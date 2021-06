Les Bucks ont battu les Nets pour forcer le septième match décisif pour une place en finale de l’Est

Les points de style sont inexistants en séries éliminatoires, pas lorsque la saison d’une équipe est en jeu et qu’une victoire est nécessaire.

Donc, peu importe ce que les Milwaukee Bucks ont tiré à 3 points, et peu importe la marge de victoire.

Ce qui compte, c’est le résultat, et les Bucks ont obtenu ce dont ils avaient besoin lors du sixième match jeudi.

Milwaukee a battu les Brooklyn Nets 104-89, forçant un match de plus dans cette série de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Khris Middleton a enregistré un sommet en carrière en séries éliminatoires de 38 points plus 10 rebonds, cinq passes décisives et cinq interceptions. Il a tiré 11 sur 16, dont 5 sur 8 sur 3 points, aidant les Bucks à surmonter 21,2% des tirs sur 3 en équipe.

La star des Bucks, Giannis Antetokounmpo, a récolté 30 points et 17 rebonds, et il n’a pris aucun point à 3 points. Vingt-deux de ses points sont venus à la jante, et son tir déloyal (6 contre 10) n’a pas été un désastre. Jrue Holiday a ajouté 21 points, huit rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions.

Le match 7 aura lieu samedi à Brooklyn (20 h 30 HE, TNT), et le gagnant obtiendra le gagnant de la série Philadelphie-Atlanta à partir de la semaine prochaine.

Les Nets n’ont pas joué dans un match 7 depuis 2014, qui était d’ailleurs la dernière saison de l’entraîneur des Nets Steve Nash dans la ligue en tant que joueur. Les Bucks ont perdu contre les Celtics en sept matchs en 2018.

Les vainqueurs du match 7 sur route ne sont pas communs mais pas inconnus non plus, surtout ces dernières saisons : Portland à Denver en 2019, Golden State à Houston et Cleveland à Boston en 2018, Utah aux Los Angeles Clippers en 2017 et Cleveland à Golden State en 2016.

L’équipe à domicile a remporté tous les matchs de la série.

Les deux équipes se sont appuyées sur leurs partants – les 10 partants jouant au moins 30 minutes. Le banc de Milwaukee n’avait que quatre points et Brooklyn 15.

Les minutes pourraient être une plus grande préoccupation pour les Nets avant le match 7. Kevin Durant et James Harden – jouant avec un ischio-jambier douloureux – chacun a enregistré 40 minutes, et c’est après que Durant a joué les 48 et Harden a enregistré près de 46 dans le match 5. La star des Nets Kyrie Irving a raté son deuxième match consécutif avec une entorse à la cheville droite, et on ne sait pas s’il sera disponible pour le septième match.

Durant avait 32 points et 11 rebonds, et Harden avait 16 points, sept passes et cinq rebonds. Brooklyn a tiré 44% sur le terrain et 30% sur 3s.

Le tronçon clé du match est survenu alors que le temps s’écoulait vers le milieu du quatrième quart-temps. Joe Harris de Brooklyn a réduit l’avance de Milwaukee à 82-77 avec 8h20 à jouer. Au cours des quatre minutes suivantes, les Bucks ont dominé les Nets 18-2 pour un avantage de 100-79. Middleton (six points), Holiday (quatre points) et Antetokounmpo (huit points) totalisaient les 18 points.

Avec 4:45 restants, Nash a décidé de retirer ses partants et de leur donner du repos – ce dont ils ont besoin en abondance avant le septième match.

