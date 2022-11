Les BTS ARMYs sont émus au moment exact où V est venu avec “I Purple You”

Les BTS ARMY tiennent la couleur violette en haute estime. Dans le fandom, tout ce qui est bon et vrai est violet. Les cœurs rouges traditionnels, parmi les ARMY, ont définitivement changé de couleur en violet. Mais connaissez-vous l’origine de la signification du violet dans le fandom BTS ? C’est Kim Tae-hyung, populairement connu sous le nom de V, qui a inventé la phrase “I Purple You”, tout le chemin du retour en 2016. Une vidéo du moment qui allait devenir importante parmi les ARMY et les BTS eux-mêmes. ans a refait surface sur Twitter.

Partagée sur Twitter par un compte appelé “BTS au fil des années”, la vidéo montre V trouver la signification du violet. « Savez-vous ce que violet signifie ? Le violet est la dernière couleur de l’arc-en-ciel. Violet signifie que je vais te faire confiance et t’aimer pendant longtemps.” Il ajoute rapidement qu’il l’a inventé, et d’autres membres du BTS et les fans lui disent tous qu’il les a eus. “J’aimerais pouvoir te voir longtemps juste comme la couleur violette », ajoute V.

“Nous vous ferons toujours confiance et monterons les escaliers avec vous”, dit-il. “Vous n’avez pas besoin de nous aider tout le temps. Vous pouvez nous tenir la main et nous suivre maintenant. Nous allons monter très haut. Je vais le rendre agréable.” Le public éclate alors en applaudissements.

Aujourd’hui, en 2016, Taehyung a inventé la phrase “I Purple You”. C’est progressivement devenu une expression significative pour nous, ARMYs, et pour BTS également. “Le violet est la dernière couleur des couleurs de l’arc-en-ciel. Le violet signifie que je vais vous faire confiance et vous aimer pendant longtemps.” pic.twitter.com/GLRAbCoqEh – BTS à travers les années⁷ (@btsthroughyears) 12 novembre 2020

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. L’agence de gestion de BTS, BigHit Official, s’est adressée à Twitter pour confirmer que le membre Jungkook fait partie de la bande originale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. Ce faisant, l’agence a en outre confirmé qu’il se produirait également lors de la cérémonie d’ouverture du tournoi.

Pendant ce temps, un utilisateur des médias sociaux a interrogé Jin sur ses projets d’anniversaire à venir (le 4 décembre). A cela, le chanteur a révélé qu’il serait en première ligne d’ici là et a ajouté que par conséquent, il ne pourrait pas fêter son anniversaire avec ses fans, les laissant le cœur brisé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici