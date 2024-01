Les Bucks licencient Adrian Griffin, en pourparlers avec Doc Rivers pour l’entraîner

Quelques heures après l’annonce du licenciement de l’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, Adrian Griffin, des questions se posent sur un rapport semblant affirmer que l’organisation a offert le poste à Doc Rivers, quelques heures plus tard. “CNN a confirmé que Doc Rivers sera le nouveau chef de Milwaukee”, a déclaré une vidéo supprimée depuis sur le compte @NBATV X. La vidéo présente le journaliste de CNN Sports, Coy Wire, annonçant pour la première fois le licenciement de Griffin par les Bucks avant de se présenter avec une “mise à jour de NBA TV News”. La vidéo passe au b-roll de Rivers, tandis qu’une voix off prétend confirmer l’embauche. Plus tôt dans la journée, Adrian Wojnarowski, initié principal d’ESPN, a annoncé la nouvelle du licenciement de Griffin sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Environ 5 heures plus tard, Wojnarowski a publié une mise à jour disant : “Les Bucks ont contacté Doc Rivers et engagent des conversations sur le travail d’entraîneur de la franchise, ont indiqué des sources à ESPN. Shams Charania, un senior senior NBA Insider pour The Athletic, a également rapporté le mêmes informations sur Griffin et l’émergence de Rivers en tant que candidat de premier plan. Les deux journalistes sont connus pour avoir dévoilé des histoires et des développements majeurs de la NBA, mais aucun n’est allé jusqu’à rapporter que les Bucks ont offert le poste à Rivers ou que Rivers a accepté. Ni Wire ni CNN Les comptes Sports X ont publié une histoire corroborant le reportage de NBA TV. Un porte-parole des Milwaukee Bucks n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le reportage de NBA TV. Rivers, cependant, n’est pas étranger à Milwaukee, ayant joué au ballon universitaire à Marquette. University de 1980 à 1983 avant d’être recruté par la NBA. Rivers a mené les Celtics de Boston à un championnat NBA en 2006 et a entraîné les Clippers et les 76ers. Mercredi, l’entraîneur adjoint des Bucks, Joe Prunty, assumera le rôle d’entraîneur-chef par intérim lorsque les Bucks accueilleront les Cleveland Cavaliers au Fiserv Forum. “Nous remercions l’entraîneur Griffin pour son travail acharné et ses contributions à l’équipe”, a déclaré le président des Bucks Peter Feigin et le directeur général Jon Horst annonçant le départ de Griffin. Les 43 matchs de Griffin étaient à égalité pour le 3e mandat d’entraîneur le plus court de l’histoire de la ligue. selon USA Today. Au service de l’équipe pour la première fois en tant qu’entraîneur-chef, Griffin a été ancien assistant des Raptors de Toronto pendant cinq saisons avant de prendre la barre des Bucks. Milwaukee avait donné à Griffin son premier poste d’entraîneur-chef l’été dernier après avoir licencié Mike Budenholzer après l’élimination brutale des Bucks au premier tour des séries éliminatoires de la saison dernière. Budenholzer a mené les Bucks à mener l’équipe à son premier championnat NBA en un demi-siècle. conférence de presse à 17h15 mercredi.ANALYSE : Tony Smith sur le licenciement d’Adrian Griffin ANALYSE : Bart Winkler sur le licenciement de Griffin

