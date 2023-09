Les Buccaneers défoncés se révèlent ternes des deux côtés du ballon lors de la défaite

TAMPA, Floride — La dernière fois que les Eagles sont venus à Tampa, les Bucs ont pris une avance de 31-0 en les éliminant des séries éliminatoires de 2021.

Si vous aviez besoin d’un rappel sur la façon dont les deux franchises sont allées dans des directions opposées depuis lors, sur la façon dont l’équilibre des pouvoirs au sein de la NFC a changé, le match de lundi soir a bien fait, puisque les Eagles ont dominé la ligne de mêlée dans un 25-11. gagner.

Depuis cette rencontre éliminatoire, les Eagles ont une fiche de 19-4, tandis que les Bucs ont une fiche de 10-11.

« Ils sont arrivés ici, nous ont plutôt bien battus, et cela nous appartient », a déclaré l’entraîneur des Bucs, Todd Bowles. « Nous avons joué dur. Nous avons fait quelques erreurs. Des erreurs que nous n’avons pas commises lors des deux premiers matchs, nous les avons commises dans ce match. Cela tient en grande partie à eux, alors donnez-leur du crédit. »

Nulle part la division entre les deux équipes n’était plus apparente que dans le match au sol – elles sont entrées dans la soirée classées 1-2 dans la NFL en défense contre la course. La défense des Eagles est restée fidèle à cela, limitant les Bucs à 41 verges en 17 courses pour une moyenne de 2,4 verges, avec un seul premier essai gagné au sol. La défense des Bucs n’a pas eu autant de chance, puisque Philadelphie a accumulé 201 verges en 40 courses, menée par D’Andre Swift, qui a réussi 130 verges en 16 courses.

« C’est vraiment de la merde — quand une équipe atteint 200 verges, ce n’est pas idéal », a déclaré le joueur de ligne défensive Greg Gaines. « Ils ont très bien exécuté et ils sont vraiment efficaces avec leurs blocages, chapeau pour chapeau. »

La dernière fois qu’un porteur de ballon a réalisé plus de 15 courses et une moyenne d’au moins huit verges par course contre les Bucs, c’était Adrian Peterson en 2012. Les arrières adverses n’ont disputé que quatre matchs de ce type à Tampa contre les Bucs dans leur histoire, et Barry Sanders en avait deux.

La défense de Tampa Bay, aux prises avec des blessures partout, a joué assez bien tôt pour que le match soit 3-3 à quatre minutes de la fin de la première mi-temps. Sur un troisième et 10, Jalen Hurts a évité un sac et a lancé un touché de 34 verges au receveur Olamide Zaccheaus, et ils ont contrôlé le match jusqu’au bout.

La capacité de Philadelphie à courir et à déplacer les chaînes a fait presque disparaître l’offensive des Bucs en seconde période – les Bucs n’avaient que trois possessions, et l’une d’elles était un seul jeu, essayant de faire sortir le ballon de leur ligne d’un mètre et de se faire laisser tomber. la zone des buts pour une sécurité. Tampa Bay avait 99 verges offensives totales au début du quatrième quart, a réussi trois attrapés de Mike Evans pour une étincelle offensive, puis les Eagles ont réussi la finale 9:22, avec trois conversions au troisième essai et un quatrième essai. pour clôturer le jeu.

Les Bucs ont terminé avec 174 verges, leur total le plus bas depuis 2014, lorsque Evans était une recrue.

« Nous avons commencé trop lentement », a déclaré le quart Baker Mayfield, qui a lancé sa première interception en trois matchs avec les Bucs, totalisant 146 verges en 25 tentatives de passes. « C’est une bonne équipe de football, donc chaque fois que vous leur donnez plus d’opportunités d’avoir le football entre leurs mains, ils en profiteront. Nous devons juste nous améliorer en attaque dans son ensemble. »

La défense de Tampa Bay était décidément en désavantage numérique – le coin supérieur Carlton Davis a raté un deuxième match consécutif en raison d’une blessure à un orteil, et l’autre coin partant, Jamel Dean, a quitté le match avec une blessure à l’épaule, laissant des remplaçants aux deux endroits. Le joueur de ligne défensive Vita Vea a été limité par une blessure au pectoral, et lorsque le secondeur Devin White a capté une passe de Hurts juste avant la mi-temps, il a été ralenti par une blessure à l’aine – donc au lieu d’un pick-six, il est sorti des limites après 26 mètres.

« J’aurais aimé m’en sortir et marquer un touché, mais j’avais mal », a-t-il déclaré. « J’ai dû entrer, le faire réparer, puis je suis revenu et j’ai terminé le match. J’ai eu besoin de beaucoup de soins. Je serai prêt dimanche. »

Bowles a déclaré que les Eagles avaient gagné parce qu’ils étaient l’équipe la plus physique lundi soir, et pour les joueurs des deux côtés du ballon, c’était difficile à entendre après le match, mais c’est quelque chose qu’ils peuvent travailler pour changer.

« C’était difficile à entendre, mais il n’a pas menti », a déclaré White. « Si vous regardez la feuille de match, nous sommes fiers du jeu de course et nous avons laissé Swift franchir plus de 100 verges. C’est une gifle pour nous. Nous devons être meilleurs. Nous devons le posséder et faire quoi. nous devons le faire pour que cela ne se reproduise plus, car nous nous apprêtons à jouer un autre retour explosif. «

La défaite de lundi a clôturé un week-end difficile pour la NFC Sud, qui a vu les trois équipes 2-0 subir leurs premières défaites, la Caroline tombant à 0-3. Les Bucs sont toujours à égalité en tête de la division, mais pour le rester, ils devront gagner dimanche contre les Saints, dans un match qui laissera une équipe comme l’équipe à battre dans la division.

« Nous devons nous concentrer sur nous et retourner à la planche à dessin », a déclaré le secondeur Lavonte David. « Nous mettons toujours l’accent sur l’arrêt de la course, et nous ne l’avons pas fait aujourd’hui. Maintenant, nous affrontons un adversaire de division, dans un environnement hostile, nous devons donc être prêts à faire face à tout ce qu’ils nous lancent. »

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant le Boucaniers, Faucons, Panthères et Saints. Il en est à sa 10e saison et couvre les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .