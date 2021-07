Les Bucks repoussent les Hawks dans le match 6 pour se qualifier pour la finale de la NBA

ATLANTA – Rien de ce qui s’est passé en première mi-temps n’a indiqué que Khris Middleton de Milwaukee avait une rafale de buts à venir.

L’avant-garde des Bucks a marqué cinq points à la mi-temps.

Middleton a marqué 16 de ses 23 points au troisième quart en quatre minutes du troisième alors que les Bucks ont prolongé une avance de deux points dans une marge de 19 points contre les Hawks d’Atlanta.

C’était trop pour les Hawks à surmonter même à domicile et même avec Trae Young qui jouait après avoir raté les deux matchs précédents avec une contusion osseuse au pied droit.

Milwaukee a battu Atlanta 118-107 lors du sixième match de la finale de la Conférence Est, remportant une place en finale de la NBA contre les Phoenix Suns.

Le match 1 de la finale de la NBA aura lieu mardi à Phoenix (21 h HE, ABC).

Les Bucks ont atteint la finale de la NBA pour la première fois depuis 1974 – lorsque Larry Costello était l’entraîneur et que Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson ont joué pour Milwaukee. C’est long à venir pour la franchise.

L’attaquant des Bucks All-NBA Giannis Antetokounmpo a raté son deuxième match consécutif avec un genou gauche hyper-étiré subi lors du match 4. Milwaukee a remporté les deux matchs suivants sans lui, en s’appuyant sur Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, Bobby Portis et une performance inattendue de l’ancien Hawks garde Jeff Teague.

Middleton a terminé avec un sommet de 32 points, Holiday a récolté 27 points, neuf passes décisives et neuf rebonds et Portis a poursuivi son sommet en carrière en séries éliminatoires de 22 points dans le match 5 avec 12 points et neuf rebonds. Brook Lopez a ajouté 13 points, Teague en avait 11 et Pat Connaughton en avait 13.

Les Bucks avaient l’alignement nécessaire pour gagner des matchs sans Antetokounmpo en finale de conférence. Son statut pour la finale est indéterminé.

Alors que Young a joué dans le match 6, il est peu probable qu’il soit à 100%. Il a récolté 14 points et neuf passes décisives, mais n’était qu’à 4 pour 17 sur le terrain, dont 0 pour 6 sur 3 points. Il n’avait pas sa rapidité explosive.

Cam Reddish, qui a raté des mois en raison d’une blessure au tendon d’Achille et est revenu en finale de conférence, a marqué 21 points, un sommet pour l’équipe, et Bodgan Bodganovic a marqué 20 points.

Les Hawks étaient une équipe surprenante en playoffs, mais ils ont du talent et jouent avec une qualité admirable : ils n’abandonnent pas. Ils ont connu des retours mémorables de 18 points et 26 points contre Philadelphie au deuxième tour. Même dans le match 6 contre les Bucks, les Hawks tiraient de l’arrière 100-80 avec neuf minutes à jouer au quatrième quart et étaient en baisse 107-101 avec 3:41 restants.

C’était une équipe qui avait 14-20 ans, a congédié son entraîneur Lloyd Pierce début mars et l’a remplacé par Nate McMillan, qui a fait des Hawks une meilleure équipe.

Avec Young, Reddish, Bogdanovic, John Collins (13 points, 11 rebonds), Kevin Huerter, Clint Capela (14 points, neuf rebonds), Danilo Gallinari (13 points, huit rebonds) et DeAndre Hunter, absent sur blessure, les Hawks auront leur mot à dire dans la Conférence Est la saison prochaine.