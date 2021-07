Les Bucks remportent le premier championnat NBA en 50 ans après avoir battu les Suns

MILWAUKEE – La beauté n’est pas une exigence pour les championnats.

L’esthétique du match 6 de la finale NBA 2021 ne restera pas dans les mémoires des Milwaukee Bucks de leurs fans.

Tout ce dont ils se souviendront, c’est de la joie de remporter un titre et une performance déterminante pour la carrière du double MVP Giannis Antetokounmpo.

Les Bucks ont battu les Phoenix Suns 105-98 lors du sixième match de la finale de la NBA mardi, donnant à Milwaukee son premier championnat depuis 1971 lorsque Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson ont propulsé les Bucks contre les Baltimore Bullets.

Et, comme il se doit, Antetokounmpo, deux fois MVP, a porté les Bucks dans un effort de définition de carrière.

Nommé MVP de la finale, Antetokounmpo a marqué 50 points, collecté 14 rebonds et réussi cinq blocs, et tout aussi important que son tir 16 pour 25 sur le terrain l’était, le tireur de lancers francs notoirement inférieur à la moyenne, a commis 17 pour 19 coups.

Ses 50 points étaient le sixième meilleur score de l’histoire de la finale, selon basketball-reference.com.

Dans les trois derniers matchs de la série – tous des concours serrés – Milwaukee s’est avéré être l’équipe la plus équilibrée.

Dans un match de 77-77 après trois quarts, Milwaukee a dominé Phoenix 28-21 au dernier quart. Le sauteur de milieu de gamme de Khris Middleton avec 56,9 secondes à jouer au quatrième quart a donné aux Bucks une avance de 102-96.

Les Bucks sont la cinquième équipe NBA en 36 fois à perdre les deux premiers matchs d’une série de finales et à remporter le titre.

Antetokounmpo rejoint le Chicago Bulls Hall of Famer Michael Jordan en tant que seul joueur de l’histoire de la NBA à remporter le titre de MVP, Joueur défensif de l’année, MVP des finales et MVP du All-Star Game.

Voici quatre points clés à retenir de la victoire finale de Milwaukee :

Antetokounmpo domine

Le double MVP – et le premier MVP de la finale – a disputé un troisième match avec au moins 40 points en finale pour suivre un autre match avec au moins 30.

Il avait 20 points au troisième quart, et 30 de ses points ont été marqués dans la peinture où il a dominé tout au long de la série.

Oui, il a dominé les Suns au bord, mais ses lancers francs dans un match de clôture étaient nécessaires dans un match serré. C’était la meilleure performance de tir de lancers francs de sa carrière en séries éliminatoires.

C’était une soirée spéciale pour Antetokounmpo. Il a réussi un bloc dans les premières minutes du match, et son effort défensif combiné à son attaque a fait en sorte que la série ne retourne pas à Phoenix pour le septième match.

Paul ouvre la voie aux Suns

Avec ses collègues partants en difficulté, Paul, avec Cam Payne, a porté Phoenix en première mi-temps. Il a récolté 10 de ses 13 points en première mi-temps au deuxième quart lorsque les Suns ont arrêté l’offensive des Bucks et ont pris une avance de 47-42 à la mi-temps. Il a également quatre passes décisives.

Dans ce qui a été la meilleure chance de Paul de remporter un championnat en 16 saisons, il a récolté 16 points et cinq passes décisives.

Leçons finales pour Booker, Ayton

Devin Booker est une star et a joué comme un en finale : 58 points lors des deux premiers matchs, 40 points consécutifs lors des 4e et 5e matchs.

Mais dans le match 6, il n’était que 8 sur 22 sur le terrain, dont 0 sur 7 sur 3. Il était 4 sur 13 sur le terrain et 0 sur 4 sur 3 au milieu du troisième quart et terminé avec 19 points et six revirements.

Ayton, qui a eu un moment ou deux en finale, a connu des difficultés offensives avec 12 points sur un tir de 4 contre 12 et a de nouveau passé du temps sur le banc avec des problèmes de faute.

Mais toute la course aux séries éliminatoires a été une expérience qui profitera aux deux joueurs.

Juste assez d’aide pour Antetokounmpo

À mi-chemin du troisième trimestre, Antetokounmpo et Bobby Portis étaient les seuls joueurs des Bucks à doubler chiffres.

Portis a terminé avec 16 points, Jrue Holiday avait 12 points, 11 passes décisives et neuf rebonds, et Middleton avait 17 points.

Les Bucks ont tiré 45,1% sur le terrain et seulement 22,2% sur 3 points. Mais ils ont fait des tirs quand ils étaient nécessaires, surtout en seconde période où ils sont passés à 56% du terrain.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.