pour 49 sur le terrain, dont 4 pour 16 sur 3 points. Mais ils ont trouvé juste assez d’offensive lorsque Milwaukee en avait le plus besoin au quatrième quart.

Middleton avait 11 points au quatrième et Holiday en avait neuf. Les deux ont fait de gros 3 points et des lancers francs importants avec le jeu dans la balance. Antetokounmpo, Middleton et Holiday ont été les seuls Bucks à marquer au quatrième quart. Brook Lopez a marqué 19 points et trois de ses quatre tirs bloqués ont eu lieu au quatrième quart et en prolongation.

Les Nets ont été gênés par des blessures et ont quand même presque gagné. Kyrie Irving a raté les trois derniers matchs de la série en raison d’une entorse à la cheville, et James Harden a raté presque 43 secondes des trois premiers matchs de la série avec une douleur à la cuisse.

Harden a récolté 22 points, neuf rebonds et neuf passes décisives lors du septième match. Chaque partant des Nets a marqué à deux chiffres et a joué au moins 40 minutes. Harden a également joué les 53 minutes et Bruce Brown en a joué 52. Le petit banc des Nets n’a pas marqué de point.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.