Les Bucks survivent aux Nets dans le thriller en prolongation du match 7 pour atteindre la finale Est

L’épuisement a drapé la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo au début du match, à la fin du match et à tous les points entre les deux.

Il cherchait une pause chaque fois que possible – des temps morts, des lancers francs, des balles mortes, entre les quarts.

Les gardes des Bucks Khris Middleton et Jrue Holiday ont eu des difficultés offensives. Mais Antetokounmpo avait juste assez d’énergie, et Middleton et Holiday ont trouvé l’offense lorsque les Bucks en avaient le plus besoin.

Antetokounmpo, Middleton, Holiday et Brook Lopez ont aidé les Milwaukee Bucks à remporter une victoire de 115-111 en prolongation contre les Brooklyn Nets samedi et en finale de la Conférence Est.

Antetokounmpo a récolté 40 points, 13 rebonds et cinq passes décisives en 50 minutes, offrant une performance digne d’un double MVP dans une finale de série.

« Je suis presque devenu un peu ému », a déclaré Antetokounmpo, « parce que l’équipe a vraiment, vraiment fait de son mieux. Nous avons gardé notre calme. Nous étions menés 2-0 (dans la série). Beaucoup de gens n’y croyaient pas. que nous pouvions gagner à la maison. Nous protégeons le terrain avec nos incroyables fans. Juste pour venir à New York où nous étions 0-5 lors de nos cinq derniers matchs. Tout le monde est anxieux, tout le monde est nerveux.

« Être capable de diriger, de croire les uns aux autres, de se faire confiance, c’était un moment important. Vraiment heureux pour cette équipe. Je suis vraiment heureux de ce que nous avons accompli. Mais le travail ne l’est pas. »

C’était la première victoire d’Antetokounmpo dans le septième match en deux essais.

« Il assume tellement de responsabilités chaque soir », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « La défense, ce qu’il doit faire, garder toutes sortes de gars différents, être dans différentes couvertures. Offensivement, le ballon est entre ses mains, qu’il vienne en transition presque comme un meneur, qu’il joue hors du poteau, il fait tellement de choses et de pouvoir le faire pendant 50 minutes, c’est juste super impressionné. Il est très spécial. «

Bien qu’ils aient été un total de 14 pour 49 sur le terrain, dont 4 pour 16 sur 3 points, Middleton a terminé avec 23 points, 10 rebonds et six passes et Holiday a terminé avec 13 points, huit passes et sept rebonds.

« Ces gars-là, ce sont de grands compétiteurs », a déclaré Budenholzer. « J’aime la façon dont ils continuent à venir, continuez à jouer. Trouvez un moyen de gagner un match en prolongation sur la route, un match 7. Ils ont tous fait de gros jeux au fil du temps. Nous avions besoin de chacun d’entre eux. »

Milwaukee s’est qualifié pour la finale de la conférence pour la première fois depuis 2019, mais seulement la deuxième fois au cours des 21 dernières saisons. Les Bucks affronteront le vainqueur du septième match Atlanta-Philadelphie dimanche lors de la finale de la conférence à partir de mercredi.

« Ce groupe va en vouloir plus », a déclaré Budenholzer. « Nous prendrons une seconde pour respirer en quelque sorte ce soir. Le moment venu, lorsque le moment sera venu, il sera temps de se préparer pour le prochain tour et le prochain moment de compétition qui aura lieu dans le premier match. »

À certains moments, y compris à la fin du quatrième quart et une grande partie des heures supplémentaires, il semblait que Brooklyn en désavantage numérique, dirigé par le chef-d’œuvre offensif de Kevin Durant, se dirigeait vers la victoire.

Les Nets menaient 101-96 à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. « Ils ont fait quelques jeux où vous pensez qu’ils allaient gagner le match », a déclaré Middleton. « Mais nous sommes restés avec. Nous avons perdu la majorité du match et à la fin du quatrième quart. Mais nous sommes restés résilients. Nous avons fait des jeux tout au long de la dernière ligne droite. »

Les grands jeux pour Milwaukee étaient nombreux.

Un Middleton 3 suivi d’un layup Antetokounmpo suivi d’un Holiday 3 a donné aux Bucks une avance de 104-101. Les lancers francs de Middleton et Holiday ont poussé l’avance de Milwaukee à 109-105.

Antetokounmpo, Middleton et Holiday ont été les seuls Bucks à marquer au quatrième quart, et Lopez, qui a marqué 19 points, a bloqué trois de ses quatre tirs bloqués au quatrième quart et en prolongation.

Durant a eu son mot à dire sur la fin de ce match. Son long 2 points – son pied était sur la ligne des 3 points – avec une seconde à faire au quatrième quart forcée en prolongation. Il a terminé avec un record NBA de 48 points lors du match 7. C’était son deuxième match de 40 points de la série et la deuxième fois de la série qu’il jouait tout le match.

Les Nets menaient 111-109 et les Bucks n’ont marqué aucun but pour les premières 3:48 de la prolongation. Le court tir de crochet d’Antetokounmpo dans la peinture a égalé le score à 111-111, et le sauteur de Middleton a mis les Bucks en hausse de 113-111 avec 40,7 secondes à jouer.

« Je me fiche du nombre de coups que je fais tant que je prends de bons coups », a déclaré Middleton. « C’est tout ce qui m’inquiète. »

Durant n’avait plus d’héroïsme de dernière seconde. Il a raté un 3 points avec 0,3 seconde à jouer et il a été 0-en-6 en prolongation.

Les Nets ont été gênés par des blessures et ont quand même presque gagné. Kyrie Irving a raté les trois derniers matchs de la série avec une entorse à la cheville, et James Harden a raté presque 43 secondes des quatre premiers matchs de la série avec une douleur aux ischio-jambiers.

Harden a récolté 22 points, neuf rebonds et neuf passes décisives lors du septième match. Chaque partant des Nets a marqué à deux chiffres et a joué au moins 40 minutes. Harden a également joué les 53 minutes et Bruce Brown en a joué 52. Le petit banc des Nets n’a pas marqué de point.

