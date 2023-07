Les Buccaneers de Tampa Bay annoncent le retour des maillots emblématiques « Creamsicle »

Les Buccaneers de Tampa Bay entrent dans une nouvelle ère en célébrant une ancienne.

Les Buccaneers ont annoncé mercredi qu’ils ramenaient le look emblématique du maillot « Creamsicle » orange vif et blanc, avec le logo original de l’équipe sur les casques, pour un match de la semaine 6 contre les Lions de Detroit cette saison à venir.

L’équipe a porté à l’origine la palette de couleurs pendant plus de 20 ans après ses débuts en 1976 jusqu’à une refonte radicale de la palette de couleurs et du logo dans son look actuel rouge, noir et étain en 1997.

Bien que pratiquement tous les plus grands succès des Buccaneers soient survenus à l’ère de leurs uniformes modernes – y compris les deux titres du Super Bowl de la franchise en 2002 et 2020 – il semble qu’il y ait toujours un faible dans le cœur des fans des Buccaneers pour les maillots orange classiques avec rouge- numéros coupés.

Les Buccaneers ont initialement ramené le look « Creamsicle » comme un retour en arrière annuel de 2009 à 2012, mais cela a été sabordé après que la NFL a mis en place de nouvelles restrictions sur les casques en 2013. La ligue a assoupli ces restrictions l’année dernière, ouvrant la voie au retour du retour en arrière. regarde à travers la NFL, avec Tampa Bay la dernière équipe à en profiter pleinement.

L’équipe a dévoilé les maillots dans une vidéo publiée mercredi sur les réseaux sociaux mettant en vedette les joueurs actuels Mike Evans, Chris Godwin, Lavonte David et Antoine Winfield. Les quarts-arrière Baker Mayfield, signés en agence libre en mars, et Kyle Trask ne figuraient pas dans la vidéo, mais les deux ont été vus dans les uniformes de retour dans les graphiques publiés sur le compte Twitter de la NFL.

Mayfield et Trask se battront au camp d’entraînement pour être le prochain quart partant de l’équipe après le départ à la retraite de Tom Brady après la saison 2022.

Selon Greg Auman de FOX Sports, l’équipe vendra des maillots Brady n ° 12 dans le look « Creamsicle » au magasin de l’équipe tandis que des maillots de retour mettant en vedette d’autres légendes seront gérés par Mitchell & Ness.

