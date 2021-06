Les Bucks ont battu les Nets dans le match 3 avec juste assez d’attaque

Les Milwaukee Bucks ont été assez bons pour remporter le troisième match.

Ils doivent être bien meilleurs pour gagner le match 4.

Milwaukee a sauvé sa saison avec une victoire de 86-83 sur les Brooklyn Nets jeudi et a évité un déficit de 3-0. Les paniers de dernière minute de Khris Middleton et Jrue Holiday et les lancers francs de Middletown ont aidé Milwaukee à surmonter un déficit de 83-80.

« Peu importe comment vous le faites à cette période de l’année », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Vous devez juste trouver un moyen de le faire. »

Les Bucks ont fait un pas dans la bonne direction dans leurs efforts pour transformer cela en une série compétitive de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Giannis Antetokounmpo et Middleton devaient être meilleurs dans le troisième match, et ils l’étaient. Ils ont chacun marqué 15 points au premier quart, représentant les 30 points de Milwaukee au cours des 12 premières minutes.

Antetokounmpo avait 33 points et 14 rebonds, et Middleton a terminé avec un sommet de 35 points et 15 rebonds. Chaque partie de leur production était nécessaire, y compris leurs 68 des 86 points des Bucks.

Budenholzer a déclaré après le match 2 qu’Antetokounmpo devait être plus agressif. Il l’était, lançant 31 tirs dans le match 3 après en avoir pris 15 dans le match 2.

« Je n’ai pas commencé le match en pensant que je devais être agressif, je dois tirer 30 coups », a déclaré Antetokounmpo. « J’essayais juste d’être dans l’instant présent, et je savais que mon instinct allait prendre le dessus. »

Cependant, sa sélection de coups n’a pas toujours été excellente. Il n’était qu’à 1 pour 8 sur 3 points, et son tir déloyal reste un problème. Antetokounmpo, qui dit qu’il passe beaucoup de temps à travailler sur les lancers francs, n’a fait que 4 sur 9 depuis la ligne et a subi une violation de lancers francs de 10 secondes contre lui.

Middleton n’a effectué que 13 tirs sur 43 lors des deux premiers matchs à Brooklyn, mais de retour à domicile, il s’est connecté à 12 sur 25, dont 3 sur 6 sur 3.

« C’est le type de tirs qu’ils veulent que je prenne, et je suis confiant », a déclaré Middleton. « Je suis assez bon. J’ai beaucoup travaillé sur ces coups pour les faire tomber, et ils sont tombés pour moi ce soir. »

Mais ce jeu à deux n’est pas durable. Seuls quatre autres joueurs des Bucks ont marqué, et Holiday et Bobby Portis ont été les seuls autres Bucks à réussir plus d’un tir.

L’offensive doit encore s’améliorer avec plus d’équilibre et un meilleur mouvement du ballon et du joueur. Les Bucks ont parfois organisé des coups de pied arrêtés, mais ils se sont appuyés sur des pick-and-rolls et des tête-à-tête.

Mais il est également clair que la défense de Brooklyn – avec son changement et son emballage de peinture – rend difficile pour Milwaukee d’exécuter trop d’attaque créative.

Jeudi, les Bucks, qui ont perdu une avance de 21 points au premier quart, avaient juste assez d’attaque, et ils ont compensé certains des aspects les plus laids (aucune équipe n’a tiré mieux que 38% du terrain) avec la défense. Milwaukee se contente de le salir et de transformer le jeu en un slugfest à faible score. Cela pourrait être sa meilleure façon de revenir dans la série.

Les Bucks doivent encore s’améliorer offensivement. Kevin Durant et Kyrie Irving ont réussi un combiné de 20 pour 50 sur le terrain et de 5 pour 16 en 3. Aussi bon que Milwaukee soit défensivement, ce sera difficile à reproduire.

« C’est en partie de jouer désespéré, de connaître la situation, de savoir ce que ce match signifie pour nous, ce que signifie être à la maison », a déclaré Holiday. « L’autre partie est la performance que nous avons eue les deux premiers matchs et montrer que ce n’est pas le type de défense que nous jouons. C’était vraiment hors de caractère. Pouvoir être vraiment agressif, rendre la tâche difficile à Kyrie et KD et partir de là. «

Les Bucks ont fait ce qu’il fallait pour gagner le match 3. Cela ne suffira pas dans le match 4.

« Nous pouvons mieux jouer. Nous pouvons jouer plus vite », a déclaré Antetokounmpo. « Nous pouvons jouer plus ensemble. Nous pouvons mieux déplacer le ballon pour pouvoir revenir à 110, 120 points comme nous le faisons habituellement. Mais à la fin de la journée, si nous pouvons gagner un match en marquant 86, je le prends. «

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.