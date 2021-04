Tôt samedi après-midi, l’entraîneur des 76ers de Philadelphie, Doc Rivers, a plaisanté en disant qu’il préférait passer du temps à parler de son alma mater et bon ami, le nouvel entraîneur de l’Université Marquette, Shaka Smart.

À l’époque, Ben Simmons avait déjà été exclu à nouveau pour une maladie et Paul Reed a été placé dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue à Milwaukee. Environ une heure plus tard, Rivers a dû gratter le centre All-Star Joel Embiid de la formation de départ contre les Milwaukee Bucks avec des douleurs à l’épaule.

Dîner avec Smart vendredi soir était probablement le point culminant du retour de Rivers dans son ancien terrain de jeu alors que les Bucks remportaient la matinée endormie, 132-94 au Fiserv Forum.

Cela a donné à Milwaukee (37-22) un balayage de la saison de Philadelphie (39-21) et a tiré les Bucks en un seul match dans la colonne des défaites de la tête de série n ° 2 de la Conférence de l’Est.

Les 76ers ont perdu quatre matchs consécutifs, un sommet de la saison. Les 94 points sont à égalité avec le moins de buts marqués par Philadelphie toute la saison.

Les Bucks se rendent à Atlanta pour affronter les Hawks dimanche, bien qu’ils soient peut-être mieux placés pour gagner ce match à cause des partants, seul Donte DiVincenzo a joué le quatrième quart et seul Jrue Holiday a joué plus de 24 minutes.

«C’était formidable pour nous de maintenir cela et d’avoir une assez grosse avance avant le quatrième, a déclaré l’entraîneur-chef des Bucks Mike Budenholzer. « Avec nous qui jouons (dimanche), pour que nous puissions avoir le match de début de journée et ne pas jouer les minutes lourdes, nous espérons que cela nous donnera un peu de chance pour un très bon lendemain. »

Mike Scott, qui a remplacé Embiid, était le seul partant sur le terrain pour Philadelphie au dernier quart. Les Bucks ont ouvert la quatrième place 86-63, et les principaux sous-marins du banc ont progressivement poussé l’avance à 27 avant que les alignements entiers voient le temps.

Cependant, la foule locale à capacité limitée avait des raisons d’applaudir dès le début, car Antetokounmpo est devenu le troisième joueur de l’histoire des Bucks à atteindre le plateau de 12000 points lorsqu’il a effectué son premier lancer franc du match à 9:40. premier quart.

L’ovation était suffisamment forte et soutenue pour que le garde des 76ers Seth Curry se soit arrêté pour regarder le tableau de bord pour voir le jalon.

« Oh, c’est pourquoi ils applaudissaient aujourd’hui? » Demanda Antetokounmpo après le match. «C’est pour ça qu’ils applaudissaient. Dang, je viens juste de m’en rendre compte. Donc, c’est un super compliment.

« Je dois continuer à travailler dur. C’est un marathon, ce n’est pas un sprint, donc je dois continuer à travailler dur et continuer à croire en moi, continuer à peaufiner mes compétences, continuer à avoir d’excellents coéquipiers qui aiment être formidables, un excellent personnel d’entraîneurs. C’est bien. C’est juste beaucoup de travail acharné qui a porté ses fruits, mais il faut continuer à avancer. «

Les 24 points d’Antetokounmpo l’ont également vu passer Glenn Robinson au n ° 2 sur la liste des scores de tous les temps de la franchise. Kareem Abdul-Jabbar (14 211) est n ° 1 de tous les temps.

Antetokounmpo a réussi neuf de ses 12 tirs, mais était à 5 contre 10 de la ligne des lancers francs. Il a également réussi 14 rebonds et distribué sept passes décisives.

Holiday était le seul autre partant des Bucks à deux chiffres, marquant 12 points. Khris Middleton a été sifflé pour deux fautes dans les 2½ minutes d’ouverture du match et n’a jamais trouvé de rythme, marquant quatre points aux lancers francs.

Milwaukee a marqué 76 points sur le banc et 48 dans la peinture, avec Bobby Portis et Pat Connaughton menant la deuxième unité avec 17 et 11 points, respectivement. Bryn Forbes en a ajouté 13.

« J’ai pensé qu’il était approprié que la ‘foule de banc’ ait pu avoir un coup de main pour clôturer le match contre l’un des créateurs de la foule de banc dans (76ers garde) George Hill, » a déclaré Connaughton. « En général, pour nous, je pense que nous voulons apporter la même énergie, l’effort, la même intensité, défendre, rebondir, faire les choses que nous devons faire en dehors du banc pour aider à soutenir le groupe de départ. »

Philadelphie a été rythmée par Shake Milton (15 points) et Dwight Howard (12 points, 12 rebonds) sur le banc. Curry a mené les partants des 76ers avec 13 points. Tobias Harris a été tenu à neuf points sur 4 tirs sur 10.

Philadelphie s’est réveillé brièvement au troisième quart, utilisant une course de 12-3 au début de la période pour réduire une avance de 10 points à Milwaukee à 55-54 à 8:36. Mais les 76ers ont été submergés par Holiday et Antetokounmpo, alors que le duo a marqué 15 points dans une course de 20-3 Bucks pour pousser l’avance à 75-57.

Portis et Connaughton ont ensuite pris le relais des deux étoiles, menant une course de 9-0 qui a fait sauter le match et a donné aux Bucks une avance de 25 points.

En tout, Milwaukee a clôturé le troisième quart sur une séquence de 31-9 pour entrer dans le quatrième quart en menant 86-63.

« Ils allaient mieux », a déclaré Rivers à propos de cette course décisive. « Honnêtement. Nous avons fait nos propres erreurs, nous avons raté trois ou quatre tirs d’affilée, et ils ont réussi des tirs. »

Les Bucks ont pris une avance de 50-40 après la première mi-temps grâce à 12 points sur les chiffres d’affaires des 76ers. Le jeu manquait d’énergie – et de tir – depuis le début, et chaque équipe avait du mal à marquer. Milwaukee a tiré 36% et Philadelphie 33,3%.

Antetokounmpo a mené les Bucks avec 11 points et 12 rebonds, tandis que Milton en a marqué 12 sur le banc pour les 76ers. Ils étaient les seuls joueurs à atteindre le double des chiffres dans n’importe quelle catégorie pour l’une ou l’autre équipe.

Philadelphie a également été frappée de trois fautes techniques en demie (Rivers, Howard et Harris).

Les 76ers ont pris une brève avance pour commencer le match en marquant cinq points sur les chiffres d’affaires des Bucks, mais après qu’un DiVincenzo à 3 points ait réussi 7-5 à 9:06 du premier quart, les Bucks n’ont jamais été à la traîne par la suite. Ils ont mené par pas moins de 11 points au premier quart et sont entrés dans le deuxième en tête 26-17.

Philadelphie a réduit l’avance à 31-28 au début du deuxième quart, mais Milwaukee l’a de nouveau allongée à 47-34. Les 76ers ont marqué six points consécutifs en 30 secondes pour le réduire à 47-40, mais Connaughton a frappé un trois points avec une seconde à gauche pour faire 50-40 dollars dans la pause.

