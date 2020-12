TAMPA BAY (9-5) à DETROIT (5-9)

Dimanche, 13 h HE, Fox

LIGNE D’OUVERTURE – Buccaneers par 7 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Boucaniers 7-7, Lions 5-8-1

RECORD DE LA SÉRIE – Les Lions mènent 31-28

DERNIÈRE RÉUNION – Les boucaniers battent les Lions 38-17 le 15 décembre 2019 à Detroit

SEMAINE DERNIÈRE – Les boucaniers ont battu les Falcons 31-27; Les Lions ont perdu contre les Titans 46-25

CLASSEMENT AP PRO32 – Buccaneers n ° 11, Lions n ° 26

OFFENSE DES BUCCANEERS – GLOBAL (17), RUSH (29), PASS (6).

BUCCANEERS DEFENSE – GLOBAL (6), RUSH (1), PASS (25).

OFFENSE LIONS – GLOBAL (19), RUSH (30), PASS (7).

LIONS DEFENSE – GLOBAL (30), RUSH (29), PASS (27).

STREAKS, STATS ET NOTES Les Lions ont remporté quatre des six derniers affrontements avec Tampa Bay. … Les Bucs ont besoin d’une victoire ou d’une défaite à Chicago pour décrocher leur première place en séries éliminatoires depuis 2007.… Tampa Bays 13 ans de sécheresse en séries éliminatoires est la deuxième plus longue chaîne de la NFL derrière Clevelands 18 ans sans apparition en séries éliminatoires. … Les Bucs se sont ralliés après un déficit de 17 points en deuxième période pour gagner à Atlanta pour leur quatrième victoire après avoir suivi à deux chiffres. … Tampa Bay a été surclassée 59-7 au premier quart tout en allant 3-3 au cours des six derniers matchs. Les Bucs ont battu leurs adversaires par un record de 99 points dans la NFL en seconde période. … OLB Jason Pierre-Paul était le seul Buccaneer sélectionné pour le Pro Bowl. … Le quart Tom Brady a lancé pour 320 verges et a mené cinq entraînements consécutifs après la mi-temps contre les Falcons. … Brady est à un départ du n ° 298 de la saison régulière, égalant le record de la NFL du Hall of Famer Brett Favre pour les QB. … Le WR Antonio Brown a réussi cinq attrapés pour un record de 93 verges et a marqué son premier touché avec les Bucs la semaine dernière. … RB Ronald Jones est l’un des quatre joueurs de la NFL à avoir une moyenne de plus de 5 verges par course. … LB Devin White est le premier joueur de la ligue avec plus de 125 plaqués et au moins huit sacs en une saison depuis l’ancien Arizona LB Daryl Washington en 2012.… DT Ndamukong Suh, repêché n ° 2 il y a dix ans par Detroit, a a commencé chaque match cette saison et a cinq sacs. … DT Donovan Smith a été activé à partir de la liste de réserve / COVID-19 mardi. … Detroit, qui n’a été en séries éliminatoires que trois fois ce siècle, a été éliminée de la compétition en séries éliminatoires. … L’entraîneur par intérim des Lions, Darrell Bevell, est 1-2 depuis que Matt Patricia a été renvoyé avec le directeur général Bob Quinn. … Les Lions ont limogé Brayden Coombs lundi, un jour après que le coordinateur des équipes spéciales, âgé de 34 ans, soit allé avec un jeu de tour au lieu de punting comme Bevell a dit qu’il l’avait appelé au quatrième quart de la défaite au Tennessee. … Detroit a marqué plus de 20 points en 13 des 14 matchs pour la première fois de l’histoire de la franchise. … TE TJ Hockenson, C Frank Ragnow et P Jack Fox ont été sélectionnés pour le Pro Bowl. … Le quart Matthew Stafford a joué avec les côtes défoncées contre les Titans et devrait affronter les Bucs. … D’Andre Swift et James Robinson de Jacksonville sont les deux RB recrues de la NFL avec au moins sept touchés au sol et plus de deux points. … WR Marvin Jones, qui a égalé son record de carrière avec 65 réceptions, a réalisé 10 attrapés la semaine dernière et plus de 100 verges pour la deuxième fois en trois semaines ..… Les Lions ont abandonné en moyenne cinq- plus des touchés au cours des quatre derniers matchs. … DE Romeo Okwara a un record de huit sacs en carrière. … Astuce de fantaisie: Brady a une chance de profiter d’une secondaire défoncée et de produire peut-être plus qu’il ne l’a fait la semaine dernière avec une passe de 390 verges, un sommet de la saison, deux touchés et aucun roulement. Detroit abandonne 31,1 points par match, un sommet de la NFL.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL