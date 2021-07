Les Bucks ont battu les Hawks sans Giannis pour une avance de 3-2 en finale Est

MILWAUKEE – Avec des blessures mettant à l’écart Giannis Antetokounmpo sur le banc de Milwaukee et Trae Young sur celui d’Atlanta, quelqu’un d’autre – plusieurs personnes – a dû remplir les rôles principaux vacants.

Les Bucks l’ont fait en comité avec Brook Lopez, Jrue Holiday, Khris Middleton et une performance exceptionnelle en séries éliminatoires.

Milwaukee a battu Atlanta 123-112 lors du cinquième match de la finale de la Conférence de l’Est jeudi. Les Bucks ont une avance de 3-2 dans la série et sont à une victoire de la finale de la NBA pour la première fois depuis 1974 – lorsque Larry Costello était l’entraîneur et que Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson ont joué pour Milwaukee.

Le match 6 aura lieu samedi à Atlanta (20 h 30 HE, TNT).

Lopez a connu son meilleur match offensif des séries éliminatoires de 2021 avec un sommet en carrière en séries éliminatoires de 33 points sur 14 tirs sur 18, plus sept rebonds, quatre blocs et deux interceptions. Middleton, un modèle de stabilité, a délivré 26 points, 13 rebonds et huit passes décisives, et Holiday a marqué 25 points et délivré 13 passes décisives.

L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, a choisi Bobby Portis pour remplacer Antetokounmpo. Un favori des fans au forum Fiserv de Milwaukee avec des chants de « Bobby, Bobby! » remplissant l’arène, Portis a enregistré 22 points, un sommet en carrière en séries éliminatoires, avec huit rebonds et trois interceptions.

Ces quatre ont combiné pour 106 des points de Milwaukee. Il n’obtiendra pas beaucoup de reconnaissance, mais les 11 rebonds et les efforts de PJ Tucker ont été importants.

Tout comme Atlanta a remporté un match sans sa star (Young n’a pas joué lors de la victoire d’Atlanta dans le match 4 avec une contusion osseuse au pied), les Bucks ont trouvé un moyen sans Antetokounmpo, qui a hypertendu son genou gauche lors du match de mardi.

C’était un effort de groupe du début à la fin à un moment où les Bucks en avaient besoin.

Milwaukee a commencé fort, a construit une avance de 30-10 au premier quart et a maintenu Atlanta à un tampon à deux chiffres pendant la majeure partie du match. Connus pour leurs retours en séries éliminatoires, les Hawks n’étaient menés que 65-59 au début du troisième quart. Mais c’est aussi près qu’ils ont obtenu le reste du match.

Même sans Antetokounmpo, Milwaukee a dominé à l’intérieur, devançant les Hawks 66-36 dans la peinture. Connu pour sa capacité à étirer le sol avec son tir à 3 points, Lopez est revenu à ses racines centrales et a martelé Atlanta au bord avec 26 de ses points dans la peinture, dont six sur des rebonds offensifs.

Les Bucks avaient une fiche de 6-5 sans Antetokounmpo cette saison. Mais jouer dans un match de saison régulière avec une étoile en moins n’est pas la même chose que de le faire avec un voyage en finale de la NBA en jeu. Budenholzer croyait en son équipe.

« Il y a une certaine confiance acquise grâce à la façon dont le groupe a été capable de jouer à la fois défensivement et offensivement », a déclaré Budenholzer à propos de son attaquant All-NBA. « Et je pense que le groupe est ensemble depuis un certain temps. Cela leur donne une certaine confiance. Il y a évidemment des choses qui peuvent être différentes, des choses différentes, et il y a des choses qui seront similaires que nous devons faire à un niveau élevé, et à en même temps, laissez les gars être eux-mêmes. »

Bogdan Bogdanovic a eu un autre match solide (28 points, 7 pour 16 sur 3 points) pour Atlanta, et John Collins a récolté 19 points et huit rebonds. Lou Williams (17 points) n’a pas eu la même magie qu’il avait dans le match 4 avec six revirements.

Maintenant, c’est au tour d’Atlanta de voir s’il peut forcer un Game 7.

