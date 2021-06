Les Bucks chevauchent la main chaude de Khris Middleton pour remporter le match 3 contre les Hawks

ATLANTA – Huit coups de Khris Middleton, sept coups de Khris Middleton.

Cela s’est produit lors d’une rafale de buts dominante de quatre minutes au quatrième quart au cours de laquelle les Milwaukee Bucks ont transformé un déficit de sept points en une avance de sept points grâce à la touche de tir habile de leur garde étoile silencieux et sans prétention.

Middleton a marqué 20 des 38 points, un sommet en carrière en séries éliminatoires, au quatrième quart, et les Bucks ont battu les Hawks d’Atlanta, 113-102, lors du troisième match de la finale de la Conférence de l’Est dimanche.

C’était l’œuvre d’un artiste de précision.

« Grandeur », a déclaré l’attaquant des Bucks All-NBA Giannis Antetokounmpo. « Ce que j’ai vu aujourd’hui était incroyable. Il était vraiment incroyable. A porté l’équipe à la fin.

Middleton a réussi 15 tirs sur 26, dont 6 sur 12 à 3 points, et a récolté 11 rebonds et sept passes décisives.

Il est le seul joueur des Bucks au cours des 25 dernières séries éliminatoires à marquer au moins 20 points au quatrième quart.

« Ça fait du bien, je dirai ça », a déclaré Middleton. «Notre équipe est tellement altruiste, si quelqu’un le fait, le ballon lui revient. Certains jeux c’est moi, certains jeux c’est Giannis, certains jeux c’est Jrue (Vacances). Nous avons tous une bonne idée de qui a le coup, qui a le meilleur match et qui peut créer les meilleurs looks. Quand c’est à mon tour ou à mon tour de l’avoir, je pense de la même manière : essayez simplement d’obtenir le meilleur tir pour tout le monde. »

AVIS:Les chances des Hawks de provoquer un autre bouleversement pourraient être réduites par une blessure par hasard à Trae Young

CALENDRIER DES éliminatoires NBA :Matchs des conférences Est et Ouest, résultats, horaires des matchs et informations télévisées

Dans un match avec Antetokounmpo pour 33 points et 11 rebonds, Middleton était le meilleur joueur sur le terrain.

Pas mal pour un gars qui était un choix de deuxième ronde, échangé de Detroit à Milwaukee après sa saison recrue et est devenu un All-Star dans une équipe de calibre championnat.

« Il est parfois difficile de comprendre qui attire l’attention des gens et ainsi de suite », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. «Mais c’est un gagnant, depuis le jour où je suis avec lui, il n’a rien fait d’autre que gagner. Il fait toutes les petites choses. Il est calme mais sa voix est forte dans nos vestiaires. Sa voix est forte dans nos temps morts. Donc je pense qu’il est juste l’un de ces gars qui est très fluide et qui a juste une façon de jouer et qui peut marquer d’une manière qui, je pense, se faufile sur les gens.

Antetokounmpo a passé toute sa carrière avec Middleton, les deux joueurs rejoignant la franchise à l’été 2013.

« Je lui ai dit : ‘Hé, le jour de ta retraite sera le jour le plus difficile de ma carrière parce que j’ai été avec toi tout le temps' », a déclaré Antetokounmpo. « Et ça a été un voyage incroyable. C’est génial de voir ce gars, mec, la façon dont nous avons commencé, la façon dont nous sommes, la façon dont il a commencé et la façon dont il est en ce moment, en train de terminer les matchs. C’est ce dont nous avons besoin de Khris. Nous avons besoin qu’il soit agressif. Nous avons besoin de lui pour prendre en charge les matchs, prendre les bonnes décisions et le repousser.

Sur ces points au quatrième quart, Middleton en avait 15 entre 7h12 du quatrième et 3h08 – chacun faisant plus de dégonflement pour les Hawks que le précédent.

« Quand un gars devient chaud comme ça, vous aimeriez essentiellement lancer un gars contre lui », a déclaré l’entraîneur par intérim des Hawks, Nate McMillan. «J’avais l’impression que nous essayions de le faire une ou deux fois, et avant même que nous puissions avoir un gars sur lui, il l’avait relâché. Il marquait donc vraiment de partout – du périmètre, au poteau et en dribble. Mais vous aimeriez lui retirer le ballon des mains dans des situations comme celle-là.

Middleton a déclaré que cela ressemblait à un tronçon normal de basket-ball, même en effectuant quatre tirs consécutifs avec trois d’entre eux à 3 points.

« Une fois que j’en ai réalisé deux de suite, je me suis juste dit de continuer à essayer de trouver un coup pour me lever, sachant que j’allais avoir de bonnes chances de le faire. C’est tout ce que je pensais à ce moment-là », Middleton mentionné.

Le dernier tir de Middleton a placé Milwaukee en tête 112-102, poussant les Bucks à une avance de 2-1 dans la série alors qu’ils commencent à émerger comme la meilleure équipe de la série.

Middleton n’est pas le meilleur joueur des Bucks. Il est leur meilleur tireur. Antetokounmpo peut reprendre un match à sa manière, mais il ne peut pas le faire avec le tir extérieur que Middleton a fait dimanche.

« Je fais confiance à ce type à mort », a déclaré Antetokounmpo. « S’il veut le ballon, il l’obtient. Aussi simple que cela. Il renverse des coups. Peu importe qui est le premier gars. N’a pas d’importance. … Je veux être un gagnant. J’ai tout le jeu pour être le gars. Je me fiche d’être le gars du quatrième quart-temps. … Si Khris demande le ballon, mieux vaut lui donner le ballon. »