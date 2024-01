Les Bucks embauchent officiellement Doc Rivers comme entraîneur-chef ; mise à jour du contrat

Vendredi, les Milwaukee Bucks ont officiellement nommé Glenn « Doc » Rivers 18e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise, signant un contrat pluriannuel avec l’ancien élève de l’Université Marquette, âgé de 62 ans.

“Doc est un leader et un communicateur extraordinaire et éprouvé au cours de sa célèbre carrière d’entraîneur de la NBA”, a déclaré le directeur général des Bucks, Jon Horst, dans un communiqué publié par l’équipe. « En tant qu’entraîneur de championnat, il est largement respecté en tant qu’innovateur reconnu et comme l’entraîneur idéal pour diriger notre équipe expérimentée et talentueuse. Je tiens à remercier nos propriétaires, Wes Edens, Jimmy et Dee Haslam et Jamie Dinan, pour leur engagement indéfectible à gagner. C’est un plaisir d’accueillir Doc chez les Bucks.

Rivers s’est adressé à l’équipe le matin avant leur défaite de vendredi contre Cleveland et après le match, Brook Lopez a déclaré : “J’ai joué beaucoup contre Doc dans ma carrière. Je suis ravi de l’avoir ici. Je pense évidemment qu’il a beaucoup d’expérience. Il est en NBA, il joue en NBA depuis très longtemps. Donc, ce serait bien d’avoir dans ce vestiaire une sorte de point de vue extérieur sur ce qui se passe cette année sur le terrain avec l’équipe. Nous pouvoir utiliser son extérieur (point de vue) et toute sa sagesse. Cela va nous être très bénéfique.”

L’attaquant des Bucks Bobby Portis a souri et a pensé que c’était cool que Rivers soit entraîneur dans l’arène où son numéro universitaire est à la retraite et apporte une « grande voix » à l’équipe.

“Quelqu’un, évidemment, qui a eu du succès dans cette ligue, qui a du respect dans cette ligue, un entraîneur de renom, un top 15 des entraîneurs de tous les temps, je pourrais continuer encore et encore”, a déclaré Portis. “Mais il me convient parfaitement.”

Bien qu’un accord entre l’équipe et Rivers ait été conclu mercredi, l’embauche officielle a été annoncée à environ une minute du match contre les Cavaliers. Les stars des Bucks Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ont refusé de parler aux médias après le match.

Rivers entraînera son premier match à Denver lundi.

Il remplace Adrian Griffin, qui a été licencié le 23 janvier après avoir entraîné les Bucks avec une fiche de 30-13, le troisième mandat le plus court d’un entraîneur-chef à temps plein dans l’histoire de la NBA. Rivers, qui entraînera désormais sa cinquième équipe, n’a jamais repris une équipe à la mi-saison.

Après la fin de sa carrière de joueur de 13 ans en 1996, Rivers a été embauché comme entraîneur à Orlando pour la saison 1999-2000. Il a remporté son seul prix d’entraîneur de l’année cette année-là, guidant le Magic vers une amélioration de huit victoires par rapport à la saison précédente.

Il a été congédié après 11 matchs en 2003 et a fait sa première incursion à la télévision en tant que diffuseur avant que Boston ne l’embauche au début de la saison 2004-05. Quatre ans plus tard, il a guidé une équipe des Celtics dirigée par Ray Allen, Kevin Garnett et Paul Pierce vers un titre.

Les équipes des Celtics de Rivers de 2007 à 2012 ont connu son plus grand succès en séries éliminatoires, avec le titre en 2008, une défaite en finale contre les Lakers de Los Angeles en 2010 et une défaite en finale de la Conférence Est contre Miami en 2012. Après que Boston ait obtenu un score de 41-40 et perdu au premier tour des playoffs 2013, il est échangé aux Los Angeles Clippers.

Embauchés par Philadelphie au début de la saison 2020-21, les 76ers ont participé aux séries éliminatoires pendant trois années consécutives mais n’ont pas non plus dépassé le deuxième tour. Il a été licencié en mai et était analyste de jeu ESPN cette saison.

Une conférence de presse d’introduction pour Rivers aura lieu samedi à 11h30 au Fiserv Forum.

Quel est le record de Doc Rivers ?

En 24 saisons avec Orlando (171-168), Boston (416-305), les Los Angeles Clippers (356-208) et Philadelphie (154-82), il a un record en carrière en saison régulière de 1 097-763.

Il est l’un des 10 seuls entraîneurs à avoir remporté 1 000 matchs et est numéro 9 de tous les temps. Il est le seul entraîneur de ce club qui ne fait pas actuellement partie du Temple de la renommée.

Nickel:Le directeur général des Bucks, Jon Horst, a fait un geste audacieux – encore une fois

Quel est le bilan de Doc Rivers en séries éliminatoires ?

Les équipes de Rivers ont obtenu une fiche de 111-104 en 19 séries éliminatoires. Il a remporté un championnat et entraîné deux finales NBA.

C’est un record que ses nouveaux joueurs trouvent impressionnant, même s’ils savent que les récentes équipes de Rivers n’ont pas atteint le sommet de la finale NBA.

“Ce qui est intéressant pour moi, c’est que je sais que beaucoup de têtes parlantes parleront de certaines choses négatives parce que c’est ce que sont les médias sociaux et qu’ils aiment le faire”, a déclaré l’attaquant des Bucks Pat Connaughton. “Mais vous parlez du succès qu’il a eu et de la capacité qu’il a eu à mettre les équipes en position pour gagner – qu’elles soient fermées ou non – je regarde notre équipe et je regarde la situation dans laquelle il se trouve, “Nous arrivons à ces situations, je pense que nous avons une très bonne chance de conclure.”

Pour en revenir au point de Connaughton, les équipes hors championnat de Rivers sont parties :

6-10 dans les matchs 7.

16-33 avec une chance de remporter une série éliminatoire de sept matchs, dont neuf défaites consécutives avec une chance d’atteindre la finale de conférence.

Les équipes de Rivers ont également laissé échapper trois avances de 3-1 dans la série :

2003 : Le numéro 8, Orlando, était sur le point de surprendre les Pistons, tête de série, lors de la première année d’un premier tour de sept matchs.

Le numéro 8, Orlando, était sur le point de surprendre les Pistons, tête de série, lors de la première année d’un premier tour de sept matchs. 2015 : N°3 Clippers, qui a pris la tête du n°2 Houston. Le meneur vedette Chris Paul a raté les deux premiers matchs de cette série en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et l’a joué par la suite.

N°3 Clippers, qui a pris la tête du n°2 Houston. Le meneur vedette Chris Paul a raté les deux premiers matchs de cette série en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et l’a joué par la suite. 2020 : Les Clippers n°2 ont perdu cet avantage face au n°3 Denver dans la « bulle », perdant les matchs 6 et 7 par un total de 28 points.

“Ça va être amusant d’être coaché ​​par quelqu’un qui a aussi quelque chose à prouver”, a déclaré Portis. “Nous savons faire partie de l’équipe avec d’autres gars qui, évidemment, nous avons tous quelque chose à prouver. Je ne dis pas que nous avons échoué au cours des deux dernières années, mais nous n’avons pas atteint l’objectif recherché, donc avoir un entraîneur qui est discret dans le même bateau que nous, c’est génial. C’est rafraîchissant aussi d’avoir tout le monde sur la même longueur d’onde et d’avoir des gars qui ont finalement une petite puce sur l’épaule et ont quelque chose à prouver.

Analyse:Des plans brisés à la confiance ébranlée, pourquoi les Milwaukee Bucks ont licencié l’entraîneur Adrian Griffin

Qu’est-ce que le contrat Doc Rivers’ Bucks ?

L’Athletic a rapporté que Rivers avait signé un contrat d’environ 40 millions de dollars sur quatre ans jusqu’en 2026-2027 – bien qu’il serait logique que son salaire pour cette saison soit calculé au prorata.

Le marché des entraîneurs a radicalement changé cette saison en NBA, avec Detroit signant Monty Williams pour un contrat de 78,5 millions de dollars sur six ans (13 millions de dollars par an) en juin. Ensuite, San Antonio a récompensé Gregg Popovich avec un contrat de 80 millions de dollars sur cinq ans (16 millions de dollars par an) en juillet. Miami a encore augmenté la mise en prolongeant Erik Spoelstra à une prolongation de huit ans évaluée à environ 120 millions de dollars (15 millions de dollars par an) le 10 janvier.

Rivers avait initialement signé un accord de 40 millions de dollars sur cinq ans avec Philadelphie en 2020 et il lui restait deux ans et 16 millions de dollars sur cet accord lorsqu’il a été licencié.

Combien les Bucks paient-ils les entraîneurs cette année ?

En supposant que le salaire de Rivers soit calculé au prorata, l’équipe pourrait verser à Rivers, Griffin (environ 4 millions de dollars) et Mike Budenholzer (8 millions de dollars) environ 17 millions de dollars cette saison.

Mais ce n’est pas un territoire inconnu pour la propriété des Bucks.

Le gouverneur et copropriétaire actuel, Wes Edens, a limogé son manager à Aston Villa de la Premier League anglaise au cours de la saison 2022 et les Bucks ont licencié Jason Kidd alors qu’il restait 37 matchs à jouer lors de la saison 2017-18.

Les nouveaux copropriétaires Jimmy et Dee Haslam ont eu six entraîneurs-chefs au cours des huit premières années de leur propriété des Browns de Cleveland et ils ont eu deux entraîneurs-chefs au cours de cinq saisons de propriété du Columbus Crew de la Major League Soccer. Ces deux entraîneurs du Crew ont remporté la Coupe MLS.