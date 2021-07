Les Bucks se rallient aux Suns dans le match 4 pour égaliser les finales de la NBA à 2-2

MILWAUKEE – Giannis Antetokounmpo n’a pas dominé.

Jrue Holiday a eu une autre nuit offensive difficile, dépensant des efforts pour garder Devin Booker et Chris Paul.

Le banc des Milwaukee Bucks était OK, pas génial.

Mais les Bucks se sont appuyés sur Khris Middleton et ont surmonté 40% des tirs sur le terrain et une performance offensive spectaculaire de Booker pour battre les Phoenix Suns 109-103 lors du match 4 de la finale NBA mercredi dans le meilleur match de la série.

À la traîne pendant une grande partie de la seconde mi-temps, les Bucks ont pris l’avantage à la fin du quatrième quart avec huit points consécutifs de Middleton et une excellente défense, dont deux blocs Antetokounmpo – un sur Chris Paul et un sur Deandre Ayton.

Middleton a mené les Bucks avec 40 points et Antetokounmpo a récolté 26 points, 14 rebonds, huit passes et deux blocs.

La série est à égalité 2-2 et le match 5 aura lieu samedi à Phoenix (21 h HE, ABC).

Voici quatre points clés à retenir de la victoire de Milwaukee au match 4:

Middleton oui, vacances non

Middleton a été agressif dès le début. Il a pris 15 tirs en première mi-temps et a terminé avec 33 tentatives, un sommet en carrière en séries éliminatoires. Il a marqué 24 points en seconde période et a donné aux Bucks une chance de gagner.

Son partenaire de fond Holiday a eu une autre nuit de tir difficile en finale. Holiday était 4-en-20 et n’avait pas une touche habile sur ses tirs au bord.

Les Bucks ont eu des chances. Pat Connaughton a raté un 3 points qui aurait égalé le score avec 7:15 à jouer au quatrième quart, et Holiday a raté un 3 avec 4:05 à jouer qui aurait égalé le score à 95-95. Un autre tir manqué des Fêtes aurait donné l’avantage à Milwaukee 99-97.

Booker jouait

Booker n’avait que 10 points sur un tir à 3 contre 14 lors de la victoire de Milwaukee dans le troisième match. Il est connu pour les jeux de rebond, et il en a eu un dans le jeu 4.

Il a récolté 12 points au deuxième quart et 18 points au troisième. Mais il a ramassé sa quatrième faute dans le troisième et sa cinquième faute avec 10:50 à jouer dans le match. Il avait 38 points quand il a quitté le match. Booker est revenu avec 5:55 à gauche et les Suns 93-90.

Booker, qui a terminé avec 42 points, a détruit Milwaukee avec son jeu de milieu de gamme autour de la ligne des fautes.

Limiter Antetokounmpo – à un degré

Ayton est resté à l’écart des problèmes de faute et cela a aidé les Suns à protéger la peinture beaucoup mieux qu’ils ne l’ont fait lors du match 3 lorsque les Bucks avaient un avantage de 54-40, dont 28 points dans la peinture d’Antetokounmpo.

La star des Bucks a terminé avec 20 points dans la peinture mercredi.

Ayton a récolté six points, 17 rebonds, cinq passes décisives et trois blocs.

Paul lutte

Paul n’a marqué que 10 points et a terminé avec cinq revirements, lui donnant 17 en quatre matchs de finale. Les Bucks ont marqué 24 points sur 17 revirements des Suns et ont dominé les Suns 15-0 en points de bris rapide. L’entraîneur de Phoenix, Monty Williams, s’est préoccupé de la défense de transition pendant toutes les séries, et cela n’aide pas lorsque les Suns donnent des revirements de balles vivantes.

« Nous devons avoir une attaque efficace et une attaque équilibrée pour pouvoir récupérer les gars », a déclaré Williams avant le match 4. « Mais deux, une fois que nous avons pris conscience de la transition, nous devons sprinter et revenir et former le mur et ensuite savoir il ne s’agit pas seulement de Giannis. »

