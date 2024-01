Les Buccaneers éliminent les Eagles, champions en titre de la NFC

TAMPA, Floride – Les Buccaneers de Tampa Bay ont assuré la présence d’un nouveau représentant de la NFC au Super Bowl en battant les Eagles de Philadelphie 32-9 lors de la ronde des wild-cards, lundi soir au Raymond James Stadium.

Baker Mayfield a rejoint Tom Brady (trois fois) en tant que seul quart-arrière de l’histoire des Buccaneers avec plus de 300 verges par la passe dans un match éliminatoire.

Voici un aperçu des principaux scénarios des deux équipes lors du match de lundi :

Baker Mayfield a aidé les Buccaneers à se qualifier pour la ronde de division NFC. Kim Klement Neitzel-USA TODAY Sports

Disputant son troisième match éliminatoire en carrière et son premier avec les Bucs, le quart-arrière Baker Mayfield a lancé trois lancers. des touchés de 56, 44 et 23 verges tandis que la défense de l’entraîneur Todd Bowles a ponctué une performance dominante avec une sécurité au troisième quart du secondeur extérieur Anthony Nelson.

Le match était une revanche de la semaine 3, lorsque les Eagles ont infligé aux Bucs leur première défaite de la saison. Mais cette fois, avec l’avantage du terrain après avoir remporté la NFC Sud en saison régulière et verrouillé la tête de série n°4, les Bucs ont été impressionnants des deux côtés du ballon.

Mayfield a souffert de blessures aux côtes et à la cheville, mais a complété 22 des 36 passes pour 337 verges et aucune interception, tandis que la défense a limité les Eagles à 275 verges. La défense a limogé Jalen Hurts à trois reprises, a réussi six coups sûrs du quart-arrière et a limité les Eagles à 41. verges au sol après avoir été entaillées par les Bucs sur 201 verges auparavant.

Tendance prometteuse : Sortir du terrain. Les Eagles sont allés 0 pour 9 au troisième essai et 0 pour 2 au quatrième, et malgré une passe de 55 verges à DeVonta Smith qui a établi une passe de touché de 5 verges par Hurts, le secondeur intérieur KJ Britt a empêché un quart-arrière. faufilez-vous sur la tentative de conversion de 2 points qui a suivi depuis la ligne d’un mètre après une pénalité de hors-jeu sur Zyon McCollum lors de la tentative de point supplémentaire. Hurts était 34 sur 37 sur la « poussée poussée » alors qu’il avait besoin de 1 mètre ou moins pour entrer dans le match.

Achetez sur une performance exceptionnelle : En troisième et 7 avec 5:59 à jouer au premier quart, Mayfield s’est connecté avec un David Moore grand ouvert sur une route croisée pour un touché de 44 verges. C’était la deuxième capture de Moore en première mi-temps, puisqu’il a terminé le match avec deux attrapés pour 66 verges. Malgré une réception de touché de 52 verges pour clôturer la victoire des Bucs lors de la semaine 15 contre les Packers de Green Bay, Moore n’a récolté que 94 verges en saison régulière.

Tendance troublante : L’offensive semblait beaucoup plus rythmée que les deux dernières semaines pour terminer la saison régulière, mais elle a été en proie à des baisses, avec six dans la seule première mi-temps – trois de l’ailier rapproché Cade Otton et une de chaque receveur large Mike Evans et en cours d’exécution. soutient Chase Edmonds et Rachaad White. –Jenna Laine

Prochain jeu: aux Lions, 15 h HE dimanche sur NBC

Jalen Hurts et les Eagles ont perdu six de leurs sept derniers matchs pour terminer la saison. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

L’effondrement des Eagles est terminé et vient maintenant la partie la plus difficile : trouver comment avancer en tant qu’organisation. Les problèmes qui ont tourmenté les Eagles tout au long de la séquence les ont à nouveau mordus lors de la défaite en séries éliminatoires de lundi contre les Bucs, tels qu’un mauvais plaquage, des déficiences défensives au milieu du terrain et une production offensive incohérente.

Ils ont été surclassés par les Bucs 9-8 et terminent la saison avec six défaites en sept matchs après un départ de 10-1.

Éliminatoires de la NFL 2023 • Premier aperçu du tour de division »

• Réactions excessives génériques (ESPN+) »

• Barnwell : Grandes questions (ESPN+) »

• Tableau complet et calendrier des séries éliminatoires »

Revenir au Super Bowl est difficile – aucune équipe NFC depuis que les Vikings du Minnesota en 1974 l’ont perdu un an et sont revenus au match de championnat la saison suivante – mais la façon dont cette équipe a chuté de manière si dramatique nécessite une inspection plus approfondie de la part du PDG Jeffrey Lurie. et les cuivres des Eagles.

Il doit décider si les reproches qui se sont produits presque immédiatement après la défaite étaient un sous-produit naturel d’un vestiaire talentueux frustré par des performances sous-performantes au milieu d’attentes élevées ou quelque chose de plus profond. Lurie devra décider si l’entraîneur Nick Sirianni est la bonne personne pour ramener le groupe en tête du classement et remettre le quart-arrière Jalen Hurts sur une trajectoire de MVP.

Une intersaison clé pour les Eagles commence maintenant.

Jeu crucial : Face à un troisième et un 6 près de sa propre ligne de but à la fin du troisième quart, Hurts a dérivé dans la zone des buts et a été battu par le secondeur Anthony Nelson. Hurts a jeté le ballon à la dernière seconde mais a été signalé pour échouement intentionnel, ce qui a entraîné une sécurité. Cela a poussé l’avance des Bucs à 18-9, et Tampa a marqué un touché sur la possession qui a suivi pour aider à sceller la victoire.

Le plus gros trou dans le plan de jeu : Le message du personnel d’entraîneurs entrant dans le match était qu’ils voulaient jouer avec physique et s’appuyer sur la force de leur équipe et des lignes offensives et défensives. Le plaqueur gauche Jordan Mailata a qualifié le fait de courir avec le ballon de « critique » et de clé pour gagner le match. Pourtant, après deux points pour ouvrir le match, Philadelphie n’a couru que trois fois de plus pendant le reste de la première mi-temps pour un total de cinq courses pour 17 verges. Il s’agissait de leur deuxième plus petit nombre de tentatives précipitées dans une mi-temps cette saison. Les Eagles ont couru 201 verges lors de leur match de la troisième semaine contre les Buccaneers.

Tendance prometteuse : DeVonta Smith est le premier joueur de l’histoire des Eagles à enregistrer 100 verges sur réception lors de matchs consécutifs en séries éliminatoires (Smith avait 100 verges sur réception lors du Super Bowl LVII). Smith est également le troisième joueur de l’histoire de la franchise des Eagles avec plusieurs matchs de réception de 100 verges en séries éliminatoires, rejoignant Keith Jackson et Fred Barnett. Sa saisie de 55 verges à la fin du deuxième quart a permis aux Eagles de réaliser le seul touché de la première mi-temps. – Tim McManus

Prochain jeu: La saison est terminée.