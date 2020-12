COLUMBUS, Ohio: Un groupe d’administrateurs d’université sur un appel Zoom a décidé que l’état de l’Ohio jouerait dans le match de championnat Big Ten. Maintenant, les Buckeyes n ° 3 sont impatients de montrer qu’ils sont non seulement l’équipe dominante de la conférence, mais qu’ils méritent également sans équivoque une place dans les éliminatoires de football universitaire.

Ils font cela en remportant un gros samedi.

L’État de l’Ohio (5-0, CFP n ° 4) peut remporter un quatrième titre de conférence consécutif en battant le n ° 15 Northwestern, mais ils recherchent également des points de style un bon coup des Wildcats à la télévision nationale pour confirmer leur place dans le classements nationaux.

En d’autres termes, les Buckeyes sont motivés à dominer.

Oh, nous avons certainement quelque chose à prouver, a déclaré mardi le demi de coin américain Shaun Wade. Comme je l’ai dit à beaucoup de mes coéquipiers, nous devons les expulser. Nous devons venir jouer et montrer au monde ce que nous pouvons faire.

À cause de COVID-19[feminine problèmes, l’état de l’Ohio s’est retrouvé avec seulement cinq matchs de saison régulière, un de moins que le seuil pour jouer dans le match de championnat fixé par la conférence avant le début de la saison retardée par la pandémie. Les administrateurs de la conférence ont voté la semaine dernière pour changer la règle afin que les Buckeyes, qui avaient déjà remporté le Big Ten East, puissent concourir pour le titre et être mieux placés pour jouer pour une couronne nationale.

Cela s’est fait au détriment de l’Indiana, qui à 6-1 avait assez de matchs mais avait perdu contre Ohio State 42-35 le 21 novembre. complète comme les autres équipes de haut niveau.

Laissons les gens parler, a déclaré Justin Fields, de l’Ohio State, qui a été nommé mardi joueur offensif des Big Ten et quart-arrière de l’année.

Nous faisions partie des quatre meilleures équipes du pays, et je pense que nous contrôlons notre destin, a déclaré Fields. Si nous allons là-bas samedi et nous occupons des affaires comme nous le voulions, nous devrions être là où nous voulons être.

L’ailier serré Jeremy Ruckert a reconnu que les Buckeyes devaient gagner et avoir l’air impressionnant de le faire pour ne laisser aucun doute sur leur place dans les séries éliminatoires.

C’est assez important, dit-il. Je veux dire que nous essayons de ne pas y penser autant, mais ce que cela revient à dire, c’est que toutes les autres écoles (rivales) ont plus de jeux que nous. Chaque jeu que nous avons est examiné au microscope. Nous essayons de mettre le meilleur jeu là-bas sur film et de vraiment dominer et exécuter chaque pièce parce que c’est ce qu’ils regardent.

L’entraîneur du Nord-Ouest, Pat Fitzgerald, croit aux Buckeyes, peu importe le nombre de matchs auxquels ils ont joué. Si j’avais un vote », a-t-il dit,« je les voterais n ° 2. Je pense que c’est une équipe de football complète, les trois phases.

L’entraîneur de l’État de l’Ohio, Ryan Day, a insisté sur le fait qu’il voulait juste gagner le match, il ne se soucie pas du nombre de points ou de l’apparence des autres. Il a dit qu’il déteste l’idée que les points de style comptent.

Cela va à l’encontre de tout ce que nous avons appris, a déclaré Day. «Je ne pense pas qu’il y ait un autre sport au monde où autre chose que la victoire compte. C’est donc tout à fait unique. Si vous gagnez d’un point chaque semaine dans la NFL, vous remporterez le Super Bowl.

« Mais le football universitaire est différent, et cette année c’est encore plus étrange. »

